Медведев заявил о борьбе военных за суверенитет России

Медведев: Российские военные сражаются за суверенитет страны
Российские военнослужащие сегодня защищают суверенитет страны, который включает независимость внешней политики и самостоятельность во внутренних вопросах, заявил председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Именно за независимость страны, а суверенитет, напомню, это независимость внешнего курса и самостоятельность в проведении внутренней политики, так определяют суверенитет юристы. Именно за такой суверенитет сегодня и сражаются наши военнослужащие», – отметил Медведев на встрече с выпускниками курса «Основы российской государственности», передает РИА «Новости».
Медведев подчеркнул, что подлинный суверенитет заключается в праве граждан России самим определять будущее государства. По его словам, Конституция прямо говорит о том, что народ является источником власти в стране. Он добавил, что именно это право и есть основа настоящего суверенитета.
Ранее президент Владимир Путин заявил о возвращении России полного суверенитета за время СВО. Он подчеркивал, что Россия продолжит развивать свои ВС как гарантию суверенитета.