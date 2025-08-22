  • Новость часаПутин поручил разработать программу поддержки наукоградов России
    Израиль открыл в Газе врата ада
    Токарей и электромонтажников внесли в список профессий для альтернативной службы
    Роскосмос показал видео с мышами в невесомости
    Психолог назвала самые частые ошибки при подготовке ребенка к школе
    Путин вручил орден «За доблестный труд» ядерному центру в Сарове
    Путин рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России
    Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу
    Сийярто назвал сроки ремонта нефтепровода «Дружба»
    Президент Финляндии рассказал, как телефон Лаврова помог ему в аэропорту
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    2 комментария
    22 августа 2025, 22:05 • Новости дня

    Путин рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России

    Путин сообщил о создании в России прототипов квантовых компьютеров

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин объявил, что в стране собраны прототипы квантовых компьютеров с высокими вычислительными характеристиками для решения сложнейших научных задач.

    Прототипы квантовых компьютеров с большими вычислительными возможностями уже собраны в России, передает РИА  «Новости». Президент Владимир Путин сообщил об этом в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

    Путин подчеркнул, что такие компьютеры позволяют разрабатывать новые лекарства, вакцины и материалы, а также быстро обрабатывать огромные объемы данных. По его словам, в России подобные системы были созданы благодаря усилиям «Росатома».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул важность усиления ядерного потенциала страны в условиях возросших внешних угроз.

    22 августа 2025, 11:42 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 80%, что на два процентных пункта выше показателя предыдущей недели, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно данным ФОМ, уровень доверия к президенту России Владимиру Путину достиг 80%, что на два процентных пункта выше, чем неделей ранее, кроме того 82% респондентов считают, что президент хорошо справляется со своими обязанностями, этот показатель вырос на три процентных пункта, передает ТАСС.

    Работу правительства положительно оценили 58% россиян, что на пять процентных пунктов больше, чем ранее. О том, что председатель правительства Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% участников опроса, рост составил два процентных пункта.

    Партия «Единая Россия» сохраняет уровень поддержки в 42% (минус один п. п. за неделю), КПРФ поддерживают 7% (минус один п. п.), ЛДПР – 9% (минус два п. п.), «Справедливую Россию – За правду» – 3% (минус один п. п.), партию «Новые люди» – 4%, что не изменилось.

    Опрос проводился ФОМ с 15 по 17 августа. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. россиян.

    20 августа 2025, 10:58 • Новости дня
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин согласится на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины, пишет New York Times.

    Российский лидер якобы испытывает глубокое презрение к Зеленскому и почти никогда не называет его по имени, отмечает New York Times.

    Кремль настаивает на нелегитимности Зеленского, а российское телевидение называет его «клоуном».

    Однако президент США Дональд Трамп считает, что встреча Путина и Зеленского необходима для окончания конфликта. Трамп заявил, что начал подготовку к такой встрече во время телефонного разговора с Путиным.

    Издание обратило внимание на то, что в Кремле не исключают возможности встречи, но не говорят о ее скором проведении. Аналитики считают, что Путин согласится на встречу только в том случае, если Зеленский будет готов принять ключевые требования России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Путина и Зеленского.

    По данным СМИ, Британия и ЕС начали разрабатывать новые антироссийские санкции на случай срыва трехсторонней встречи президентов России, США и главы киевского режима.

    22 августа 2025, 19:15 • Видео
    Лавров поставил Зеленского на место

    «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    22 августа 2025, 10:50 • Новости дня
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения первому вице-президенту Азербайджана, жене президента Азербайджана Ильхама Алиева Мехрибан Алиевой, отметив важность ее государственной деятельности и передав пожелания ее семье.

    Поздравительное письмо президента России Мехрибан Алиевой опубликовано азербайджанским государственным агентством Азертадж, передает ТАСС.

    В обращении Путин выразил сердечные поздравления по случаю дня рождения первого вице-президента Азербайджана.

    Глава российского государства пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в ее работе на государственном посту.

    «Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи», – говорится в поздравлении президента.

    21 августа 2025, 02:25 • Новости дня
    Вице-президент Вэнс назвал Путина заботящимся о стране расчетливым политиком
    Вице-президент Вэнс назвал Путина заботящимся о стране расчетливым политиком
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным по телефону, раскрыв неожиданную деталь о нем.

    «Он мягче в общении, чем можно было бы ожидать. Вы знаете, у американских СМИ есть его определенный образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен», – приводит ТАСС слова американского вице-президента.

