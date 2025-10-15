  • Новость часаВ Госдуме поддержали эмоциональное увольнение самарского чиновника за «просто камень»
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    15 октября 2025, 11:26 • Новости дня

    Уволенный за «просто камень» глава района Самарской области госпитализирован

    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков был госпитализирован после того, как его в грубой форме уволил губернатор Вячеслав Федорищев.

    Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которого накануне в грубой форме уволил губернатор Вячеслав Федорищев, был госпитализирован, передает ТАСС. Информацию о его состоянии подтвердили в региональном Минздраве.

    «Состояние пациента стабильное», – заявили в ведомстве.

    Тем временем обязанности главы Кинельского района временно исполняет первый заместитель Дмитрий Григошкин. Администрация района отказалась от дальнейших комментариев по сложившейся ситуации.

    Ранее губернатор Самарской области Федорищев уволил главу района из-за «просто камня». Он раскритиковал состояние дома культуры, школы и других социальных объектов в Кинельском районе.

    Губернатор обратил внимание на лежавший в траве камень с разбитой мемориальной табличкой об установке обелиска землякам – участникам Великой Отечественной войны, и обругав главу района, уволил его.

    Федорищев объяснил решение об отставке пренебрежением руководителя  к истории Великой Отечественной войны.


    14 октября 2025, 13:49 • Новости дня
    ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 253 млн евро из-за конфликта в 2008 году

    Tекст: Вера Басилая

    Международная инстанция Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приняла решение удовлетворить государственный иск Грузии против России, присудив Тбилиси компенсацию в размере 253 млн евро за предполагаемые нарушения прав человека после конфликта 2008 года.

    Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Грузии, поданный в 2018 году, постановив взыскать с России 253 млн евро за якобы нарушения прав человека после конфликта 2008 года, передает ТАСС.

    При этом в октябре 2021 года ЕСПЧ отклонил заявления жителей Южной Осетии о нарушениях прав человека грузинскими военными во время военного конфликта 2008 года.

    Заявители указывали на непропорциональное использование силы грузинской армией в отношении мирных жителей, включая массовые обстрелы и действия военных в Цхинвале. Суд посчитал, что Грузия не могла осуществлять власть в этих районах.

    Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых имели гражданство России, а также своих миротворцев.

    В ходе пятидневного конфликта погибло более 1 тыс. человек, включая 72 российских военнослужащих.

    26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии – Абхазии.

    Ранее Кремль заявил, что Россия не признает и не намерена исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что войну с Россией в 2008 году начал режим бывшего президента Михаила Саакашвили по заказу deep state.

    Премьер-министр при этом назвал грузинских солдат героями и обвинил Россию в оккупации Абхазии и Южной Осетии.

    МИД России напомнил о необходимости диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом.

    14 октября 2025, 13:36 • Новости дня
    Эксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»

    @ oshkoshdefense.com

    Tекст: Анастасия Куликова

    Презентация новой мобильной пусковой установки для Tomahawk накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского – едва ли совпадение. Презентация нацелена в том числе на европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты и в перспективе могут поставить их на Украину, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Александр Артамонов.

    «На разработку пусковой установки (ПУ) для ракет требуется продолжительный период времени. Я полагаю, что создание отдельных мобильных платформ для Tomahawk активизировалось, когда в Вашингтоне заговорили о возможном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что у США есть универсальная установка Mк-41. Эта система применяется на атомных подводных лодках классов «Лос-Анджелес», «Вирджиния» и «Сивулф», а также на наземном комплексе Aegis Ashore. Что касается новых ПУ, то они представлены американской Oshkosh Defense – компанией-производителем различных грузовиков.

    «Возможно, они взяли Mк-41 и поставили на свой тягач», – допустил собеседник. Впрочем, добавил Кнутов, в таком случае вероятен и конфликт интересов с корпорацией Lockheed Martin, которая тоже производит мобильные платформы для Tomahawk. Как бы то ни было, наибольшую опасность из презентованной линейки предоставляет многоцелевой автономный аппарат (X-MAV), который позволяет разместить четыре ракеты, считает эксперт.

    В этой связи аналитик вспомнил и о наземных комплексах Typhon, с которых возможен запуск Tomahawk: в одну батарею входят четыре мобильные установки, каждая из которых несет по четыре ракеты. «Групповой удар сложнее отразить системе ПВО», – уточнил он. Говоря о других новинках, спикер указал: средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) предназначен для запуска не Tomahawk, а ракет РСЗО типа HIMARS, а легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) – это РЭБ.

    «Например, у Taurus есть модификация HPM (High Power Microwave) – эта ракета оснащена специальной боевой частью с СВЧ-излучателем высокой мощности. У Tomahawk такое не встречается. Возможно, поэтому L-MAV создавалась, чтобы защитить позицию батареи от возможных ударов, обеспечить безопасность пунктов управления и самих пусковых установок с ракетами», – предположил Кнутов.

    «Демонстрация новой ПУ адресована в первую очередь Пентагону, который может заинтересоваться приобретением такого типа средства транспортировки и запуска Tomahawk. Во-вторых, презентация нацелена на Киев и европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты», – продолжил собеседник.

    Он не исключает, что новая ПУ окажется на Украине, а поставка будет произведена через третьи страны. «Выгода США в этом случае очевидна: они проверят установку в боевых условиях. Вместе с тем, в последнее время мы видим попытки Дональда Трампа увильнуть от ответственности в вопросе конфликта. Его примитивная хитрость легко раскрывается, и «уши» Вашингтона в случае передачи оружия украинской стороне спрятать не получится», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Александр Артамонов. «Пусковая установка – не пистолет, из которого можно просто выстрелить. Во-первых, когда Tomahawk запускается в воздух, непонятно, несет ли она ядерную боеголовку или нет, что представляет для нас угрозу. Во-вторых, пуск ракеты невозможен без участия американских военнослужащих. Развитие событий по такому сценарию станет новым витком эскалации», – пояснил аналитик.

    По мнению собеседника, презентация новой ПУ накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским – вовсе не совпадение. «Штаты продолжают предпринимать попытки говорить с Россией языком ультиматумов. Речь идет и об обсуждении поставок Tomahawk, и о сообщениях о передислокации подлодок. Американский президент обрел какие-то ложные надежды на то, что сможет изменить политический курс Москвы. На деле он неверно представил себе расклад дел», – заключил Артамонов.

    Ранее американская компания Oshkosh Defense представила мобильную пусковую установку для ракет Tomahawk. Компания продемонстрирует три готовых к серийному производству варианта установок на выставке Ассоциации армии США, которая проходит с 13 по 15 октября.

    Первый вариант – многоцелевой автономный аппарат (X-MAV). Это пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Отмечается, что X-MAV может быть оснащен сразу четырьмя Tomahawk.

    Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) обладает передовыми навигационными возможностями, дистанционным управлением и автоматизированной системой загрузки, оснащена реактивной системой залпового огня MLRS.

    Наконец, легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) имеет модульную конструкцию, может использоваться для радиоэлектронной борьбы и отражения атак БПЛА. «Армия США четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы», – заявил руководитель программ Oshkosh Defense Пэт Уильямс.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, сообщил портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Трамп провел с Зеленским беседы в субботу и воскресенье. Окончательное решение по поводу Tomahawk пока не принято. Они используются в основном с морских носителей, таких как эсминцы и подводные лодки. Однако Штаты располагают достаточно большим ассортиментом наземных ПУ для данных крылатых ракет, и гипотетически каждая из этих систем может быть отправлена на Украину. Тем более что Пентагон весьма заинтересован в получении опыта использования наземных платформ.

    15 октября 2025, 10:10 • Видео
    Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

    Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    14 октября 2025, 20:48 • Новости дня
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который в ходе обсуждения поставок истребителей F-35 и комплексов Patriot использовал русский анекдот о «Ладе» и холодильнике.

    По словам дипломата, Рютте не понял смысла шутки, которую рассказал.

    «Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК. Как скажете, Марк, как скажете», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее Рютте вспомнил советский анекдот про «Ладу» и холодильник, обсуждая сложности с производством и поставками американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot.

    14 октября 2025, 18:17 • Новости дня
    США объявили дату заявления о поставках оружия Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил о готовящемся заявлении о военной поддержке Украины и призвал страны Европы активнее участвовать в программе PURL.

    США готовят крупное объявление по вопросу поставок оружия Украине, передает РБК. По словам постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера, заявление будет сделано 15 октября.

    Уитакер также отметил важность участия стран Южной Европы в предоставлении военной помощи Украине. Он подчеркнул, что программа альянса PURL предусматривает закупку американского вооружения за счет европейских стран, и призвал государства, еще не присоединившиеся к ней, сделать это.

    «Президент Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие: оно ей нужно, она жаждет его. Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и я бы призвал тех, кто еще не принял участия, сделать это», – заявил Уитакер на пресс-конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и НАТО запустили новый механизм поддержки Украины под названием Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что цель инициативы – повысить эффективность и скорость предоставления военной помощи.


    14 октября 2025, 23:58 • Новости дня
    @ vk.com/fedorischev63

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 14 октября в Кинельском районе посетил два спорткомплекса, осмотрел школу, около которой заметил камень с табличкой. Из-за которого глава района Юрий Жидков лишился должности.

    На видео, которое размещено в соцсетях, Вячеслав Федорищев и Юрий Жидков подходят к камню с изуродованной мемориальной табличкой под деревом и губернатор пытается узнать, что это за камень. Жидков невнятно отвечает про закладку памятника, про будущий монумент, но Федорищев настойчиво повторяет «Что это?!»

    «Камень», – наконец, отвечает Жидков.

    «Просто камень?» – уточняет губернатор.

    «Да», – говорит Жидков.

    «Уволен ***», – заявляет Федорищев, сильно хлопает Жидкова по плечу и уходит.

    Позже губернатор написал объяснение инциденту и добавил, что «товарищ Жидков так ничего и не понял». Жидков действительно в одном из комментариев выразил недоумение произошедшим и отметил, что всегда можно найти, к чему придраться.

    «Отдельно про отношение к самому важному – памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам – участникам Великой Отечественной войны». Глава района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям – это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», – объяснился Федорищев.

    14 октября 2025, 22:00 • Новости дня
    Боец с позывным «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою

    @ Кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время зачистки здания в Новогригоровке военнослужащий с позывным «Мио» проявил исключительное мужество, вступив в бой с пятью боевиками ВСУ и одержав победу, рассказал командир роты 60-й отдельной мотострелковой бригады с позывным «Тиктак».

    «Таких людей немного. Гранату кинуть не сложно, сложнее понять, как поведет себя противник, и вовремя занять нужную позицию. Все сделал правильно – задача выполнена на пять с плюсом», – отметил комроты «Тиктак» в беседе с телеканалом «Звезда».

    Военнослужащий «Мио» отличился во время боев за Новогригоровку в Запорожской области, проявив решительность и самообладание в критический момент боя, несмотря на серьезный риск.

    «Мио» метнул гранату в здание, уничтожив двоих, а затем повторно атаковал бегущих троих боевиков, ликвидировав всю группу.

    Сейчас военнослужащий «Мио» выполняет новое боевое задание, он представлен к званию Героя России.

    После освобождения Нововасилевского бойцы группировки «Восток» продолжили наступление. Они вошли в Новогригоровку, расположенную примерно в трех км. Среди трофеев 60-й бригады оказались автоматический гранатомет, образцы стрелкового оружия, гранаты, документы и шевроны.

    Штурмовые группы заходили в поселок малыми подразделениями по два бойца, постепенно занимая укрытия. Для маскировки от обнаружения с воздуха применялись маскировочные плащи и антидроновые одеяла.

    По словам участников операции, противник прикрывался мирными жителями, выставляя их у окон и подвалов. В рядах противника были и иностранные наемники, один из которых пытался сдаться, но был ликвидирован собственным FPV-дроном.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия сделала важный шаг к освобождению всей Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность, что город Запорожье будет освобожден российскими войсками так же, как и во времена Великой Отечественной войны.

    14 октября 2025, 18:02 • Новости дня
    @ Андрей Соломонов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вспомнил советский анекдот про «Ладу» и холодильник, обсуждая сложности с производством и поставками американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot.

    «Иногда я шучу, что покупка F-35 или систем Patriot напоминает старый русский анекдот про «Ладу» и холодильник. Когда вы заказываете «Ладу», вам могут сказать – приходите ее получать через десять лет. И советский человек спрашивал: утром или днем? Ему отвечали, да какое это имеет значение, ведь это будет через десять лет. Потому что вечером будет доставка холодильника, говорил в ответ покупатель машины», – отметил он, выступая на Парламентской ассамблее НАТО в Любляне, передает РИА «Новости».

    Рютте подчеркнул, что оборонно-промышленная база США и Европы сталкивается с проблемой недостаточных темпов производства истребителей и систем противоракетной обороны.

    Он призвал европейские страны увеличить инвестиции в развитие собственной оборонной индустрии.

    Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил о скором получении первых четырех истребителей F-35, что даст старт передаче устаревших F-16 на Украину.

