Безвизовые страны для россиян в 2025–2026 году: полный список куда можно поехать без визы

В 2025–2026 году граждане России могут посещать более 110 стран без предварительного оформления визы или с получением визы по прибытии. Условия въезда в разные государства существенно различаются: от полного безвизового режима до необходимости получить электронное разрешение или визу в аэропорту. Сроки разрешённого пребывания варьируются от 14 дней до одного года.

Общие условия безвизового въезда

Безвизовый режим позволяет въезжать в страну без предварительного получения визы в консульстве. Как правило, разрешены туристические, деловые и частные поездки. Для работы, учёбы или долгосрочного проживания потребуется оформление соответствующей визы.

Типичные требования для безвизового въезда:

Загранпаспорт со сроком действия от 3 до 6 месяцев после даты выезда из страны (требования различаются).

Обратные билеты или билеты в третью страну.

Подтверждение бронирования жилья (отель, апартаменты).

Подтверждение финансовой обеспеченности (наличные деньги, выписка со счёта).

Медицинская страховка (обязательна в ряде стран).

Важно учитывать: российские банковские карты (Visa, Mastercard) не работают в большинстве зарубежных стран. Карты «Мир» принимаются ограниченно в некоторых государствах (Армения, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Куба) и не во всех точках. Рекомендуется брать с собой наличные в долларах США или евро.

Страны СНГ и ближнее зарубежье

Наиболее простые условия въезда действуют для стран СНГ и постсоветского пространства. В некоторые из них можно въехать по внутреннему российскому паспорту.

Беларусь – без ограничений по сроку, въезд по российскому или загранпаспорту.

Казахстан – до 90 дней (30 дней без регистрации, далее возможно продление). Въезд по российскому или загранпаспорту.

Киргизия – до 30 дней без регистрации, с возможностью продления. При нахождении более 30 дней требуется регистрация в течение 5 рабочих дней.

Армения – до 180 дней без регистрации. Загранпаспорт со сроком действия не менее 3 месяцев.

Азербайджан – до 90 дней в течение года. Требуется регистрация в течение 15 дней с момента въезда.

Таджикистан – без ограничений по сроку. Регистрация обязательна при пребывании более 10 дней.

Узбекистан – до 60 дней без визы. Регистрация обязательна при пребывании более 15 дней (оформляется через сайт emehmon.uz, отель или миграционную службу).

Молдова – до 90 дней в течение 180 дней.

Грузия – до 365 дней (один год) без регистрации. Одно из самых продолжительных разрешений на безвизовое пребывание в мире. Загранпаспорт со сроком действия не менее 3 месяцев после планируемого выезда.

Европа

Выбор европейских стран с безвизовым режимом для россиян в 2025–2026 году ограничен. Страны Шенгенской зоны и Евросоюза требуют получения визы.

Сербия – до 30 дней. Регистрация в полиции обязательна в течение 24 часов (если проживаете в отеле, регистрацию оформляет администрация). Возможно продление пребывания до 90 дней в местном отделении полиции. Прямые рейсы из Москвы, Санкт–Петербурга, Казани, Сочи.

Черногория – до 30 дней в туристический сезон. Регистрация обязательна в течение 24 часов. Прямых рейсов из России нет, добраться можно с пересадкой через Стамбул или Белград. Могут потребовать подтверждение брони отеля на весь срок поездки.

Босния и Герцеговина – до 30 дней. Для посещения необходима регистрация при длительном пребывании.

Северный Кипр – до 30 дней (признаётся только Турцией). Въезд возможен через Турцию самолётом или паромом. При въезде через Республику Кипр требуется национальная или шенгенская виза.

Турция – до 60 дней за один въезд, не более 90 дней в течение 180 дней. Возможно продление ещё на 30 дней. Загранпаспорт со сроком действия не менее 4 месяцев. Прямые рейсы из многих городов России.

Азия

Азиатский регион предлагает наибольшее количество безвизовых направлений для россиян.

Таиланд – до 60 дней без визы с возможностью продления на 30 дней в иммиграционной службе. С 2025 года требуется оформление цифровой миграционной карты онлайн (thaievisa.go.th) за 3 дня до прибытия. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев. Прямые рейсы из Москвы.

Вьетнам – до 45 дней без визы, до 90 дней по электронной визе (e–visa). Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев. В течение безвизового периода можно въезжать и выезжать неограниченное количество раз. Прямые рейсы из Москвы.

Индонезия (Бали) – виза по прибытии (VOA) на 30 дней за $35, с возможностью продления ещё на 30 дней. Также доступна электронная виза (e–VOA). Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев. Могут потребовать обратные билеты.

Малайзия – до 30 дней без визы. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев.

Филиппины – до 30 дней без визы. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев.

Китай – до 30 дней без визы (с сентября 2025 года). Безвизовый режим действует при въезде с туристическими или деловыми целями. Ограничений по количеству въездов нет. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев.

Гонконг (Китай) – до 14 дней без визы.

Макао (Китай) – до 30 дней без визы.

Монголия – до 30 дней без визы, не более 90 дней в течение 180 дней. Могут потребовать обратные билеты.

Мальдивы – до 90 дней, штамп по прибытии бесплатно. Требуются подтверждение проживания и обратные билеты.

Шри–Ланка – электронное разрешение (ETA) на 30 дней, оформляется онлайн или по прибытии.

Камбоджа – виза по прибытии на 30 дней.

Лаос – виза по прибытии на 30 дней.

