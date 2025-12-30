Задержанный за теракт в Адыгее признался в подготовке поджога елки в школе

Tекст: Денис Тельманов

Видео с признанием мужчины распространила ФСБ России, передает ТАСС. На записи задержанный подтверждает, что ему через Telegram поручили поджечь елку в школе Майкопа, а также изготовить для этого зажигательную смесь.

Он добавил, что после выполнения задачи ему следовало покинуть город. Видео опубликвали после его задержания сотрудниками правоохранительных органов.

В официальных материалах подчеркивается, что злоумышленник действовал по заданию неизвестных лиц, которые связались с ним в мессенджере.

Детали расследования и возможные мотивы устанавливаются. Данные о личности задержанного и образовательном учреждении, где предполагался поджог, пока не разглашаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ предотвердила попытку теракта против школьников в Адыгее.

Сотрудники спецслужбы задержали у территории школы мужчину из одной из стран Центральной Азии, который поддерживал запрещенную в России международную террористическую организацию.

Подозреваемый был пойман на стадии подготовки преступления.