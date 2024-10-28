Сафонов и Головин попали в расширенный состав сборной по футболу

Сафонов и Головин попали в расширенный состав сборной на игры с Брунеем и Сирией

Tекст: Мария Иванова

Матвей Сафонов, голкипер французского клуба «Пари Сен-Жермен», и Александр Головин, полузащитник «Монако», вошли в расширенный состав сборной России по футболу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза. Они примут участие в товарищеских матчах против сборных Брунея и Сирии в ноябре.

В расширенный список сборной вошли 39 футболистов. Среди них Антон Миранчук из швейцарского «Сьона», Алексей Миранчук, выступающий за «Атланту» в MLS, и Федор Чалов из греческого ПАОКа. Эти игроки также будут готовы помочь команде в предстоящих матчах.

Товарищеские матчи сборной России традиционно собирают внимание поклонников футбола, предоставляя возможность увидеть в деле лучших игроков страны. Сафонов и Головин, играющие в ведущих европейских чемпионатах, могут стать ключевыми фигурами в этих встречах.

Ранее стало извество, что сборная России по футболу встретится с командой Брунея в товарищеском матче 15 ноября в Краснодаре.

Генсек РФС Максим Митрофанов, между тем, положительно оценил переговоры с УЕФА по возвращению России, однако детали обсуждения раскрывать отказался.

Московские «Динамо» и «Локомотив» сыграют первый матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России 5 ноября на стадионе «бело-голубых», другие игры 1/4 финала пройдут с участием «Спартака», «Ростова», «Рубина», ЦСКА, «Зенита» и «Ахмата».