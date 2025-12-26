Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Москвичи рассказали о самых неудачных подарках на Новый год
Гели для душа, фотоальбомы и невкусные шоколадки: москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД, какие самые неудачные подарки на Новый год они получали и как с этим бороться.
«Самый неудачный подарок, который я получал – это книга. Я их принципиально не читаю. Не то чтобы я отказываюсь развиваться, просто предпочитаю другие источники информации», – признается один из опрошенных.
«Давно, в детском саду, бывало, что дарили невкусные конфеты. Но сейчас с подарками все супер: я раздаю всем списки подарков, и у гостей нет варианта подарить что-то не то», – делится опытом москвичка.
Есть и те, кто настроен более радикально. «Я не люблю подарки, поэтому почти все их считаю неудачными», – признается мужчина. «Однажды молодой человек «подарил» мне розу в целлофане, дешевые патчи с маркетплейса и дешевую шоколадку», – сетует девушка.
«Коллеги по работе стандартно дарят крайне ненужные подарки: кружки и фотоальбомы», – вспоминает один из собеседников. «Неудачные, но распространенные подарки – это мыло и гель для душа. Но я не всегда могу в лицо высказать дарителю свои претензии, чтобы не обидеть», – добавляет его спутница.
Но некоторые подходят к подаркам оригинально и с символизмом. «Я папе на Новый год подарила скалку, чтобы он чаще готовил. А то все время только мама готовила», – делится другая девушка.
«Однажды я просила на Новый год Барби, но родители подарили керамическую куклу. Она все время стояла в серванте, как раритет. Ее никто не трогал. В итоге с ней никто никогда так и не играл», – вспомнила еще одна девушка.
