США никогда не нападут на Гренландию

За последние дни из Вашингтона снова прозвучали заявления о том, что США «очень нужна» Гренландия. Причем американская тональность стала гораздо жестче, нежели в «покупательской» истории 2019 года. Это уже не эксцентричное предложение «о покупке» и не дипломатический зондаж. Это возвращение к старой американской логике: стратегические территории обсуждаются не с позиции права, а с позиции силы. Только в XXI веке эта сила всё чаще подается не напрямую, а через «стратегию», «безопасность» и «объективную необходимость». Как правило, последнее в американской внешней политике возникает ровно в тех точках карты, где намечаются будущие базы и логистические маршруты.

Исторически Штаты не раз решали подобные проблемы именно так – от покупки Луизианы до давления на Панамский канал. Разница лишь в том, что в XXI веке силовая логика чаще маскируется под разговоры о стабильности. Проще говоря, Штаты сначала определяют, что им необходимо, а уже потом решают, каким образом это будет легализовано – через покупку, договор, давление или «особые обстоятельства». Юристы же в этой схеме появляются позже – чтобы объяснить, почему всё произошедшее было не захватом, а естественным развитием событий.

Гренландия логично вписывается в эту традицию. Именно поэтому подобные заявления в Вашингтоне воспринимают не как эксцесс, а как допустимый инструмент – даже если союзники публично возмущаются. История показывает: возмущение часто входит в расчет. В некоторых случаях – как запланированная статья издержек, сопоставимая с расходами на инфраструктуру или дипломатические компенсации.

На ваш взгляд За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию? За Трампом

За Европой

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Так почему Штаты вообще об этом говорят?

Есть три реальные причины. Во-первых, военная география и раннее предупреждение. Гренландия – ключ к арктическому коридору. Контроль над Гренландией – это контроль над северным подлетом к США. В этой логике расстояние до Гренландии измеряется не километрами, а временем подлета ракеты, как часто говорят в пентагонах.

Во-вторых, никто не сомневается, что Арктика с каждым годом будет иметь всё большее значение как место конкуренции с Россией и Китаем. Для Пентагона Арктика – это не будущее, а уже начавшаяся партия. И Гренландия в этой партии – не фигура, а доска.

В-третьих, ресурсы и цепочки поставок. Очевидно, что Гренландия важна не только как площадка, но и как потенциальный источник критически важных минералов. И это вписывается в общий тренд снижения зависимости от Китая по сырьевым цепочкам, которые Вашингтон предпочел бы контролировать заранее.

Так зачем угрожать, если можно договариваться? Всё банально, так как угроза – это тоже форма переговоров. Не крайняя мера, а стартовая позиция. Особенно в американской политической культуре, где сначала обозначают максимум, а уже потом торгуются за реальное. Дональд Трамп уже приучил весь мир к этой тактике. В то же время в Вашингтоне прекрасно понимают, что аннексия – это дорого и громко. Контроль – куда дешевле и выглядит гораздо респектабельнее. Именно поэтому разговор об аннексии – удобное пугало. Реальная цель США куда прозаичнее и потому опаснее: контроль без формальной ответственности.

Почему Штаты не будут захватывать Гренландию?

У американцев есть вполне рабочие инструменты, которые дают почти всё нужное и без аннексии. Никто не мешает Вашингтону и дальше расширять военное присутствие и инфраструктуру через существующие соглашения (Pituffik и связанные системы). В арктической повестке это выглядит наиболее реалистично. Также никто не запретит США давить политически и экономически, заставляя Копенгаген и Нуук принимать американские условия быстрее и без «европейской бюрократической паузы». Штаты спокойно могут инвестировать/входить в сырьевые и инфраструктурные проекты, тем самым закрепляя влияние через деньги и контракты, а не звездно-полосатый флаг.

Тем не менее агрессивная риторика будет продолжаться. По единственной причине: она уже сработала – и как фактор определенной консолидации Европы и как способ вынести тему Арктики в центр повестки. Вероятнее всего Штаты продолжат вести торг вокруг формата американского военного расширения и политических гарантий, но никак не будут готовиться к высадке. Даже пугливые европейские министры, уже комментировавшие ситуацию, ставят под сомнение вероятность прямого удара по Гренландии из-за последствий для всей системы союзнических обязательств.

Главная причина, по которой США никогда не будут захватывать Гренландию военным путем, в том, что любая аннексия означала бы для Вашингтона обретение статуса агрессора в отношении территории союзника (Дании). Это автоматически запустит цепочку юридических, политических и военных последствий, которые Штаты не смогут контролировать в одиночку. В отличие от операций против внешних противников, здесь невозможно красиво сослаться ни на самооборону, ни на «особые обстоятельства». Захват Гренландии разрушит саму логику американского лидерства в западном мире, где сила легитимируется не фактом применения, а признанием союзников. Для Вашингтона это означало бы потерю доверия, управляемости и стратегической репутации – цену, несоизмеримую с любыми выгодами острова.

Но история с Гренландией всё равно показательна. Она – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия. И чем раньше это признают союзники США, тем меньше у них будет иллюзий – и тем больше пространства для торга.