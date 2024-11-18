Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

Левый защитник питерского «Зенита» и по совместительству один из лучших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) Дуглас Сантос получил-таки российское гражданство. Теперь бразилец не будет считаться легионером. И Сантос такой не один. Также российское гражданство было вручено канадцу Седрику Паккетту, хоккеисту из московского «Динамо», и Левону Джулфалакяну, олимпийскому чемпиону 1988 года по греко-римской борьбе.

Естественно, эта новость всколыхнула любителей пошуметь в Сети и выразить диванно-аналитическое мнение. Мол, в законе о гражданстве есть положение, согласно которому паспорт в упрощенном порядке можно вручать топовым специалистам, которых в России сегодня явно не хватает: речь идет прежде всего о военных, желающих отправиться в зону спецоперации, и IT-специалистах. Футболисты же – дело другое, они не представляют стратегической важности для страны.

С этим трудно спорить. К тому же сам Дуглас ни разу не заявлял о желании остаться в России после завершения карьеры. Да и по-русски он не говорит.

Бывший игрок сборной России Роман Широков вообще уверен, что как только контракт Сантоса с «Зенитом» закончится, он тут же уедет из страны и никогда не вернется. Не исключено. К тому же Сантоса нельзя сравнивать с некоторыми другими, более патриотично настроенными к России бразильцами, получившими паспорта. Например, экс-голкипер «Локомотива» Гильерме, сыгравший несколько матчей за национальную команду, прекрасно говорит по-русски, как и нынешний ассистент наставника «Зенита» Сергея Семака Вильям Оливейра.

А например, боец ММА Джефф Монсон вообще отказался от американского гражданства в знак поддержки России и лично Владимира Путина. Сноубордист и олимпийский чемпион Вик Уайлд категорически отказался выступать на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе, поскольку готов выступать только под российским. Герой России Апти Алаудинов назвал Вика Уайлда «больше русским, чем те, кто сбежал через Верхний Ларс».

Но Сантос – другое дело. Здесь речь не идет о стратегической цели – «Зенит» просто воспользовался возможностью упростить себе жизнь при действующем в нашем футболе лимите на легионеров. Для этой же цели «Зенит» ранее выхлопотал паспорта другим бразильцам – Клаудиньо и Малкому – последний уже уехал зарабатывать на достойную старость в Саудовскую Аравию.

Тем не менее Сантос, переехавший в Питер летом 2019 года из немецкого «Гамбурга», добросовестно отпахал пятилетку и на вполне законных основаниях получил российский паспорт. Немаловажно, что Сантос – большой профессионал и великолепный игрок, пример для молодых отечественных игроков, совершенно точно лучший левый защитник в РПЛ и один из лучших во всем мировом футболе на текущий момент. Поэтому недовольство отдельных личностей вызывает лишь улыбку – Дуглас не нарушал законы, достойно справлялся со своей работой и вполне заслужил российское гражданство.

Да, кто-то скажет, что «Зенит» снова применил админресурс для улучшения собственных позиций – и будет прав. Как говорится, может себе позволить.

При этом Дуглас имеет право играть за национальную сборную России – после того, как поступят разъяснения из ФИФА. Хотя, объективно говоря, Сантос там не нужен. В условиях международной изоляции стоит наигрывать молодежь, с прицелом на будущее.

Тем, кто переживает относительно Сантоса и засилья прочих «новых русских», надо понимать: времена, когда зарубежным футболистам (прежде всего бразильцам) давали российские паспорта, не обращая внимания на срок их пребывания в стране, знание языка и прочие детали – прошли. Если ранее защитник ЦСКА Марио Фернандес экстренно получал российский паспорт для того, чтобы закрыть проблемную позицию в сборной накануне чемпионата мира 2018 года (и Марио отлично справился), то сегодня в этом нет абсолютно никакого смысла.

Но и ничего негативного в раздаче паспортов я не вижу. Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.