    Вэнс, уточнил, что никогда не встречался с российским лидером, но неоднократно беседовал с ним по телефону. По его словам, Путин – «человек, который заботится об интересах России, как он их видит».

    «Я думаю, одна из причин, по которой он уважает президента США в том, что он знает, что президент заботится об интересах американского народа», – добавил Вэнс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Иране обратили внимание на поведение Путина на встрече с Трампом: Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом проявил образец стратегической выдержки и продемонстрировал превосходство Москвы на переговорах, заявило агентство Tasnim.

    После саммита на Аляске Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным и чертовски умным лидером. А Times писала, что Путин сохранил сильную позицию по отношению к Трампу после визита на Аляску.

    22 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    В США обнародован протокол беседы Путина и Клинтона о приглашении России в НАТО
    В США обнародован протокол беседы Путина и Клинтона о приглашении России в НАТО
    @ Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американская общественная исследовательская организация National Security Archive («Архив по нацбезопасности») при Университете имени Джорджа Вашингтона обнародовала документы американского правительства с протоколом беседы президентов России и США Владимира Путина и Билла Клинтона в 2000 году.

    «С начала процесса расширения НАТО я понимал, что это может стать для России проблемой. Я серьезно относился к этому вопросу и хочу, чтобы было понятно, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России», – приводятся слова Клинтона в датированном 4 июня 2000 года протоколе его беседы с Путиным в Кремле. Протокол беседы был подготовлен сотрудниками Белого дома, передает ТАСС.

    Американский президент заявил, что «серьезно настроен относительно готовности к обсуждению членства России в НАТО». Он сказал, что «внутренние соображения в России пока этого не позволят». Однако, по его мнение, в будущем Россия должна стать участником «всех организаций, которые поддерживают единство цивилизованного мира».

    Также Клинтон выразил удовлетворение возобновлением сотрудничества между Россией и НАТО, отметив, что оно «полностью вернулось в нормальное русло». Он добавил, что США готовы помогать странам Центральной Европы и поддерживать диалог по вопросам безопасности. Клинтон выступил против того, чтобы Россия и США «сосредоточились друг на друге как на основных угрозах, о которых нужно беспокоиться», поскольку в таком случае «они упустят возможность решать другие проблемы сообща».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Клинтон заявил, что на посту главы государства предлагал Борису Ельцину не только специальное партнерство, но и перспективы членства России в НАТО. Путин указывал, что «практические шаги» США в отношении Москвы демонстрируют, «как американцы реально отнеслись к этой возможности».

    22 августа 2025, 19:33 • Новости дня
    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы

    Политолог Козюлин: Украина использует Трампа для продолжения своих «закулисных игр»

    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа и офис Владимира Зеленского пытаются затянуть урегулирование конфликта, чем и объясняются их абсурдные предложения при разработке гарантий для Украины. Дональда Трампа подобная ситуация чрезвычайно утомляет, однако США не намерены выходить из игры, сказал политолог Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия.

    «Дональд Трамп – человек, который точно знает, чего он хочет. Глава Белого дома четко и однозначно поставил перед собой задачу: завершить конфликт на Украине. Стоит отдать ему должное: он многого добился на этом направлении, однако результаты его усилий натолкнулись на несговорчивость Владимира Зеленского и Европы», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Брюссель и Киев регулярно меняют правила игры: вносят абсолютно неприемлемые и нелогичные предложения, которые частично отталкивают назад все достижения Трампа. Разумеется, ему это не особо нравится, что сказывается на его готовности более плотно погружаться в текущие процессы», – акцентирует эксперт.

    «В частности, именно этим и объясняется нежелание президента Штатов участвовать в переговорах Зеленского и Путина. Он понимает, что Украина будет использовать его присутствие для продолжения «закулисных игр». Подобная ситуация может привести к возникновению новых «вводных», которые еще больше усложнят ситуацию», – говорит он.

    «Но все же США намеренны продолжить работать над реализацией гарантий безопасности. Например, директор национальной разведки Тулси Габбард заявила, что Вашингтон прекращает делиться информацией о ходе переговоров с участниками альянса «Пять глаз». Напомню, что в нем состоит и Британия», – рассуждает эксперт.

