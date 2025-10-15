Уволенный устно глава района Самарской области решил написать заявление

Tекст: Вера Басилая

Руководитель Кинельского района Самарской области Юрий Жидков заявил о намерении подать заявление об увольнении после выздоровления, сообщается в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

Он сообщил, что решение губернатора Вячеслава Федорищева стало для него «неожиданным и эмоционально тяжелым». Жидков опубликовал видеообращение, находясь в районной больнице в стабильном состоянии, и поблагодарил выразивших ему поддержку.

Жидков не согласился с критикой губернатора Федорищева. Чиновник отметил, что не знал о переносе мемориального камня, посвященного участникам Великой Отечественной войны, на территорию школы. По его словам, местные жители перенесли камень для сохранения после установки обелиска в 2022 году.

Ранее депутаты Госдумы поддержали увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова после скандала с камнем и мемориальной табличкой. Жидков был госпитализирован вскоре после своей устной отставки.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее публично отправил Жидкова в отставку после осмотра социальных объектов и общения с местными жителями. Федорищев лично обратил внимание главы района на камень с испорченной табличкой, лежащий под деревом среди мусора, и не получил внятного объяснения происходящего.