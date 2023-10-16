В РФС рассказали о поиске решений УЕФА вопроса об участии в турнирах сборных РФ до 17 лет

Tекст: Елизавета Шишкова

«Было дано поручение отработать всю ситуацию технически, в настоящий момент решение ищется», – сказал Митрофанов, передает ТАСС.

Между тем информацию о том, что УЕФА отстранило российские сборные среди игроков до 17 лет от соревнований Митрофанов назвал вбросами.

При этом, по его словам, ежедневно обсуждается вопрос с переходом РФС в Азию. Союз является членом УЕФА, его приоритетом является игра в официальных соревнованиях сборными и клубами.

«РФС желает лучшего для российского футбола, даже в этой сложной ситуации мы стараемся, чтобы наш футбол развивался только в позитивном ключе. Все это шаги, которые в том числе являются результатами работы организации», – сказал Митрофанов.

Ранее журналист канала Sky News Роб Харрис сообщал, что УЕФА отказался от решения о допуске российских сборных среди игроков до 17 лет на международные матчи.

Напомним, 28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили клубы и сборные России от участия в международных соревнованиях.