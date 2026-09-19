Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.0 комментариев
Захарова констатировала полный провал попыток отменить Россию
Представитель МИД Захарова заявила о провале попыток отменить Россию
Усилия по изоляции России потерпели крах, что подтверждается итогами завершившегося Международного фестиваля молодежи, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова.
Провал кампании против Москвы стал очевидным фактом для всего мирового сообщества, передает ТАСС. Дипломат подвела соответствующие итоги после завершения масштабного мероприятия.
«Мне практически перестали задавать вопросы относительно изоляции: что мы на этот счет думаем и удалось ли в очередной раз ее прорвать и т. д. Все! Успокоилась ситуация в том смысле, что очевидным стало, что объявленная отмена России провалилась – ее культуры, истории и т. д.», – сказала она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Мария Захарова заявила о всемирном ренессансе интереса к отечественной культуре.
Месяцем ранее дипломат объяснила попытки Запада переписать историю желанием лишить страну духовной опоры.
Ранее официальный представитель МИД назвала эпоху культурных санкций проявлением неоварварства.