    Испания отказалась от планов закупить американские F-35 Lightning II и рассматривает вложения в европейскую оборонную промышленность, включая альтернативу для замены устаревающих AV-8B Harrier.

    14 октября 2025, 17:54 • Новости дня
    В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 1523 семейные команды
    В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 1523 семейные команды
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В полуфинал второго сезона конкурса «Это у нас семейное» приглашены 1523 семейные команды, прошедшие строгий отбор дистанционного этапа среди 726 тысяч участников.

    На заседании Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» утвержден список полуфиналистов и график первых очных мероприятий, которые стартуют в 2025 году. Команды будут бороться за выход в финал и главные призы – 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко подчеркнул, что конкурс стал самым массовым проектом в России, превзойдя даже собственные рекорды по количеству участников: «В прошлом году мы очень радовались рекорду, тогда в конкурсе зарегистрировались 587 тысяч человек, а в этом сезоне еще больше – 726 тысяч человек. Конкурс давно побил все рекорды, теперь он превзошел свои собственные. Это показывает отношение россиян к семейным ценностям, говорит о том, насколько семьи дружны».

    Он отметил, что в конкурсе есть очень интересные участники. Так, в команде Болдыревых, Долговых, Кочуковых, Мантулиных из деревни Крутые Выселки Тамбовской области – 30 человек. Самое большое количество детей – в семье Ольховских из поселка Целинное в Забайкалье – 28 детей, 25 из которых – приемные.

    «В прошлом году самой возрастной паре было 90 лет, в этом году в семье Самариных, Чернядьевых из Нижнего Тагила участвует Зинаида Борисовна, которой исполнилось 100 лет. Такое активное участие говорит нам, что и призы конкурса серьезные – сертификат на улучшение жилищных условий, путешествие по России, но важнее всего, что люди проводят время с семьей, об этом говорят все участники», – почеркнул Кириенко.

    Генеральный директор платформы Андрей Бетин отметил, что дистанционный этап длился четыре месяца, за это время семьи выполнили 48 разноформатных заданий. По его словам, многие участники начали проводить время вместе чаще, а одно из заданий позволило семье из Свердловской области найти родственницу, о которой они не знали.

    Среди полуфиналистов – команды из всех федеральных округов. Больше всего семей приглашено из Центрального округа – 338, далее следуют Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Южный, Северо-Кавказский и Дальневосточный округа. Первый полуфинал пройдет в Ростове-на-Дону в ноябре 2025 года, далее – в Екатеринбурге и Новосибирске.

    Известные члены Наблюдательного совета, в числе которых артисты Екатерина и Александр Стриженовы, музыкант Дмитрий Маликов, балерина Нина Змиевец и другие, отметили уникальность конкурса и важность поддержки семейных ценностей. Маликов заявил, что конкурс объединяет поколения и приносит участникам радость совместного творчества.

    14 октября 2025, 16:07 • Новости дня
    Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы

    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства.

    Об этом сообщила ведущая украинского телемарафона в эфире со ссылкой на источники в администрации Зеленского, передает ТАСС.

    «Лишить украинского гражданства Геннадия Труханова – городского главу Одессы. Соответствующие указы подписаны», – заявила ведущая.

    Лишение гражданства автоматически лишает Труханова права занимать пост главы города.

    Ранее Труханов сообщил о возможном лишении его гражданства Украины из-за якобы наличия российского. Он опроверг слухи о наличии у него паспорта России.

    Менее чем за сутки петиция с требованием лишить Труханова гражданства Украины собрала 25 тыс. подписей.

    В июле Зеленский подписал указ о лишении гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.

    14 октября 2025, 23:20 • Новости дня
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время двустороннего обеда с президентом Аргентинской Республики Хавьером Милеем рассказал журналистам о том, как любит доллар и верит в него.

    «Я очень уверен в долларе. И у любого, кто хочет торговать в долларах, есть преимущество перед людьми, у которых долларов нет», – сказал он.

    Трамп заявил, что доллара бы не было в качестве валюты, если бы предыдущий президент США Джо Байден или его заместитель Камала Харрис встали у власти, но Трамп всех спас, он выиграл выборы и доллар снова на коне.

    «А теперь господство в виде БРИКС, будто все хотят в БРИКС, ну, это прекрасно, но мы собираемся ввести пошлины для товаров в нашу страну и все. Все вышли из этой игры. Они все выходят из БРИКС. БРИКС было атакой на доллар, поэтому  я спросил: «Ты хочешь поиграть в эту игру?» Я собираюсь ввести тарифы на все твои товары, которые будут поставляться в США. Они сказали, что, как я уже говорил, мы все больше и больше отказываемся от БРИКС. Хотя, похоже, они больше об этом даже не говорят», – подлился американский президент видением ситуации с БРИКС.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что группе БРИКС придет конец очень быстро, если она когда-либо вообще сформируется во что-то значимое.

    Старший советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро осудил альянс БРИКС и назвал страны-участницы «вампирами», недобросовестная торговая практика которых наносит ущерб американской казне.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто продолжает за свой счет кормить США, а кто больше не хочет этого делать.

    15 октября 2025, 02:02 • Новости дня
    Россия передала Конгрессу США секретные документы об убийстве Кеннеди
    @ Walt Cisco, Dallas Morning News/Wikipedia

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский посол в США Александр Дарчиев передал конгрессвумен Анне Паулине Луне материалы о расследовании убийства 35-го президента США Джона Кеннеди для дополнительного изучения.

    В ходе встречи 14 октября посол России в США Александр Дарчиев передал республиканке Анне Паулине Луне, представляющей Флориду в Палате представителей Конгресса США, документы по расследованию убийства президента Кеннеди, сообщает Telegram-канале посольства России в США.

    Материалы, планируемые к публикации Федеральным архивным агентством (Росархив), основаны на рассекреченных советских документах. Часть этих данных ранее была получена американской стороной от А.И. Микояна, представлявшего Советский Союз на похоронах главы США.

    Принимая конгрессвумен Луну в своей резиденции, посол Дарчиев выразил надежду, что архивные данные, собранные редколлегией сборника «Убийство Кеннеди и советско-американские отношения«, прольют дополнительный свет на произошедшую трагедию.

    Посол России также выразил соболезнования госпоже Луне по поводу жестокого убийства ее соратника, видного общественного деятеля Чарли Кирка,  день рождения которого отмечается 14 октября, поэтому в Белом доме состоялось его  посмертное награждение Президентской медалью свободы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийств Джона и Роберта  Кеннеди в 1963 и 1968 годах.

    Национальный архив США обнародовал ранее засекреченные документы, связанные с убийствами 35-го президента США Джона Кеннеди, его брата Роберта и активиста борьбы за права чернокожих Мартина Лютера Кинга.

    14 октября 2025, 16:38 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп перешел к политике Байдена по Украине
    @ REUTERS/Al Drago

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп, вероятно, передаст Украине ракеты «Томагавк» после встречи с Владимиром Зеленским. Европа и американский истеблишмент смогли оказать давление на главу Белого дома и добиться возвращения к политике предыдущей администрации Джо Байдена, сообщил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США презентовали новую мобильную пусковую установку для этих ракет.

    «Все, что делал Дональд Трамп на украинском и европейском направлениях в последние месяцы, противоречит сути его предвыборной программы 2024 года и идеям движения Make America Great Again (MAGA). Евроатлантисты по обе стороны океана с помощью скрытого давления, лести и обмана заставили его вернуться к байденовским установкам. Кроме того, в Конгрессе сторонники нынешнего главы Белого дома сейчас в меньшинстве», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «В США группы сторонников евроатлантического лобби изменились не в пользу Трампа. К тому же в «головном офисе коллективного Запада» обострилась внутренняя борьба из-за очевидной ограниченности ресурсов и политики ФРС», – продолжил собеседник.

    «В условиях политической нестабильности президент лишился поддержки части истеблишмента, которая ранее лишь имитировала лояльность MAGA. Губернаторы ряда штатов также демонстрируют неподчинение Трампу, что раскалывает лагерь его сторонников. Следует отдать должное и лидерам ЕС – они проделали огромную работу, навязав главе Белого дома свою повестку», – детализировал аналитик.

    Спикер напомнил, что идея угрозы с использованием «Томагавков» была предложена влиятельным Китом Келлогом, спецпосланником США по России и Украине. «Как следствие, считаю, что Вашингтон начнет передавать Киеву дальнобойные ракеты, а возможно, и истребители F-16. Это произойдет после встречи Трампа с Зеленским, хотя совпадение будет скорее хронологическим, чем причинно-следственным», – спрогнозировал эксперт.

    «Кроме того, в сенатском комитете по ассигнованиям находится проект республиканки Лизы Меркауски и демократки Джинн Шейхин о помощи Украине на 55 млрд долларов, и его как минимум вынесут на обсуждение, когда законодатели приступят к работе над федеральным бюджетом», – отметил политолог.

