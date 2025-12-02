Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу

Tекст: Катерина Туманова

По сообщению Reuters, после короткого разговора лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с президентом США Дональдом Трампом в ноябре, когда Трамп отклонил ряд просьб Мадуро, последнему предложили возможность сложить с себя полномочия и покинуть страну, сообщили четыре источника.

«Звонок, состоявшийся 21 ноября, последовал за многомесячным усилением давления США на Венесуэлу, включая удары по предполагаемым судам, перевозящим наркотики, в Карибском бассейне, неоднократные угрозы Трампа распространить военные операции на сухопутные территории и внесение «Картеля де лос Солес» (Cartel de los Soles), группировки, в которую, по словам администрации Трампа, входит Мадуро, в список иностранных террористических организаций», – говорится в сообщении.

Мадуро и его правительство всегда отрицали уголовные обвинения США и заявляют, что Вашингтон стремятся к смене режима в стране, чтобы взять под контроль ее природные ресурсы, включая нефть.

По данным Reuters, Мадуро заявил Трампу во время разговора, что готов покинуть Венесуэлу при условии полной правовой амнистии для него и членов его семьи, включая снятие всех санкций США и завершение его главного дела в Международном уголовном суде.

Он также потребовал снять санкции с более чем 100 венесуэльских чиновников, многие из которых, по словам трех источников, обвиняются США в нарушениях прав человека, незаконном обороте наркотиков или коррупции. Мадуро также просил вице-президента Делси Родригес возглавить временное правительство перед новыми выборами, сообщают два источника.

Трамп отклонил большинство его просьб во время разговора, который длился менее 15 минут, но сказал Мадуро, что у него есть неделя, чтобы покинуть Венесуэлу и отправиться в выбранное им место с членами семьи.

Срок действия этого безопасного прохода истек в пятницу, что побудило Трампа объявить в субботу о закрытии воздушного пространства Венесуэлы, сообщили два источника.

В воскресенье Трамп подтвердил, что разговаривал с Мадуро, не предоставив подробностей. Белый дом отказался от комментариев.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, обратившись к авиакомпаниям и пилотам через социальные сети. Американский стратостат подняли для круглосуточного контроля неба над Венесуэлой.

Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии.

CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года.