    «То есть деятельность продолжается, и Америка надеется уменьшить количество сторонних участников этого процесса. Судя по всему, настрой у Белого дома серьезный, но сам Трамп сильно вовлекаться в происходящее не хочет: на него слишком давит происходящая сумятица, а учитывая его эмоциональность, в порыве разочарования он может наговорить много лишнего», – пояснил Козюлин.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия. «Посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочел не присутствовать», – заявил глава Белого дома. Примечательно, что глава МИД России Сергей Лавров до этого рассказал о нежелании Киева соглашаться на ключевые идеи возможных договоренностей.

    «Для всех было совершенно очевидно, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты, включая отказ от членства в НАТО, обсуждение территориальных вопросов, и Зеленский на все сказал «нет», – пояснил дипломат в интервью NBC. Он напомнил, что Украина не хочет отменять «законодательство, запрещающее русский язык».

    Напомним, созданием гарантий безопасности в настоящий момент занимается рабочая группа во главе с Госсекретарем США Марко Рубио. Коллектив дипломатов еще не делился с общественностью итогами своей деятельности, однако президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 обрисовал европейское видение будущих договоренностей.

    Так, «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». Эксперты отмечали, что подобные предложения являются для России неприемлемыми.

    По их оценке, ЕС намеренно выдвигает столь «абсурдные» инициативы для того, чтобы продемонстрировать Трампу «несогласие» России к окончательному урегулированию конфликта. Подобные действия Брюсселя, в частности, продиктованы страхом утратить американское военное присутствие на континенте.

    21 августа 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН Красникову
    Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН Красникову
    @ Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда президенту Российской академии наук (РАН) Геннадию Красникову.

    Соответствующий указ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки присвоить звание Героя Труда Российской Федерации президенту федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» Красникову Геннадию Яковлевичу», – сказано в документе.

    Геннадий Красников занимает пост президента РАН с 2022 года.

    В июле Красников на встрече с Путиным заявил о востребованности и эффективности фундаментальных исследований для нужд обороны и безопасности страны.

    21 августа 2025, 17:35 • Новости дня
    Трамп сравнил свое фото с Путиным со снимком Никсона и Хрущева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп провел параллель между своей встречей с президентом России Владимиром Путиным и визитом на тот момент американского вице-президента Ричарда Никсона в СССР в 1959 году.

    Публикация появилась в социальной сети Truth Social, передает РБК. Трамп разместил снимок, сделанный во время его встречи с Путиным на Аляске, где он показывает пальцем в сторону российского президента. Этот кадр ранее был опубликован Белым домом.

    Трамп сравнил изображение с историческим фото 1959 года, когда вице-президент США Ричард Никсон во время визита в Москву направил указательный палец в грудь первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Автором того знаменитого снимка стал фотограф Эллиотт Эрвитт.

    Ранее Белый дом опубликовал фото позвонившего Путину Трампа.

    Трамп назвал Путина сильным и чертовски умным лидером.

    20 августа 2025, 08:23 • Новости дня
    Telegraph: В ЕС готовят новые санкции на случай отказа России от переговоров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британия и Евросоюз начали готовить новые антироссийские санкции на случай, если трехсторонней встречи президентов России Владимира Путина, США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского не состоится, сообщил источник.

    Санкции могут ввести, если Путин откажется принимать участие в переговорах с Зеленским и Трампом, сказал собеседник Telegraph, передает РИА «Новости».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о начале координации между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Венгерский премьер Виктор Орбан предлагал экстренно организовать встречу Евросоюза и России.

    20 августа 2025, 20:33 • Новости дня
    Политолог Мартынов: Костюк усилила администрацию ЕАО ветеранами
    Политолог Мартынов: Костюк усилила администрацию ЕАО ветеранами
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сегодня Еврейская автономная область приобретает особое значение для страны. На фоне разворота на Восток регион имеет все шансы стать центром притяжения китайских инвестиций и использовать этот потенциал для повышения благосостояния жителей, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В среду Владимир Путин провел встречу с врио губернатора ЕАО Марии Костюк.

    «Назначать на руководящие посты настоящих патриотов – это тренд сегодняшнего дня. Мария Костюк – экс-руководитель программы "Время героев", мать Героя России, офицера, пожертвовавшего собой ради спасения боевых товарищей на СВО. Именно о таких людях и говорил президент Владимир Путин: это наша новая элита, которая формируется здесь и сейчас», – подчеркнул политолог Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Для Костюк главный приоритет – улучшение жизни людей. Речь идет о масштабной работе по развитию социальной инфраструктуры и модернизации здравоохранения. Она хорошо знает свой родной регион, трудилась в правительстве долгие годы, а ее женский взгляд помогает находить новые пути для решения важных вопросов», – говорит он.

