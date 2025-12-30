Три человека стали жертвами пожара в Татарстане

В Татарстане при пожаре в частном доме погибли три человека, включая ребенка

Tекст: Тимур Шайдуллин

Три человека, включая ребенка, погибли в результате пожара, произошедшего в двухэтажном частном доме в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана, передает ГУ МЧС по региону. Сообщение о возгорании на улице Пролетарской поступило спасателям во вторник в 06:03 по московскому времени.

Как отмечает ведомство, до прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли хозяйка дома и ее сын. Внутри оставались 14-летняя девочка, 74-летняя женщина и 52-летний мужчина, которых не удалось спасти из-за сильного жара и высокой температуры. Пожар удалось ликвидировать на площади 100 кв. метров, в тушении участвовали 42 человека и 18 единиц техники.

По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки подсветки зеркала в ванной комнате.

Пресс-служба напомнила, что с начала 2025 года в Татарстане при пожарах погибли 128 человек, из них шестеро – дети. В МЧС подчеркнули важность соблюдения правил безопасности при использовании электроприборов, особенно в праздничные дни, и призвали родителей не оставлять детей без присмотра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также во вторник в Минусинске Красноярского края при пожаре погибли четыре человека, среди которых была женщина и трое мужчин. Все четверо в момент трагедии распивали спиртное.

А накануне в Петропавловске-Камчатском при пожаре погибли четверо, включая двух детей.