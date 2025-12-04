Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.15 комментариев
Нефть подорожала на сохранении осторожности вокруг ситуации между США и Венесуэлой
Мировые цены на нефть в четверг умеренно выросли: инвесторы оценивают возможное разрешение конфликта между США и Венесуэлой – это один из ключевых геополитических факторов текущей недели.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.56 росла на 0,43% относительно предыдущего закрытия – до 62,94 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,53%, до 59,26 доллара, передает РИА «Новости».
«Ситуация вокруг Венесуэлы требует осторожности», – цитирует Reuters аналитика шаньдунской компании Qisheng Futures Co Гао Цзяня.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.
Американские сенаторы ранее сообщили, что представили новую резолюцию о военных полномочиях, которая может запретить Трампу использование войск для боевых действий в Венесуэле.