Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.22 комментария
Более половины членов УЕФА поддержали возвращение юниоров из России
На встрече УЕФА большинство членов высказались за возвращение российских юниоров на международные турниры, включая поддержку от президента Норвежской футбольной ассоциации.
Как сообщает Sport24, больше половины членов УЕФА высказались за возвращение российских юниорских сборных на международные турниры. Этот вопрос обсуждался на встрече президентов и генеральных секретарей национальных федераций, входящих в УЕФА. Особенно активно выступил глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов, подчеркнувший, что необходимо не только допустить российских юниоров к соревнованиям, но и сделать акцент на их развитии как части единого и мирного будущего.
Барменкулов отметил, что даже президент Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс, ранее критически настроенная, выразила поддержку этой идеи. Она задала вопрос: «А при чем тут дети? Разве они виноваты в этом?» Это заявление стало важным аргументом для других участников встречи, которые, по словам Барменкулова, также высказались в пользу возвращения российских команд.
Теперь вопрос о возвращении российских юниоров может быть включен в повестку заседания исполкома УЕФА, которое состоится после 24 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал допускать российские сборные U17 к международным матчам на нейтральных полях.