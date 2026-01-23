Вашингтон помогает доллару ставить антирекорды

  • Новость часаМинченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    23 января 2026, 11:46 • Экономика

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Доля доллара в мировой торговле впервые снизилась до исторического минимума. И хотя изменения в процентах выглядят небольшими, в абсолютных цифрах это ощутимый показатель. Бенефициаром этого события стал не евро, а китайский юань. Почему доллар сдает позиции юаню?

    Доля доллара в мировой торговле через SWIFT снизилась до исторического минимума в 79,53% в декабре 2025 года. Но от его потерь выиграл не евро – вторая резервная, а китайская валюта.

    Доля американской валюты опускалась ниже 80% три раза за прошлый год – в июле, октябре и декабре. Хотя последний месяц перед Новым годом – это пиковый месяц для международной торговли. Еще пять лет назад доллар использовался в 86,5% всех подобных транзакций, а в декабре позапрошлого года этот показатель составлял 81,89%.

    Может показаться, что изменение доли доллара на несколько процентов – это капля в море. Однако в абсолютных цифрах потери доллара выглядят куда серьезнее.

    «Объем мировой торговли в 2025 году составил порядка 35 трлн долларов, поэтому структурные изменения даже на доли процента выглядят существенными. Более того, изменение валютной структуры внешней торговли – это долгосрочный тренд, здесь практически исключены резкие скачки без каких-либо серьезных триггеров», – говорит руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Чем же объясняется такой антирекорд доллара в международных расчетах?

    «Во многом снижение доли доллара связано с переходом внешнеторговых платежей в национальные валюты.

    Отказ от доллара другими странами обусловлен агрессивной торговой политикой США, которая привела к ослаблению американской валюты в 2025 году почти на 10% к большинству валют.

    Вызывает опасения и значительный госдолг США, обслуживание которого отвлекает все больше средств из бюджета Соединенных Штатов», – говорит Евстифеев.

    Госдолг США превышает 36 трлн долларов, соотношение к ВВП достигает уже 130%. Расходы на обслуживание такого долга превышают триллион долларов в год. И это действительно вызывает опасения.

    Бенефициаром такого ослабления доллара является не евро, еще одна резервная валюта, а китайский юань. За год его доля в расчетах выросла с 5,98% до 8,3%, а за пять лет увеличилась в четыре раза. Для понимания: еще в 2010 году доля юаня в международных расчетах была близкой к нулю. Доля евро за пять лет даже снизилась – с 6,83% до 6,73%.

    «Это связано прежде всего с успехами Китая в международной торговле и расширением торговых потоков, минуя Соединенные Штаты. По итогам года профицит торгового баланса Китая превысил 1,2 трлн долларов. Китай наращивает влияние в мировой торговле, тогда как США в большей степени концентрируются на внутренних инвестициях и поддержании самодостаточности собственной экономики. В этом смысле рост доли юаня в расчетах является закономерным явлением», – говорит Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии.

    Еще одним важным фактором является то, что Китай и Индия, как крупные страны – потребители нефти, активно переводят расчеты за энергоресурсы из долларов в национальные валюты последние пару лет, добавляет эксперт.

    В Европе же экономическая ситуация не лучшая. «В Европе экономический рост остается медленным, сохраняются серьезные проблемы в торговых отношениях с Соединенными Штатами, поэтому зона использования евро в международных расчетах существенно не расширяется. И этого не будет, пока Европа не сможет диверсифицировать свои товарные потоки», – говорит Абрамов.

    Завоевание юанем мировой торговли продолжится, однако по-прежнему медленными темпами. «Юаню будет сложно выбиться в категорию резервных валют. Помимо ограниченной конвертируемости китайской валюты, препятствием может стать лишь незначительный рост доли юаня в международных резервах центробанков: от 1% десять лет назад до чуть более 2% на текущий момент», – говорит Евстифеев.

    Если смотреть по разным обобщенным индексам (не только по SWIFT), то позиции юаня примерно соответствуют позициям канадского или австралийского доллара, швейцарского франка, отмечает Евгений Горюнов, заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара.

    Американский же доллар, несмотря на потери, все еще имеет большую долю в мировой торговле.

    «Доллар все равно стоит крепко и пользуется доверием, но, конечно, не стоит недооценивать эксцентризм американского президента, который много делает для подрыва доверия к валюте США.

    То, что против главы ФРС Джерома Пауэлла департаментом юстиции США проводится проверка, весьма скверный сигнал. Такие грубые попытки давления на монетарные власти со стороны Трампа подтачивают позиции доллара»,

    – считает Горюнов.

    Доля доллара продолжит хоть и медленно, но снижаться, считают эксперты.

    «В перспективе можно ожидать дальнейшего умеренного укрепления доли юаня, постепенного снижения доли доллара и относительной стабильности доли евро. В целом переход к более мультивалютной модели международных расчетов повышает устойчивость мировой финансовой системы, и это можно рассматривать как позитивный фактор», – заключает Абрамов.

    Вашингтон помогает доллару ставить антирекорды

    Доля доллара в мировой торговле впервые снизилась до исторического минимума. И хотя изменения в процентах выглядят небольшими, в абсолютных цифрах это ощутимый показатель. Бенефициаром этого события стал не евро, а китайский юань. Почему доллар сдает позиции юаню?

