Куба осталась без запасов топлива

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запасы топлива на Кубе полностью исчерпаны, передает РИА «Новости».

Министр энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви сообщил, что в стране не осталось мазута и дизеля.

«У нас нет абсолютно никакого мазута. Дизельного топлива у нас тоже нет абсолютно никакого... Единственное, что у нас есть, – это попутный газ с наших месторождений и национальная нефть, добыча которой также растет», – заявил министр.

По его словам, с декабря прошлого года Куба не получала топливо, за исключением российской партии объемом около 100 тыс. тонн нефти, поступившей спустя почти четыре месяца. Этих резервов хватило лишь до начала мая. Потребности страны исчисляются миллионами тонн в год, а собственная добыча покрывает лишь часть спроса.

В настоящее время энергосистема Кубы держится на теплоэлектростанциях, газовых установках и солнечных парках без резервных мощностей. В Гаване перебои со светом достигают 20-22 часов в сутки. Из-за нехватки топлива страна лишилась более 1,5 тыс. мегаватт генерации, а изношенное оборудование электростанций постоянно выходит из строя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о напряженной ситуации с энергетикой из-за американской блокады.

В апреле авария на теплоэлектростанции имени Антонио Гитераса обесточила практически всю Гавану.

В конце марта российский танкер со ста тысячами тонн нефти прибыл на Остров свободы.