Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.0 комментариев
Митрофанов оценил переговоры с УЕФА о возвращении России
Митрофанов: УЕФА доверяет РФС в вопросе возвращения России на турниры
Генсек РФС Максим Митрофанов положительно оценил переговоры с УЕФА по возвращению России, однако детали обсуждения раскрывать отказался.
Переговоры с УЕФА по возвращению России на международные турниры прошли положительно, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов в интервью «РБК Спорт».
Митрофанов отметил наличие доверия к РФС со стороны УЕФА, но отказался раскрывать детали встречи и конкретные сроки возможных изменений. Он подчеркнул, что существует соглашение между УЕФА и национальными ассоциациями о неразглашении итогов переговоров.
Согласно информации, первой подняла вопрос о возвращении российских юношеских и молодежных сборных белорусская федерация футбола на сентябрьской встрече президентов и генеральных секретарей ассоциаций.
Греческая федерация, как сообщил журналист Виктор Вацко, предложила вернуть данные команды, и их поддержали Босния и Герцеговина, Черногория и Казахстан. Однако против предложения выступил глава украинской ассоциации Андрей Шевченко.
Ранее глава РФС Александр Дюков заявлял о возможности принятия решения по возвращению России в международные соревнования УЕФА в конце сентября.
Напомним, что российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах после начала военных действий на Украине на неопределенный срок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что российские клубы и сборные смогут вернуться в международные футбольные турниры через два года после окончания СВО.
На встрече президентов и генсеков федераций большинство членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поддержало участие российских сборных U17 в международных матчах на нейтральных полях.
Также на встрече УЕФА большинство членов высказались за возвращение российских юниоров на международные турниры.