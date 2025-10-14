Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.2 комментария
Самарский губернатор уволил главу Кинельского района из-за «камня»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 14 октября в Кинельском районе посетил два спорткомплекса, осмотрел школу, около которой заметил камень с табличкой. Из-за которого глава района Юрий Жидков лишился должности.
На видео, которое размещено в соцсетях, Вячеслав Федорищев и Юрий Жидков подходят к камню с изуродованной мемориальной табличкой под деревом и губернатор пытается узнать, что это за камень. Жидков невнятно отвечает про закладку памятника, про будущий монумент, но Федорищев настойчиво повторяет «Что это?!»
«Камень», – наконец, отвечает Жидков.
«Просто камень?» – уточняет губернатор.
«Да», – говорит Жидков.
«Уволен ***», – заявляет Федорищев, сильно хлопает Жидкова по плечу и уходит.
Позже губернатор написал объяснение инциденту и добавил, что «товарищ Жидков так ничего и не понял». Жидков действительно в одном из комментариев выразил недоумение произошедшим и отметил, что всегда можно найти, к чему придраться.
«Отдельно про отношение к самому важному – памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам – участникам Великой Отечественной войны». Глава района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям – это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», – объяснился Федорищев.