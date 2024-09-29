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    Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    29 сентября 2024, 12:18 Мнение

    Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов

    Главный редактор InVoice Media

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    Одна из расхожих фанатских кричалок на российских аренах сегодня с критикой в адрес «Зенита» и его роли в российском футболе. Ее скандируют многие болельщики, за поведение которых потом рассчитываются клубы.

    Считается, что запустили этот тренд болельщики воронежского «Факела» в сезоне 2023/2024, которые гудели в адрес «Зенита» из-за того, что их бедный клуб отобрал очки у зазнавшихся «богачей». Но это не совсем так. Первооткрывателем, как ни странно, было питерское фанатское движение «Ландскрона», проехавшееся по игрокам любимой команды в 2013 году. Тогда «Зенит» потерпел унизительное поражение от австрийской «Аустрии» (1:4) в Лиге чемпионов. Такой «Зенит» назвали позором не только Северной столицы, но и всего российского футбола.

    Тем не менее посыл тогда и сейчас – разный. И причина проста – безальтернативных победителей никто не любит. Такого же мнения и президент Российского футбольного союза Александр Дюков. И он, с одной стороны, прав, ведь «Зенит» раз за разом берет чемпионский титул, практически не оставляя шансов конкурентам.

    Примерно то же самое было в 1990-х, когда романцевский «Спартак» разбирал на части всех соперников внутри страны и нередко ставил на колени великие европейские клубы. Да, тогда вся Россия болела за «красно-белых», но клуб всё равно обвиняли в применении админресурса. А в 2000-е настал черед ЦСКА, который обвиняли во всех смертных грехах.

    Здесь нужно отметить, что критика в адрес клубов-чемпионов – не российское изобретение. Так происходит везде. Ту же богатейшую мюнхенскую «Баварию» буквально ненавидели во всем мире. За то, что долгие годы она скупала всех лучших игроков из клубов-конкурентов и не оставляла им никаких шансов на золото. Затем настал черед французского «Пари Сен-Жермен», освоившего бесконечные деньги арабских шейхов, а затем – английского «Манчестер Сити», пошедшего по тем же стопам. Но эта шумиха закончилась тут же, как только клубы-гегемоны впервые оступились.

    В России в болельщицких умах зреет недовольство, когда за «Зенит» выходит парочка русских, а все остальные – бразильцы и латиноамериканцы. Хотя в тех же «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» белых англичан и французов вообще практически нет. Но английских и французских фанатов это не сильно интересует – глобализм же. У нас всё иначе. Российские болельщики хотят видеть больше доморощенных футболистов в основе ведущих клубов. И если нынешние «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и особенно «Локомотив» прекрасно с этим справляются, то «Зенит» – явно нет.

    Фанатов бесит, что питерцы раздают российское гражданство бразильцам, ни слова не знающим по-русски, и тем самым обходится лимит на легионеров. Помимо этого, «Зенит» пачками отправлял ненужных игроков в «Сочи» и «Оренбург» (первые – это бывшее «Динамо» из Санкт-Петербурга, а вторые имеют того же спонсора – Газпром), и вроде бы это нарушало регламент.

    Клуб можно не любить за всё это, но позором тут точно не пахнет. На мой взгляд, «Зенит» просто очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон. Тогда все подгорания и антизенитовские возгласы утихнут.

    Но учитывая ситуацию «на полях», произойдет такое, скорее всего, не в этом году. 

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