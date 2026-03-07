Ушедшая из России Skoda зарегистрировала новый товарный знак

Skoda зарегистрировала бренд для продажи автомобилей и запчастей в России

Tекст: Мария Иванова

Заявка на регистрацию интеллектуальной собственности поступила в отечественное ведомство в октябре 2025 года, выяснило РИА «Новости».

Роспатент уже вынес положительное решение по данному запросу компании «Шкода Ауто» в марте этого года.

Охранный документ дает право концерну реализовывать в стране различные виды транспорта, включая автомобили, поезда и локомотивы. Кроме того, бренд сможет официально заниматься техническим обслуживанием и ремонтом техники, а также продажей комплектующих.

Напомним, что чешский производитель объявил о приостановке своей деятельности на российском рынке еще в 2022 году. Тогда были заморожены производство на двух заводах и экспорт машин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автоконцерн Mercedes-Benz подал заявки на защиту своих брендов в начале года.

Американский производитель Ford направил документы в Роспатент для сохранения прав на торговые марки.