Транспортный коллапс парализовал Киев второй день подряд

Tекст: Дмитрий Зубарев

Транспортный коллапс в Киеве продолжается второй день из-за аномальной погоды, передает ТАСС.

По информации издания «Страна», в столице Украины серьезные пробки, участились дорожные происшествия, а горожане с трудом могут уехать на переполненных автобусах, которые зачастую отправляются с остановок с открытыми дверями.

В ночь на понедельник город оказался под воздействием сильного снегопада. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об ограничении въезда для крупногабаритного транспорта, чтобы предотвратить дальнейшее усугубление ситуации.

Согласно уточнениям Киевской городской госадминистрации, ситуация на дорогах осложнилась еще 16 февраля, когда начались многочасовые заторы и увеличилось количество мелких ДТП. Власти предупреждают жителей о том, что гололедица может продержаться еще несколько дней.

По информации Укргидрометцентра, во всех регионах страны, кроме Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей, действует желтый уровень погодной опасности. В Киеве температура воздуха опустилась до минус 11 градусов, а погода остается облачной и морозной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинцы купили аккумуляторы суммарной мощностью, сопоставимой с одной атомной электростанцией.

На горнолыжном курорте Буковель на Украине произошел блэкаут.

Энергетическая компания ДТЭК заявила о потере значительной части доступной электроэнергии на Украине.