    Обнищавшая Британия стала жалеть о бегстве из Евросоюза
    Лукьянов объяснил слова Трампа об ухудшении условий урегулирования для Украины
    Испытатели рассказали о первых полетах обновленного МС-21
    Названа минимальная цена салата «Оливье» в 2025 году
    Моди лично встретил Путина на авиабазе Палам в Индии
    Песков назвал неожиданным решение Моди лично встретить Путина
    МИД России пообещал жесткий ответ на изъятие активов ЕС
    Стартовал прием обращений на эфир «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Турция продлила контракт на импорт газа из России
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    4 декабря 2025, 16:56 • Новости дня

    Моди лично встретил Путина на авиабазе Палам в Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил президента России Владимира Путина на авиабазе ВВС Индии Палам.

    Приветственная церемония прошла сразу после приземления президентского борта, передает РИА «Новости».

    Напомним, в четверг борт Путина приземлился на авиабазе Палам в Индии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии.

    3 декабря 2025, 18:42 • Новости дня
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Куртка с гербом России и цитатой президента, в которой руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прогуливался с американской делегацией в Москве, мгновенно исчезла с прилавков, сообщили в национальном центре «Россия».

    Черная куртка, в которой глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев  во вторник прогуливался по Москве вместе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вызвала ажиотаж и была полностью раскуплена, сообщает РИА «Новости».

    Модель отличалась символикой Национального центра «Россия», гербом страны и цитатой президента России: «Россия – не та страна, которая чего-то боится!». На правом рукаве также заметна надпись «Россия».

    Как уточнили в пресс-службе Национального центра «Россия», спрос на куртку оказался настолько высок, что она исчезла из продажи в кратчайшие сроки. Представитель центра пообещал, что куртки снова поступят в розницу в ближайшем будущем. Стоимость популярной модели составляет около 24 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кирилл Дмитриев также принял участие во встрече президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Он также показал Кушнеру и Уиткоффу Грановитую палату Кремля. А до этого Дмитриев назвал 2 декабря «важным днем для мира».

    4 декабря 2025, 11:00 • Новости дня
    Путин: Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, но Киев хотел воевать
    Путин: Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, но Киев хотел воевать
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва предлагала киевским властям вывести подразделения ВСУ с территории Донбасса после референдума, чтобы избежать военного конфликта, однако украинская сторона отказалась от этого варианта, заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today.

    Россия предлагала Украине вывести свои войска из Донбасса, чтобы избежать военного противостояния, заявил Путин.

    По его словам, Москва обратилась к Киеву с соответствующим предложением. «Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость – выведите свои войска, и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также уточнил, что контролируемые Киевом территории либо будут освобождены военным путем, либо украинские военные покинут эти регионы, прекратив боевые действия, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что российская сторона рассматривает оба варианта возвращения территорий под свой контроль, оставляя решения за украинскими властями. Российский лидер добавил, что главная задача сейчас – прекратить гибель мирных жителей в этих регионах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, портал Politico сообщал, что американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей. При этом Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.


    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    4 декабря 2025, 01:44 • Новости дня
    Трамп заявил об ухудшении для Киева условий урегулирования

    Трамп: Условия урегулирования конфликта значительно ухудшились для Украины

    Трамп заявил об ухудшении для Киева условий урегулирования
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после встречи с президентом России Владимиром Путиным считают, что Москва хочет завершить конфликт на Украине. Трамп добавил, что условия урегулирования ухудшились для Киева.

    «У президента Путина вчера состоялась очень хорошая встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Он хотел бы положить конец войне. Такое у них сложилось впечатление».

    «Что выйдет из этой встречи? Я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое», – аявил Трамп.

    Президент США напомнил, что ранее предупреждал Владимира Зеленского о сложной ситуации и невозможности одержать победу в конфликте. Трамп подчеркнул, что Киев «по своей мудрости» отказался решать вопрос дипломатическим путем, когда условия для этого были куда более благоприятными.

    По его словам, после смены администрации в США прекратились безвозмездные расходы на поддержку Украины – теперь Вашингтон продает все вооружения альянсу НАТО, а в альянсе «платят по самой высокой цене».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что компромисс по ключевым вопросам пока не найден. Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.

    Зимой 2025 года Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме.

    4 декабря 2025, 09:16 • Новости дня
    Кремль объявил дату прямой линии с Путиным

    Кремль: Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

    Кремль объявил дату прямой линии с Путиным
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдут 19 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

    В этом году мероприятие снова объединит традиционный формат общения главы государства с гражданами и журналистами. Особенностью станет и выбор дня недели: впервые событие состоится в пятницу – прежде такими днями были преимущественно четверги, передает ТАСС.

