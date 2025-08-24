До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
Силы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ
При падении сбитого силами ПВО рядом с Курской АЭС боевого дрона ВСУ сдетонировало прикрепленное к нему взрывное устройство, началось локальное возгорание, сообщила пресс-служба электростанции в Telegram-канале.
«Двадцать четвертого августа в 00.26 по московскому времени рядом с Курской АЭС работой ПВО был сбит боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами», – сказано в посте.
Там уточнили, что в результате произошедшего блок N3 был разгружен на 50%, при происшествии никто не пострадал.
«В настоящее время на Курской АЭС в работе третий энергоблок. Четвертый энергоблок в плановом ремонте. Первый и второй энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям», – добавили на АЭС.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове заявил, что все объекты в Курской области и других приграничных областях, поврежденные в результате боевых действий, будут восстановлены.