Мьянма – до 30 дней без визы (режим периодически продлевается, уточняйте перед поездкой). Въезд через международные аэропорты Янгон, Нейпьидо, Мандалай.

Непал – виза по прибытии на срок до 90 дней.

Бруней – до 14 дней без визы.

Ближний Восток

ОАЭ (Объединённые Арабские Эмираты) – до 90 дней без визы, с возможностью продления. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев. Прямые рейсы из многих городов России.

Катар – до 90 дней без визы.

Оман – до 30 дней, виза по прибытии или электронная виза.

Бахрейн – до 14 дней, виза по прибытии (до 30 дней по многократной визе).

Иордания – до 30 дней, виза по прибытии или через Jordan Pass.

Ливан – до 30 дней без визы с возможностью продления. Если в паспорте есть отметки о посещении Израиля, во въезде могут отказать.

Израиль – до 90 дней в течение 180 дней. С 1 января 2025 года требуется электронное разрешение ETA–IL, оформляемое онлайн до поездки. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев. Прямые рейсы из Москвы.

Иран – до 15 дней для организованных туристических групп (не более 90 дней в течение 180 дней).

Саудовская Аравия – до 90 дней, электронная виза (e–visa).

Африка

Египет – виза по прибытии на 30 дней за $25. При прилёте в Шарм–эш–Шейх можно получить бесплатный «синайский штамп» на 15 дней с ограничением передвижения территорией Синайского полуострова.

Тунис – до 90 дней без визы. Загранпаспорт со сроком действия не менее 3 месяцев.

Марокко – до 90 дней без визы. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев.

Маврикий – до 60 дней без визы. Требуются обратные билеты и подтверждение проживания.

Сейшельские острова – до 30 дней, штамп по прибытии бесплатно.

Танзания (включая Занзибар) – до 90 дней, виза по прибытии или электронная виза.

Кения – до 90 дней, электронное разрешение (eTA) оформляется на сайте etakenya.go.ke за $30.

Мадагаскар – до 90 дней, виза по прибытии или онлайн.

Намибия – до 90 дней без визы.

ЮАР – до 90 дней без визы.

Ботсвана – до 90 дней без визы.

Кабо-Верде – требуется онлайн–регистрация до въезда, виза по прибытии.

Латинская Америка и Карибский бассейн

Латинская Америка – один из наиболее лояльных регионов для российских туристов. В большинстве стран действует безвизовый режим на срок до 90 дней.

Аргентина – до 90 дней в течение 180 дней без визы.

Бразилия – до 90 дней в течение 180 дней без визы.

Чили – до 90 дней без визы.

Перу – до 90 дней без визы.

Колумбия – до 90 дней без визы, с возможностью продления.

Эквадор – до 90 дней без визы.

Боливия – до 90 дней без визы (условия периодически меняются).

Уругвай – до 90 дней без визы.

Парагвай – до 90 дней без визы.

Венесуэла – до 90 дней без визы.

Куба – до 90 дней, требуется заполнение миграционной карты (туристической карты). Карта приобретается в аэропорту или у авиакомпании.

Доминиканская Республика – до 30 дней при покупке туристической карты ($10) по прибытии.

Мексика – электронное разрешение, оформляется онлайн.

Панама – до 90 дней без визы.

Коста-Рика – до 90 дней без визы.

Никарагуа – до 90 дней без визы.

Гватемала – до 90 дней без визы.

Ямайка – до 30 дней без визы.

Багамские острова – до 90 дней без визы.

Барбадос – до 28 дней без визы.

Тринидад и Тобаго – до 90 дней без визы.

Океания

Фиджи – до 120 дней без визы.

Вануату – до 120 дней без визы.

Самоа – до 60 дней без визы.

Палау – до 30 дней, виза по прибытии.

Микронезия – до 30 дней без визы.

Страны с электронной визой (e–visa)

Ряд стран не предоставляет полностью безвизовый въезд, но позволяет оформить электронную визу онлайн без посещения консульства:

Индия – e-visa на 30 дней и более, стоимость от $10-25 (indianvisaonline.gov.in);

– e-visa на 30 дней и более, стоимость от $10-25 (indianvisaonline.gov.in); Шри–Ланка – ETA на 30 дней;

– ETA на 30 дней; Австралия – электронная виза;

– электронная виза; Новая Зеландия – электронная виза;

– электронная виза; Камбоджа – e-visa на 30 дней.

Въезд по внутреннему паспорту РФ

В некоторые страны можно въехать по внутреннему российскому паспорту без загранпаспорта:

Беларусь – без ограничений;

– без ограничений; Казахстан – до 90 дней (при въезде самолётом);

– до 90 дней (при въезде самолётом); Киргизия – до 30 дней;

– до 30 дней; Армения – до 180 дней (только при авиаперелете);

– до 180 дней (только при авиаперелете); Абхазия – без ограничений;

– без ограничений; Южная Осетия – без ограничений.

Практические рекомендации

Перед поездкой обязательно:

Проверьте актуальные условия въезда на сайте Консульского информационного портала МИД России (kdmid.ru) или в консульстве страны назначения – правила могут меняться. Убедитесь, что срок действия загранпаспорта соответствует требованиям страны (обычно от 3 до 6 месяцев после даты выезда). Подготовьте необходимые документы: обратные билеты, бронь отеля, подтверждение финансовой обеспеченности. Оформите медицинскую страховку – она обязательна в ряде стран и рекомендуется в любом случае. Возьмите достаточное количество наличных денег в долларах или евро. При необходимости оформите электронное разрешение (ETA, e–visa) заблаговременно.

Распространённые причины отказа во въезде: