Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.0 комментариев
Больше миллиарда просмотров собрали трансляции Игр Будущего за первую неделю соревнований
За первые семь дней Игр Будущего трансляции соревнований и церемонии открытия турнира набрали более 1 млрд просмотров во всем мире. Об этом на Форуме национальных достижений в рамках международной выставки «Россия» сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. Игры Будущего – уникальное событие, оно проходит впервые в истории человечества. За ним пристально следит весь мир. Россия задает тренды мирового спортивного движения», – приводятся слова Чернышенко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Трансляции доступны по всему миру бесплатно и максимально удобно для зрителей. Игры Будущего – первый турнир подобного масштаба, ориентированный на онлайн-аудиторию и интересы молодежи, которая привыкла смотреть контент онлайн. Партнерские соглашения подписаны с более чем 100 стриминговыми платформами – от YouTube и Twitch до локальных. Для телетрансляций заключены соглашения с крупными медиахолдингами многих стран. Успех стратегии подтвердил первый же соревновательный день: только на одной из платформ в Китае матчи YOTA фиджитал MOBA. Dota 2 посмотрели более 7 млн человек.
Повышенный интерес к Играм Будущего объясняется в том числе тем, что они отвечают запросам общества, которое, с одной стороны, стремится к цифровизации во всех сферах жизни, а с другой – уделяет больше внимания здоровому образу жизни и поддержанию хорошей физической формы. Симбиоз активностей в двух измерениях – реальном и виртуальном – и получил название «фиджитал». Фиджитал-спорт способствует развитию гармоничного во всех отношениях человека.
«В Бразилии тоже есть проблема с тем, что все больше молодых людей проводят слишком много времени в гаджетах. Самое главное – соблюдать баланс. Это касается всех сфер нашей жизни. Игры Будущего несут в массы прекрасную идею о том, что люди должны развиваться гармонично», – отметил участник турнира в дисциплине «Газпром фиджитал-футбол» Игор Ризенджи из команды Tamo Junto.
В то же время Игры Будущего дарят зрителям уникальный опыт инновационного спортивного шоу. Трансляции разных дисциплин связывает студия аналитики и Виртуальный стадион, где каждый болельщик может разместить своего цифрового аватара. У зрителей есть возможность общаться друг с другом, участвовать голосованиях, поддерживать команды виртуальными фаерами, максимально погружаясь в атмосферу соревнования в двух мирах одновременно. Кульминацией красочного представления идеи фиджитал-спорта стала торжественная церемония открытия Игр Будущего, удивившая футуристичным сценарием и использованием сложных технических решений: перемещающиеся в двух измерениях платформы, проекционные экраны, голограммы, совмещение действия на сцене с изображением на огромном экране, передвижной ринг для Битвы роботов, заезд болида «Формулы-4».
«Я очень рад стать участником и победителем этого турнира, потому что здесь невероятно высокий уровень как на виртуальном льду, так и на настоящем. По ощущениям не хуже чемпионата мира. А церемонию открытия можно сравнить с Олимпиадой. Она была круче, чем в 2014 году в Сочи! Если фиджитал-спорт продолжит развиваться, это будет очень здорово, особенно для нашего молодого поколения», – считает чемпион Игр Будущего в дисциплине «Лига Ставок фиджитал-хоккей» Дмитрий Мячев из команды Liga Pro Team.
Популярны Игры Будущего и у жителей и гостей Казани. Почти все билеты на соревнования проданы, а на решающие стадии дисциплин «YOTA фиджитал MOBA. Dota 2» и «Мир танков» они разошлись за считаные минуты. Финал киберспортивных соревнований в зале МВЦ «Казань Экспо» посетили 2,5 тыс. зрителей.