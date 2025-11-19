Юрист Санина: Сотрудник может спать на рабочем месте во время перерыва

Tекст: Алексей Дегтярев

В российском трудовом законодательстве нет четкого запрета или разрешения на сон на рабочем месте, пояснила Санина, передает РИА «Новости».

Она пояснила: хотя прямых ограничений нет, сон в рабочее время может быть признан дисциплинарным проступком и расценен как неисполнение трудовых обязанностей.

Санина подчеркнула, что в подобных случаях работодатель вправе применить дисциплинарные меры, в том числе выговор или увольнение. При этом права сотрудника защищены законом – процедура взыскания должна строго соответствовать установленным правилам.

Эксперт напомнила, что спать во время перерыва не запрещается и является законным правом работника, если это не мешает коллегам. Сон допускается наряду с другими способами отдыха в отведенное время.

О возможности увольнения, как крайней меры, может идти речь в исключительных ситуациях, когда невыполнение обязанностей приводит к последствиям или угрозам безопасности. Обычно подобная санкция применяется к работникам опасных производств или лицам, отвечающим за безопасность, таким как охранники и водители.

