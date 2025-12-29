Ford подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.4 комментария
Американская компания Ford Motor Company заявила о намерении зарегистрировать знаки «Форд» и Ford в России для деятельности в семи сферах, включая продажу и ремонт автомобилей.
Американский автопроизводитель Ford Motor Company подал сразу две заявки на регистрацию товарных знаков «Форд» и Ford на территории России, передает ТАСС.
Заявки были отправлены 26 декабря 2025 года непосредственно из США компанией «Форд мотор компани».
В документах указано, что товарные знаки регистрируются по семи различным классам МКТУ, среди которых автомобили и их комплектующие, транспортные и финансовые услуги, а также услуги по ремонту автомобилей и продаже транспортных средств. Данные о заявках опубликованы в реестре Роспатента.
Напомним, что в 2022 году Ford приостановил свою коммерческую деятельность в России в связи со спецоперацией на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 декабря компания Toyota зарегистрировала три торговые марки в России в декабре.
