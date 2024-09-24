УЕФА поддержал участие сборных России U17 на нейтральных полях

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, большинство членов УЕФА на встрече президентов и генеральных секретарей национальных федераций одобрило участие российских сборных до 17 лет в международных соревнованиях на нейтральных полях, передает ТАСС.

По словам Шерстнева, несмотря на отсутствие авиасообщения, проведение матчей на нейтральных полях было признано приемлемым вариантом. Он подчеркнул, что большинство членов поддержали эту инициативу, считая, что «футбол вне политики».

Ранее украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что президент Греческой федерации футбола Христосомос Гагацис предложил вернуть молодежные и юношеские сборные России на международные турниры. Его предложение поддержали представители России, Белоруссии, Казахстана, Боснии и Герцеговины и Черногории.

Шерстнев добавил, что вопрос будет обсуждаться на исполкоме УЕФА, так как большинство членов высказались за допуск российских сборных. Он считает, что следующим шагом должно стать разрешение на проведение матчей на нейтральных полях.

Ранее УЕФА не включил в число участников жеребьевки Лиги наций сезона 2024/25 сборную России. Кроме того, в начале декабря исполнительный комитет РФС решил обсудить возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), как заявил президент РФС Александр Дюков. Напомним, в 2022 году УЕФА и ФИФА вместе отстранили Россию от международных соревнований и исключили из участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре.