Экс-адвокат Обамы и Клинтона подал в суд на Трампа за перестройку Белого дома

Иск был подан в окружной суд округа Колумбия и стал первым крупным юридическим вызовом планам Трампа по возведению пристройки площадью около 90 тыс. квадратных футов на месте снесенного крыла Восточного корпуса Белого дома, пишет The Washington Post. В National Trust заявляют, что администрация начала демонтаж и подготовительные работы, не получив одобрения Конгресса и не пройдя проверки в профильных федеральных комиссиях, включая Национальную комиссию по планированию столицы и Комиссию по изящным искусствам.

В иске подчеркивается, что ни один президент не имеет права демонтировать части Белого дома без установленной законом экспертизы и общественного обсуждения. По словам главы National Trust Кэрол Куиллен, обращение в суд стало «последним средством», поскольку ранее Белый дом проигнорировал просьбы приостановить работы и представить проект на рассмотрение.

Администрация Трампа настаивает, что президент обладает полными полномочиями по управлению территорией Белого дома и что проект осуществляется за счет частных пожертвований, без нагрузки на бюджет. Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что Трамп действует в рамках закона и продолжает традицию модернизации резиденции, начатую его предшественниками. В то же время власти пока не уточнили, когда именно проект будет официально представлен на рассмотрение федеральных комиссий.

Юристы National Trust требуют временного запрета на продолжение строительства до окончания судебного разбирательства. Одним из адвокатов истцов выступает Грег Крейг, бывший юрист президентов Барака Обамы и Билла Клинтона, работающий по делу на безвозмездной основе.

Проект бального зала стоимостью около 300 млн долл. финансируется частными лицами и крупными корпорациями, имеющими контракты с федеральным правительством. Частичная анонимность доноров уже вызвала критику со стороны демократов и стала одним из пунктов иска. Кроме того, National Trust указывает на возможные нарушения экологического законодательства, так как администрация, по их данным, не провела оценку воздействия сноса и утилизации строительных отходов на окружающую среду.

Сам Трамп активно продвигает проект, заявляя, что новый зал станет «лучшим в стране» и будет готов до окончания его президентского срока в 2029 году. Однако опросы общественного мнения показывают, что инициатива пользуется низкой поддержкой, а критики, включая часть республиканцев, указывают на поспешность работ и пренебрежение установленными процедурами.

Ранее Трампа обвинили в самоуправстве из-за перестройки Белого дома.