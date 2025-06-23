Путин: Россия продолжит развивать свои ВС как гарантию суверенитета

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул, что в условиях роста геополитической напряженности будут приняты адекватные меры для укрепления безопасности России и ее союзников, а также развития армии. По словам главы государства, сегодня Россия «сражается за свое будущее», передает РИА «Новости».

Путин назвал российских бойцов прямыми наследниками героев Великой Отечественной войны. Он напомнил: «И участники специальной военной операции, все наши воины – это прямые наследники героев Великой Отечественной, всех поколений защитников тысячелетней России». Президент отметил, что пример предков должен служить для сегодняшних офицеров нравственным ориентиром, на который следует равняться, пишет ТАСС.

Он также сообщил, что бригады морской пехоты будут преобразованы в дивизии, что приведет к качественному росту их ударной мощи и боевых возможностей. «Особое внимание уделим нашей ядерной триаде. Так, в ракетные войска стратегического назначения будут поставлены современные комплексы "Ярс", а авиационную составляющую стратегических ядерных сил уже в текущем году пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-160М», – сказал глава государства.

Он упомянул также, что в состав ВМФ войдут «новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными средствами поражения последнего поколения».

Путин отметил, что повышение боеспособности всех видов вооруженных сил и родов войск остается одной из актуальных задач. По его словам, Россия уделяет особое внимание своим стратегическим ядерным силам, которые постоянно обновляются современным вооружением и техникой.

Президент также заявил, что для надежной защиты страны от внутренних и внешних угроз необходимо четко координировать действия правоохранительных органов, спецслужб и других силовых структур. Он добавил, что в конфликт на Ближнем Востоке втягиваются внерегиональные силы, а глобальную милитаризацию и гонку вооружений провоцирует НАТО.

Путин подчеркнул, что страны НАТО сами придумывают миф о «российской угрозе», чтобы оправдать свои действия, и назвал заявления о «возможном вторжении» России в Европу «беспардонной ложью». Он отметил, что подобные утверждения используются для манипуляции общественным мнением и обмана собственного населения.

«Обосновывая свои планы, руководство альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России. О каком-то нашем возможном вторжении в Европу. Сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год. Для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги. Однако и здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью», – сказал глава государства.

Ранее Путин сообщил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.