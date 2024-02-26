Больше миллиарда просмотров собрали трансляции Игр Будущего за первую неделю соревнований

«Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. Игры Будущего – уникальное событие, оно проходит впервые в истории человечества. За ним пристально следит весь мир. Россия задает тренды мирового спортивного движения», – приводятся слова Чернышенко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Трансляции доступны по всему миру бесплатно и максимально удобно для зрителей. Игры Будущего – первый турнир подобного масштаба, ориентированный на онлайн-аудиторию и интересы молодежи, которая привыкла смотреть контент онлайн. Партнерские соглашения подписаны с более чем 100 стриминговыми платформами – от YouTube и Twitch до локальных. Для телетрансляций заключены соглашения с крупными медиахолдингами многих стран. Успех стратегии подтвердил первый же соревновательный день: только на одной из платформ в Китае матчи YOTA фиджитал MOBA. Dota 2 посмотрели более 7 млн человек.

Повышенный интерес к Играм Будущего объясняется в том числе тем, что они отвечают запросам общества, которое, с одной стороны, стремится к цифровизации во всех сферах жизни, а с другой – уделяет больше внимания здоровому образу жизни и поддержанию хорошей физической формы. Симбиоз активностей в двух измерениях – реальном и виртуальном – и получил название «фиджитал». Фиджитал-спорт способствует развитию гармоничного во всех отношениях человека.

«В Бразилии тоже есть проблема с тем, что все больше молодых людей проводят слишком много времени в гаджетах. Самое главное – соблюдать баланс. Это касается всех сфер нашей жизни. Игры Будущего несут в массы прекрасную идею о том, что люди должны развиваться гармонично», – отметил участник турнира в дисциплине «Газпром фиджитал-футбол» Игор Ризенджи из команды Tamo Junto.

В то же время Игры Будущего дарят зрителям уникальный опыт инновационного спортивного шоу. Трансляции разных дисциплин связывает студия аналитики и Виртуальный стадион, где каждый болельщик может разместить своего цифрового аватара. У зрителей есть возможность общаться друг с другом, участвовать голосованиях, поддерживать команды виртуальными фаерами, максимально погружаясь в атмосферу соревнования в двух мирах одновременно. Кульминацией красочного представления идеи фиджитал-спорта стала торжественная церемония открытия Игр Будущего, удивившая футуристичным сценарием и использованием сложных технических решений: перемещающиеся в двух измерениях платформы, проекционные экраны, голограммы, совмещение действия на сцене с изображением на огромном экране, передвижной ринг для Битвы роботов, заезд болида «Формулы-4».

«Я очень рад стать участником и победителем этого турнира, потому что здесь невероятно высокий уровень как на виртуальном льду, так и на настоящем. По ощущениям не хуже чемпионата мира. А церемонию открытия можно сравнить с Олимпиадой. Она была круче, чем в 2014 году в Сочи! Если фиджитал-спорт продолжит развиваться, это будет очень здорово, особенно для нашего молодого поколения», – считает чемпион Игр Будущего в дисциплине «Лига Ставок фиджитал-хоккей» Дмитрий Мячев из команды Liga Pro Team.

Популярны Игры Будущего и у жителей и гостей Казани. Почти все билеты на соревнования проданы, а на решающие стадии дисциплин «YOTA фиджитал MOBA. Dota 2» и «Мир танков» они разошлись за считаные минуты. Финал киберспортивных соревнований в зале МВЦ «Казань Экспо» посетили 2,5 тыс. зрителей.