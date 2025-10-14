Самарский губернатор уволил главу Кинельского района из-за «камня»

RT: Пугачеву хотят проверить на связь с зарубежными спецслужбами

Tекст: Ирма Каплан

«Мы в отношении Пугачевой сейчас проводим расследование. Полагаем, что она имеет связь с иностранными спецслужбами. И я допускаю, что ее последнее интервью было организовано спецслужбами Великобритании», – сказал он в интервью RT.

Бородин добавил, что ФПБК неоднократно призывал признать Пугачеву иностранным агентом. Также были направлены обращения о возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма.

Бородин отметил, что в России существуют законы, Уголовный кодекс и Конституция. Однако, по его мнению, отсутствует политическая воля, поскольку «если бы обыкновенный человек вышел и сказал на весь мир, что поддерживает Дудаева, его бы сразу арестовали. А у Пугачевой другой статус».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Пугачева дала резонансное интервью, в котором рассказала, что знала Джохара Дудаева, лидера чеченских сепаратистов, и назвала его «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».

Тогда Виталий Бородин сообщил о создании петиции о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России и призвал граждан поддержать инициативу из-за высказываний певицы и ее поступков.

В октябре Тверской районный суд Москвы вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей. До этого Савеловский суд Москвы зарегистрировал иск Трещева к певице Пугачевой.