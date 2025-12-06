Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.11956 комментариев
Депутат Кошелев предложил блокировать возврат недвижимости без возврата денег
Парламентарии выступили с инициативой, согласно которой при расторжении сделки купли-продажи недвижимости возврат квартиры станет возможен только при возврате покупателю полученных средств.
О новом подходе к расторжению сделок купли-продажи недвижимости заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает ТАСС.
По его словам, если продавец недвижимости требует возврата собственности по решению суда, покупатель должен возвращать квартиру только в случае, если ему одновременно вернут уплаченные деньги.
Введение встречного исполнения, по словам депутата, будет соответствовать Гражданскому кодексу и создавать баланс интересов сторон.
Кошелев отметил, что сейчас не существует специальных защитных процедур для сделок, когда повышен риск обмана, например, при продаже квартиры пожилыми людьми.
Рассматривается возможность обязательного нотариального оформления сделок с недвижимостью за счет проверки дееспособности продавца и добровольности его волеизъявления.
Эксперты и законотворцы обсуждают также дополнительные гарантии, в частности, внедрение эскроу-счетов или иных средств блокировки денег, если появляются подозрения на давление на продавца.
Тема инициирована после резонансного случая с квартирой певицы Ларисы Долиной. В августе 2024 года стало известно, что артистка пострадала от телефонных мошенников, действовавших с территории Украины, которые убедили ее перевести накопления и продать недвижимость.
После судебного разбирательства продажа квартиры была признана недействительной, а спор между покупателем и продавцом дошел до Верховного суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эстрадная певица Лариса Долина пообещала полностью возместить расходы на покупку квартиры Полине Лурье.
Дочь и внучка Долиной были вовлечены в судебный процесс по делу о продаже ее недвижимости. Росреестр рассматривает возможность увеличения сроков регистрации сделок с жильем пожилых для дополнительной защиты от мошенников.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил необходимость участия профильных комитетов в поиске решений трудностей совершения сделок с недвижимостью.