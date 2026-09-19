Атака ВСУ на Курскую область унесла жизнь мирного жителя

Один человек погиб и пятеро пострадали при обстрелах Курской области

За минувшие сутки территория региона подверглась интенсивным ударам со стороны вооруженных сил Украины, сообщил Хинштейн в MAX. Жертвой обстрелов стал один человек, еще пять мирных граждан пострадали.

«В результате атак в селе Белица Беловского района погиб 69-летний мужчина. Искренние соболезнования семье. В селе Гочево Беловского района ранены трое мужчин, в хуторе Звягин Рыльского района – 68-летняя женщина, в городе Курске – 69-летний мужчина. Всем оказана медпомощь, желаю скорейшего выздоровления», – заявил глава региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели мирного жителя при атаке ВСУ на поселок Глушково.

В конце августа в результате ударов украинских беспилотников по населенным пунктам региона пострадали еще пять человек.

Несколькими днями ранее 55-летняя местная жительница получила травмы и сотрясение мозга из-за атаки дрона на ее автомобиль в Рыльском районе.