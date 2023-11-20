В декабре исполком РФС собрался обсудить возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола

Дюков сказал, что «УЕФА знает позицию» РФС, переговоры с УЕФА продолжаются, передает ТАСС.



Также он сообщил, что идет обсуждение матчей на 2024 год. В частности, РФС ведет переговоры с рядом федераций о проведении матчей в марте и июле. Дюков отметил, что УЕФА и ФИФА «следят» за играми.

«Чтобы сыграть матч, мы отправляем запрос в эти органы. Продолжим проводить игры в регионах, но нужно играть и в Москве», – сказал Дюков.

Напомним, в 2022 году УЕФА и ФИФА вместе отстранили Россию от международных соревнований и исключили из участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что обсуждается вопрос с переходом РФС в Азию. Президент РПЛ Александр Алаев отмечал, что АФК менее привлекательна для России с точки зрения спорта и финансов, чем УЕФА.

В декабре 2022 года РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в Азию было приостановлено.