В Сибири началась эпидемия пастереллеза

В Сибири зафиксировали вспышку пастереллеза и ввели карантин на фермах

Tекст: Вера Басилая

Масштабную вспышку пастереллеза среди крупного рогатого скота зафиксировали в ряде регионов Сибири, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что эпидемия коснулась Новосибирской, Омской, Алтайского края, Республики Алтай и Забайкальского края. В Купинском районе Новосибирской области уничтожено более тысячи коров и быков, в Карасукском районе забили почти тысячу голов, а в Баганском районе отмечены аналогичные случаи.

Власти изымают скот при поддержке полиции, а несогласным с этим владельцам угрожают увольнением и уголовным преследованием. Запланирован убой около 600 голов свиней, баранов и коров в 150 подсобных хозяйствах.

Казахстан ввел запрет на ввоз скота, мяса и молочной продукции из Алтайского края, Республики Алтай, а также Новосибирской и Омской областей.

В Алтайском крае введен карантин на комплексах «Митпром» и «Эконива Алтай», однако, по словам губернатора Республики Алтай Андрея Турчака, массового падежа скота там удалось избежать.

Пастереллез представляет собой острое инфекционное заболевание, опасное для человека, с симптомами лихорадки, отравления организма и воспаления кожи.

Ранее управление ветеринарии Омской области ввело карантин в двух районах из-за выявления пастереллеза у скота.