Верховный суд привлек родных Долиной к процессу о продаже квартиры

Верховный суд привлек дочь и внучку певицы Ларисы Долиной к разбирательству по делу о продаже ее квартиры, передает РИА «Новости». Как указано в материалах суда, к делу привлечены Ангелина Долина, а также ее несовершеннолетняя дочь. Они выступают в статусе заинтересованных лиц.
Данные о дате слушания или дополнительных сторонах стороной суда не приводятся.
Ранее материалы гражданского дела о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной передали судье Верховного суда России. В качестве третьих лиц по делу указана осужденная по делу о мошенничестве курьер Анжела Цырульникова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Верховный суд России истребовал материалы дела по квартире Ларисы Долиной. Жалоба по квартире на решения нижестоящих судов была зарегистрирована во вторник. Покупательница Полина Лурье пытается добиться признания сделки действительной и получения квартиры.
В целом по стране все больше покупателей на вторичном рынке сталкиваются с возвратом недвижимости через суд. Продавцы часто утверждают, что соглашались на продажу из-за давления мошенников или по ошибке.
В подобных случаях покупатели нередко теряют и квартиры, и деньги. Все началось с того, что в ситуации с Долиной суд подтвердил, что она подписывала документы под давлением телефонных мошенников.