    «В итоге выяснилось, что у Трампа нет ни контрстратегии, ни конкретного плана действий против либералов, евроатлантистов, «глубинного государства» – называйте как угодно. В результате это, среди прочего, может привести к эскалации украинского кризиса из-за поставок тактического вооружения в зону конфликта», – резюмировал он.

    Ранее на выставке в Вашингтоне американская компания Oshkosh впервые показала наземную мобильную установку, оснащенную четырьмя ракетами «Томагавк». В экспертной среде полагают, что презентация нацелена в том числе на европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты и в перспективе могут поставить на Украину.

    Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, сообщил портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Примечательно, что на ближайшую пятницу запланирован визит Зеленского в Белый дом, где он намерен обсудить с американским лидером укрепление украинской противовоздушной обороны и развитие «дальнобойного потенциала» «для оказания давления на Россию ради мира».

    14 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    НАТО готово ослабить ограничения на применение военной техники против России

    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках НАТО обсуждается вопрос о смягчении правил применения вооружения в отношении России, сообщает Sky TG24 со ссылкой на информированные источники внутри организации.

    Ранее верховный главнокомандующий НАТО, американский генерал Алексус Гринкевич призвал союзников предоставить больше свободы действий для использования военной техники, передает Sky TG24 со ссылкой на источники в альянсе. Эти заявления последовали за запуском операции «Восточный часовой», направленной на укрепление восточного фланга альянса после инцидента со сбитыми беспилотниками в воздушном пространстве Польши.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер прокомментировал возможные изменения правил ведения боевых действий, отметив, что чрезмерные национальные ограничения усложняют оперативное реагирование верховного главнокомандующего.

    «Когда страны предоставляют, например, истребитель для патрулирования воздушного пространства и повышения готовности, они хотят быть уверены, что техника будет использоваться разумно, а не для эскалации конфликта», – подчеркнул Уитакер. США планируют продолжать переговоры с союзниками по этому вопросу.

    Смягчение ограничений станет одной из тем встречи глав Минобороны стран НАТО, которая состоится 15 октября.

    14 октября 2025, 18:33 • Новости дня
    ЕС намерен пускать китайские товары в Европу только в обмен на технологии

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз обсуждал меры, предусматривающие передачу технологий от китайских компаний при их выходе на ключевые технологические рынки Европы.

    Европейский союз рассматривает возможность введения обязательных требований по передаче технологий для китайских компаний, желающих работать на европейском рынке, сообщает Bloomberg. Такие меры могут затронуть производителей аккумуляторов, автомобилей и другие высокотехнологичные отрасли.

    По данным агентства, иностранные компании, которые хотят выйти на ключевые рынки ЕС, должны будут использовать определенный объем товаров, произведенных в Европе, и нанимать европейских рабочих. Также обсуждается вариант обязательного создания совместных предприятий с европейскими партнерами.

    Хотя официально требования будут касаться всех зарубежных компаний, в первую очередь они нацелены на ограничение доминирования китайской промышленности в Европе. Bloomberg уточняет, что новые нормативные требования могут быть представлены уже в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пригрозил ввести стопроцентные пошлины на товары из Китая. Власти Китая включили 14 западных оборонных компаний в черный список и запретили любые сделки с ними. Евросоюз в ближайшие недели намерен повысить пошлины на китайскую сталь до 50%.

    14 октября 2025, 19:46 • Новости дня
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Красногорский суд Московской области принял к рассмотрению иск о компенсации морального вреда к певцу Филиппу Киркорову за причинение травмы охраннику.

    Иск о компенсации морального вреда подал Александр Короткий, сообщает РИА «Новости». Он заявляет, что получил вред жизни и здоровью в результате действий Филиппа Киркорова. В материалах суда сказано, что иск был зарегистрирован 6 октября и уже на следующий день передан судье. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

    В 2023 году СМИ писали, что на концерте Ани Лорак в «Крокус Сити Холле» Киркоров грубо оттолкнул охранника Александра Короткого, после чего тот получил травму.

    Адвокат артиста Александр Добровинский ранее заявлял, что конфликт был урегулирован сразу после происшествия. Он отмечал: «После случившегося охранник написал заявление, к Киркорову приходил следователь – и все решили мирно».

    Ранее в Таганский суд Москвы поступил иск к певцу Филиппу Киркорову от компании «Социум трейд» о взыскании задолженности по кредитному договору.

    Мировой судья Таганского района Москвы ранее оштрафовал Киркорова за неуплату административного штрафа.

