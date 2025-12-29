В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.13 комментариев
В Дагестане чиновник уволился после дебоша его сына в магазине
Дагестанский чиновник, чей сын устроил пьяный скандал в магазине Кумторкалинского района, сам подал в отставку, заявил глава региона Сергей Меликов.
«Придерживаюсь железного принципа, что отец отвечает за воспитание своих детей, а потому – во власти таким людям не место», – написал глава Дагестана в своем Telegram-канале.
По его словам, бывший чиновник уже написал заявление об уходе. Меликов уточнил, что задержали всех участников инцидента, а также возбуждено уголовное дело в отношении дебоширов.
Он подчеркнул, что следственные органы дадут действиям правовую оценку по всей строгости закона и снисхождения ждать не стоит.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова после осмотра социальных объектов, он указал ему на плохое состояние мемориального камня.
Позже глава региона признал, что слишком грубо сообщил Жидкову об увольнении, и принес свои извинения.