    Эксперт отметил, что Костюк масштабировала опыт проекта «Время героев» в Еврейской автономной области и запустила региональную кадровую программу «Доблесть Хингана». Она также усилила свою команду бойцами СВО. «Вместе с ней работают ветераны, которые прошли не только горнило войны, но и специальную подготовку в государственных программах. Все вместе это складывается в качественно новый формат руководства», - указал политолог.

    Мартынов напомнил, что за последние десять лет благодаря президенту и его политике в России было запущено множество обучающих программ, «создана целая система подбора и подготовки кадров». «Мы много и часто говорим о "Школе губернаторов", платформе "Россия – страна возможностей", флагманском кадровом конкурсе "Лидеры России". Эта практика ротации и подготовки кадров из числа талантливых и способных экстраполировалась на героев СВО – в программу "Время героев". Сегодня к власти приходят люди, по-настоящему готовые служить Родине, способствовать развитию России».

    С разворотом России на Восток Еврейская автономная область, как и другие регионы в этой части страны, приобретает особое значение. «ЕАО находится в эпицентре взаимодействия всего Дальнего Востока, куда пошли не только государственные, но и китайские инвестиции. Бизнес из Поднебесной готов вкладывать средства в сельское хозяйство и местные логистические проекты. И этим важно пользоваться в наших интересах», - считает Мартынов.

    В среду президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Еврейской автономной области Марией Костюк. Она рассказала о социально-экономическом развитии региона.

    Путин отметил, что в прошлом году увеличение валового внутреннего продукта в области оказалось чуть выше, чем в среднем по стране: «У нас на 4,3% ВВП страны вырос, а у вас на 4,4%, по-моему, так что это хороший показатель».

    По словам Костюк, в регионе «ударными темпами» идет капитальный ремонт школ, также рассматриваются варианты строительства новых учебных заведений. «Делаем образовательный кластер Еврейской автономной области, ориентированный на СПО. Начиная от тех профессий, которые сегодня нужны и востребованы предприятиями, которые работают на территории Еврейской автономной области», – отметила врио губернатора.

    21 августа 2025, 15:58 • Новости дня
    Путин поручил изучить поставки бронемашин для муниципалитетов регионов в районах СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу подготовить предложения по поставкам бронированных автомобилей и мототехники для волонтеров и руководителей ряда регионов.

    В перечне поручений президента по итогам выставки Народного фронта, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Минпромторг должен с участием движения «Народный фронт «За Россию» подготовить и представить предложения по поставкам бронированных автомобилей для глав муниципальных образований Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также для субъектов России, находящихся рядом с районами проведения спецоперации.

    Дополнительно министерству поручено представить предложения о поставках как бронеавтомобилей, так и мототехники для волонтерских организаций, которые занимаются эвакуацией населения с линии боевого соприкосновения. Срок выполнения поручения установлен до 1 октября 2025 года.

    Путин также распорядился рассмотреть вопрос об оснащении автомобилей, отправляемых в Вооруженные силы и используемых для эвакуации раненых, средствами защиты от беспилотников. Минпромторг совместно с Минобороны должны рассмотреть вопрос о комплектовании таких машин противодронными решетками и противоосколочными одеялами.

    Кроме того, Путин поручил принять меры по ускорению поставок маскировочных сетей в зону проведения спецоперации. В одном из поручений говорится о необходимости разработки механизма оперативной закупки и доставки материалов для производства маскировочных сетей волонтерским организациям. Срок доклада по исполнению этого поручения установлен до 1 октября.

    В июле Путин посетил Национальный центр «Россия» в пятый раз и осмотрел выставку «Все для Победы!», посвященную трехлетним итогам работы Народного фронта.

    Президент выразил благодарность волонтерам Народного фронта за их труд и искреннее служение Отечеству.

    21 августа 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин поздравил Энтина с юбилеем и оценил вклад в культуру

    Путин отметил значимость творчества Энтина для воспитания молодежи России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил поздравление поэту Юрию Энтину по случаю 90-летия, особо подчеркнув его влияние на развитие отечественной детской литературы и кинематографа.

    Поздравление Владимира Путина Юрию Энтину опубликовано на сайте Кремля.

    В послании глава государства подчеркнул, что Энтин посвятил свой талант развитию традиций российской детской литературы, кинематографа и анимации. «Тысячи людей – и в нашей стране, и далеко за ее пределами – знают и искренне любят ваше многогранное творчество», – говорится в тексте поздравления.

