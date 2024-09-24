Более половины членов УЕФА поддержали возвращение юниоров из России

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает Sport24, больше половины членов УЕФА высказались за возвращение российских юниорских сборных на международные турниры. Этот вопрос обсуждался на встрече президентов и генеральных секретарей национальных федераций, входящих в УЕФА. Особенно активно выступил глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов, подчеркнувший, что необходимо не только допустить российских юниоров к соревнованиям, но и сделать акцент на их развитии как части единого и мирного будущего.

Барменкулов отметил, что даже президент Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс, ранее критически настроенная, выразила поддержку этой идеи. Она задала вопрос: «А при чем тут дети? Разве они виноваты в этом?» Это заявление стало важным аргументом для других участников встречи, которые, по словам Барменкулова, также высказались в пользу возвращения российских команд.

Теперь вопрос о возвращении российских юниоров может быть включен в повестку заседания исполкома УЕФА, которое состоится после 24 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал допускать российские сборные U17 к международным матчам на нейтральных полях.