    Отмечается, что подобный формат впервые был применен в 2020 году, когда раздельное проведение мероприятий оказалось невозможным из-за ограничений, связанных с пандемией. С 2023 года объединенное мероприятие получило официальное название «Итоги года с Владимиром Путиным». В предыдущие годы Кремль дважды отходил от традиции проводить акции в четверг – это произошло в 2016 году и 2021 году.

    Как указали в Кремле, прием вопросов к президенту начнется 4 декабря с 15.00 и будет продолжаться до завершения программы 19 декабря.

    В ноябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент проведет прямую линию без традиционных прямых включений, а граждан призвали присылать свои видеообращения с помощью смартфонов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин анонсировал использование языковой модели GigaChat от «Сбера» для обработки обращений граждан во время прямой линии. Дата большой пресс-конференции президента, совмещенной с прямой линией, уже определена.

    4 декабря 2025, 13:59 • Новости дня
    Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию
    Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу India Today перед своим визитом в Индию.

    «Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», – сказал президент, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что существуют разногласия по ряду пунктов плана США по урегулированию на Украине.

    Президент отметил, что решения конфликта на Украине требует значительных усилий. Он также напомнил о результатах референдума в ДНР и ЛНР.

    Также Путин заявил, что Россия предлагала Киеву вывести подразделения ВСУ с территории Донбасса после референдума, чтобы для того, чтобы избежать эскалации, но Украина отказалась.

    4 декабря 2025, 09:18 • Новости дня
    Путин раскрыл индийским СМИ детали беседы с Кушнером

    Путин в интервью India Today раскрыл детали беседы с Кушнером

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин рассказал в интервью индийскому изданию India Today о деталях переговоров с зятем американского лидер Джаредом Кушнером.

    Путин в интервью индийским журналистам подробно рассказал о сути переговоров с Кушнером, а также о процессе обсуждения мирного плана США по Украине, передает РИА «Новости».

    Корреспондент India Today Гита Мохан отметила, что интервью прошло на следующий день после встречи Путина с Кушнером и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле. Она подчеркнула, что президент «в деталях рассказал о содержании этих переговоров – не в том смысле, какие решения были приняты, а скорее о том, как стороны намерены действовать дальше, в каком направлении они собираются двигаться».

    Мохан назвала происшедшее в Кремле действительно историческим моментом для российско-американских отношений. По ее словам, присутствие журналистов India Today совпало с обсуждением между Путиным, Кушнером и Уиткоффом в Кремле – «буквально в нескольких залах от нас».

    Само интервью Путина с India Today, изначально рассчитанное на час, длилось 100 минут. Вице-президент телеканала Калли Пури объяснила, что продолжительность увеличилась, потому что президенту понравились вопросы, он был дружелюбен и общителен. Также журналисты отметили чувство юмора российского лидера и добавили, что это было «интервью мечты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера.

    Помощник президента Юрий Ушаков  заявил, что компромисс по ключевым вопросам пока не найден.

    В Кремле уточнили, что Россия будет придерживаться принципа тишины в переговорах с США по украинскому урегулированию.

    Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.


    3 декабря 2025, 22:18 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа и Киев об итогах переговоров с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер сообщили главе американского государства Дональду Трампу, а также Киеву об итогах состоявшихся переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

    «США и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Reuters слова представителя администрации США.

    В Белом доме заявили, что Уиткофф и Кушнер  доложили Трампу об итогах переговоров, а также передали соответствующую информацию украинской стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков  заявил, что компромисс по ключевым вопросам пока не найден. В Кремле уточнили, что Россия будет придерживаться принципа тишины в переговорах с США по украинскому урегулированию. Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.

    4 декабря 2025, 10:57 • Новости дня
    Путин заявил о нежелании России возвращаться в G8

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин отверг возможность возвращения страны в G8 и уточнил, что этот вопрос не поднимался на встрече с американцами.

    «Нет», – ответил российский лидер на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что практически перестал ездить на саммиты G8 еще до начала украинских событий в 2014 году, передает ТАСС.

    При этом Путин отрицательно ответил на вопрос, обсуждалось ли это на его встрече в Кремле с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин назвал недавнюю встречу с Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом необходимой и полезной.

    Президент России в том же интервью отметил рост расчетов между Россией и Индией в национальных валютах. Глава государства также подчеркнул, что Индия является серьезной силой на мировой арене.

    3 декабря 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин поздравил студентов и преподавателей Тимирязевской академии с ее юбилеем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в честь 160-летия одного из старейших вузов страны, отметив вклад Тимирязевской академии в аграрную науку и образование.

    Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов и выпускников Российской государственной аграрной академии имени К. А. Тимирязева со 160-летием учреждения, передает ТАСС. Он подчеркнул, что богатая история университета и его традиции являются предметом особой гордости профессорско-преподавательского коллектива.

    В своем послании Путин отметил: «Диплом знаменитой Тимирязевской академии – свидетельство глубоких, основательных знаний и навыков, позволяющих его выпускникам уверенно смотреть в будущее».

    Президент также отметил, что коллектив учреждения тщательно хранит наследие предшественников, активно реализует современные образовательные, исследовательские и просветительские программы и открыт для новых идей, проектов и инициатив.

    По его словам, за прошедшие годы из университета вышла целая плеяда талантливых специалистов, которые внесли созидательный вклад в науку, агропромышленный комплекс и укрепление продовольственной безопасности страны.

    Путин пожелал коллективу заведения воплощения планов и всего наилучшего. Академия имени К. А. Тимирязева остается одной из самых известных высших школ страны и продолжает развивать фундаментальные и прикладные исследования в области сельского хозяйства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России обсудил тему счастья с молодыми учеными. Также Путин  рассказал участникам V Конгресса молодых ученых о размере своей стипендии в студенческие годы.

    В сентябре на базе Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева прошли успешные испытания первой отечественной высокоточной системы автовождения для сельхозтехники.

    4 декабря 2025, 12:22 • Новости дня
    Путин заявил о сложностях в работе над планом США по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин указал на разногласия по ряду пунктов представленного американской стороной плана урегулирования по Украине и назвал консультации необходимыми.

    Россия не согласилась с отдельными пунктами американского мирного плана по Украине, сообщает ТАСС.

    Путин заявил в интервью India Today, что работа над этим документом оказалась сложной, поэтому обсуждение с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжалось более пяти часов. Он отметил: «Поэтому нам пришлось пройтись по каждому пункту, поэтому и столько времени. Так что это нужная была беседа, абсолютно конкретная».

    По словам российского президента, до встречи в Москве не было новых инициатив от Вашингтона, и их пришлось тщательно анализировать. Путин подчеркнул, что не по всем вопросам удалось достичь согласия, и дискуссии касались только тех пунктов, с которыми Россия смогла согласиться далее обсуждать. По другим Россия заявила о невозможности компромисса.

    Президент также отметил, что 28 пунктов предложенного США мирного плана по Украине по-прежнему находятся в повестке. Сейчас, как отметил российский лидер, американская сторона предложила разбить их на четыре отдельных «пакета» и обсуждать поэтапно. Однако, по сути, речь идет о тех же тезисах, которые были предложены ранее.

    Вместе с тем, по словам Путина, Дональд Трамп действительно стремится найти консенсусное решение украинской проблемы, однако подчеркнул, что это крайне сложная задача. Российский лидер уверен, что президент США искренне заинтересован в достижении компромисса между противоборствующими сторонами, несмотря на все трудности переговоров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, портал Politico сообщал, что американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей. При этом Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России.

    4 декабря 2025, 09:36 • Новости дня
    В Индии сообщили о взвешенных оценках Трампа Путиным

    Журналистка India Today Мохан: Путин говорил о Трампе без навешивания ярлыков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ближайшем интервью индийским журналистам дал оценку американскому лидеру Дональду Трампу без предвзятости или клише, сообщила журналистка Гита Мохан.

    Мохан на Youtube-канале India Today уточнила, что Путин обсуждал фигуру бывшего американского лидера без попыток «убийства репутации» и тенденциозности, что, как отметила Мохан, часто встречается в западных СМИ, передает РИА «Новости».

    Журналистка подчеркнула, что президент России говорил о Трампе в контексте текущих отношений между США и Россией, анализировал динамику между странами и возможные сценарии развития ситуации. Особое внимание было уделено диалогу между Москвой и Вашингтоном и тем последствиям, к которым он может привести.

    Интервью привлекло внимание благодаря нестандартному подходу Путина: он избегал критики ради самой критики, сосредоточившись на фактической оценке политического взаимодействия между государствами.

    Ранее президент России заявил, что история отношений между Россией и Индией уникальна.

    Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин вечером 4 декабря начнет работу в Индии встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин планирует посетить Индию для подтверждения прочности оборонных и энергетических связей между странами на фоне американского давления из-за торговли нефтью. Россия стремится укреплять стратегическое партнерство с Китаем и Индией.

    4 декабря 2025, 14:02 • Новости дня
    Индийская журналистка назвала интервью с Путиным «беседой мечты»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналистка индийского телеканала India Today Гита Мохан заявила, что интервью с президентом России Владимиром Путиным стало «беседой мечты».

