Путин заверил, что Курская область и остальное приграничье будут восстановлены

Все объекты в Курской области и других приграничных областях, поврежденные в результате боевых действий, будут восстановлены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове.
«Я уверен, что Курская область, так же как и то, что повреждено в других приграничных областях, будет восстановлено», – приводит слова Путина ТАСС.
Он подчеркнул, что поддержку в развитии получит «и малый, и средний бизнес, и крупные предприятия». Российское правительство разрабатывает «программу восстановления всего, что утрачено и повреждено во всех приграничных областях – и в Курске, и в Брянске, и в Белгороде».
Один из руководителей Курской АЭС обратился к президенту с просьбой рассмотреть возможность частичного распределения электроэнергии в пользу ввода новых промышленных мощностей в Курской области. Путин ответил, что «это вполне логично и должно быть сделано», передает РИА «Новости».
В свою очередь, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев указал, что госкорпорация не приостанавливала работу Курской АЭС и строительство Курской АЭС-2, несмотря на боевые действия. Кроме того, по его словам, «оказана очень большая помощь нашими строителями в укреплении обороноспособности Курской области». Путин назвал впечатляющим строительство новой Курской АЭС-2.
Напомним, Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где располагается ключевой ядерный центр страны и научный кластер МГУ. Он поручил разработать программу поддержки наукоградов России и оценил развитие научных центров на выставке в Сарове. Путин отметил подвиг основателей российской атомной отрасли. Президент рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России.