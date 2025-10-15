Губернатор Самарской области извинился за грубое увольнение чиновника

Губернатор Самарской области Федорищев извинился за грубое увольнение чиновника

Tекст: Вера Басилая

Глава региона Вячеслав Федорищев признал, что слишком резко сообщил главе Кинельского района Юрию Жидкову об увольнении, и принес свои извинения, передает «Царьград».

«За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же», – отметил Федорищев.

Он отметил, что руководитель не должен так реагировать на халатность подчиненных.

Ранее депутаты Госдумы выразили поддержку решению об увольнении главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова за неуважительное отношение к мемориальной табличке.

Жидков был госпитализирован после скандала, связанного с этим камнем. Глава района сообщил, что намерен сам уволиться после выздоровления.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку Жидкова после осмотра социальных объектов, обратив внимание на плохое состояние мемориального камня.