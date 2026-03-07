ПВО сбила пять украинских беспилотников над двумя областями России

Tекст: Мария Иванова

В течение трех часов, с 17.00 мск до 20.00, киевский режим пытался совершить атаки по объектам на территории Федерации. Дежурные средства защиты уничтожили пять украинских дронов, сообщает Минобороны в канале Max.

Основной удар пришелся на Курскую область, где российские военные успешно ликвидировали три летящих объекта. Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были поражены в небе над территорией Белгородской области.

Ранее в субботу российская ПВО уничтожила 37 украинских дронов за семь часов.

В тот же день ПВО сбила два БПЛА в Ульяновской области.

До этого силы ПВО сбили восемь беспилотников над Калужской областью.