    Мохан, которая брала интервью вместе с коллегой накануне визита Путина в Индию, отметила, что президент ответил на все вопросы, включая самые острые, и не было никаких «запретных» тем, передает ТАСС.

    По ее словам, протокольная служба Кремля проинформировала съемочную группу о месте проведения и выходе президента, но не давала никаких указаний о содержании вопросов или ответов.

    Вице-президент канала Калли Пури, общаясь в эфире с Мохан, поделилась своим удивлением по поводу личности Путина. По ее словам, президент оказался очень увлечен вопросами окружающей среды, показался спокойным и наслаждался разговором.

    Изначально для беседы был отведен один час, однако, поскольку «президент наслаждался разговором, он улыбался и был очарователен», интервью продлилось 100 минут, рассказала Пури. Даже после официальной части Путин был открыт для неформального общения с журналистами. Кроме того, Путин подробно рассказал индийской команде о своей недавней встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

    Ранее Путин раскрыл индийским СМИ детали беседы с Кушнером. Российский лидер назвал Индию «серьезной силой».

    Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин вечером 4 декабря начнет работу в Индии встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    4 декабря 2025, 16:45 • Новости дня
    Путин прилетел в Индию

    Борт Путина приземлился на авиабазе Палам в Индии

    Путин прилетел в Индию
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Борт президента России Владимира Путина приземлился в четверг вечером на авиабазе Палам в Дели, куда он прибыл с двухдневным визитом.

    Визит осуществляется по приглашению премьер-министра Нарендры Моди, передает РИА «Новости». Путин проведет в столице Индии 4 и 5 декабря.

    Авиабаза Палам – один из старейших объектов военной инфраструктуры Индии, построенная британцами во время Второй мировой войны. После обретения страной независимости в 1947 году комплекс перешел под контроль ВВС Индии, а позднее часть территории отошла к международному аэропорту имени Индиры Ганди. Благодаря этому у объекта появился уникальный гражданско-военный статус.

    Планируется, что в Нью-Дели Путин проведет два дня. В первый вечер состоится неформальная тет-а-тет встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На второй день, пятницу, назначены расширенные официальные переговоры на высшем уровне. По итогам саммита ожидается утверждение пакета межправительственных документов и заключение ряда новых коммерческих соглашений.

    В преддверии визита президента РФ Владимира Путина улицы и главный проспект Нью-Дели украсили российскими и индийскими флагами.

    4 декабря 2025, 08:52 • Новости дня
    Путин назвал историю отношений между Россией и Индией уникальной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что история отношений между Россией и Индией уникальна.

    «Я даже не говорю об истории наших отношений, потому что эта история носит уникальный характер», – отметил президент в интервью телеканалу India Today, передает РИА «Новости».

    Путин также подчеркнул, что рад предстоящей встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и назвал его своим другом. Он добавил, что встреча давно планировалась: «Мы давно договорились встретиться в Индии, есть о чем поговорить».

    По словам главы государства, отношения между Россией и Индией сегодня «развиваются по очень многим направлениям».

    Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин вечером 4 декабря начнет работу в Индии встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин планирует посетить Индию для подтверждения прочности оборонных и энергетических связей между странами на фоне американского давления из-за торговли нефтью. Россия стремится укреплять стратегическое партнерство с Китаем и Индией.

    4 декабря 2025, 11:45 • Новости дня
    Путин заявил о сокращении роли G7 в мировой экономике

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доля стран Группы семи (G7) в мировой экономике ежегодно сокращается, заявил президент России Владимир Путин в интервью изданию India Today.

    Российский лидер выразил удивление тем, что эти государства продолжают именовать себя «большой» семеркой: «Не очень понятно, почему страны, входящие [в «семерку»], называются «джи (от great – «большая») севен». Что там большого-то?» – задался вопросом Путин, передает ТАСС.

    Глава государства также указал, что по паритету покупательной способности многие члены G7 уступают таким странам, как Индия. При этом Путин признал, что экономики стран «семерки» отличаются высокой технологичностью и прочной базой.

    Путин добавил, что, несмотря на сохранение современных технологических оснований промышленности у стран G7, их доля на мировом рынке ежегодно сокращается: «Хотя их доля в мировой экономике год от года, постоянно сокращается, как шагреневая кожа. Это очевидный факт». По мнению российского лидера, эта тенденция сохранится и в дальнейшем.

    Ранее Пекин выступил с требованием к участникам G7 соблюдать правила мировой торговли и прекратить действия, расшатывающие международную экономическую систему.