    Путин пожелал поэту крепкого здоровья, вдохновения и всего самого наилучшего. В поздравлении отмечается значительный вклад Энтина в воспитание молодежи.

    Юрий Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Он стал широко известен благодаря стихам к песням из популярных фильмов и мультфильмов, среди которых «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Ну, погоди!» и другие. Несколько лет Энтин был ведущим детской передачи «Чунга-Чанга».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил заслуженного деятеля искусств Александра Адабашьяна с 80-летием. Владимир Путин также поздравил телеведущего Леонида Якубовича с 80-летием.

    20 августа 2025, 14:15 • Новости дня
    Путин назначил нового посла России в Республике Нигер

    Путин утвердил Виктора Воропаева послом России в Нигере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назначил Виктора Воропаева чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Нигер.

    «Назначить Воропаева Виктора Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Нигер», – говорится в указе российского лидера, передает ТАСС.

    Одновременно другим указом Игорь Громыко освобожден от должности посла в Нигере по совместительству.

    Ранее Путин назначил Андрея Прицепова чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству.

    До этого он подписал указ о назначении Дениса Гончара новым послом России в Бельгии.

    20 августа 2025, 14:00 • Новости дня
    Путин обсудил с Эрдоганом итоги саммита с США в Анкоридже

    Путин обсудил с Эрдоганом переговоры с Трампом в Анкоридже

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом обсудил российско-американский саммит и поблагодарил Турцию за содействие диалогу с Украиной, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы российский лидер поделился оценками прошедшей российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже.

    Путин и Эрдоган затронули ситуацию вокруг Украины, а также обсудили роль Турции, которая, как отметил Путин, оказывает существенное содействие в организации переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.

    Помимо вопросов международной повестки, президенты рассмотрели развитие двусторонних торгово-инвестиционных отношений. Стороны договорились поддерживать личные контакты по актуальным вопросам.

    Ранее президент России Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом основные итоги своих недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом.

    20 августа 2025, 14:01 • Новости дня
    Врио главы ЕАО подарила Путину шеврон «Доблесть Хингана» от бойцов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк вручила президенту России Владимиру Путину шеврон «Доблесть Хингана», созданный для ветеранов спецоперации на Украине.

    Эту награду разработали в рамках регионального кадрового проекта «Время героев», который стартовал в ЕАО, передает ТАСС.

    По словам Костюк, название выбрано в честь Малого Хинганского хребта, который символизирует героизм жителей области. Она подчеркнула, что проект и шеврон посвящены не только военным заслугам, но и трудовой доблести. Врио губернатора передала Путину привет от участников проекта, отметив командную работу региона.

    Путин поблагодарил Костюк, приняв шеврон. «Спасибо большое», – сказал он.

    Ранее в ходе встречи с Костюк Путин выделил положительную динамику ВВП Еврейской автономной области и обсудил ключевые социальные вызовы региона.

    В ноябре 2024 года Путин назначил Костюк врио губернатора Еврейской АО.

    Российская свинина помогает Китаю в торговых войнах

    Российская свинина помогает Китаю в торговых войнах

Россия настолько преуспела в свиноводстве за последние полтора десятилетия, что готова стать продовольственной опорой и для Китая. Себя мы обеспечили свининой еще в 2018 году, а вот Китай никак не пускал наш продукт на свой рынок. Но в прошлом году все кардинально изменилось. Пекин дал зеленый свет российской свинине – и не прогадал. Потому что американская и европейская свинина оказалась «токсичной» из-за торговых войн.

    Страх потерять США заставил ЕС говорить о военной интервенции

    Работа над гарантиями безопасности для Украины, кажется, стремится в дипломатический тупик. Пока европейцы заявляют о необходимости размещения на территории республики своего контингента, Штаты заявляют, что рабочая группа до сих пор не согласовала итоговые предложения. Эксперты отмечают, что речь идет о сознательном затягивании дискуссии со стороны ЕС. Чего добивается Старый Свет и что это означает для России? Подробности

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    Только один лидер ЕС сумел отказать Трампу из-за Украины

    Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но столкнулся с неожиданным для себя препятствием. Это Венгрия, премьер которой считался главным союзником новой администрации Белого дома в ЕС, а теперь практически единственная говорит «нет», когда другие европейцы заискивают. А почему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

