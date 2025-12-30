  • Новость часаПопытка Украины атаковать резиденцию Путина глубоко обеспокоила Индию
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах в Европе. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри европейских стран.

    2 комментария
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    39 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    7 комментариев
    30 декабря 2025, 10:45 • Справки

    Безвизовые страны для россиян в 2025–2026 году: полный список куда можно поехать без визы

    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых для россиян не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    В 2025–2026 году граждане России могут посещать более 110 стран без предварительного оформления визы или с получением визы по прибытии. Условия въезда в разные государства существенно различаются: от полного безвизового режима до необходимости получить электронное разрешение или визу в аэропорту. Сроки разрешённого пребывания варьируются от 14 дней до одного года.

    Общие условия безвизового въезда

    Безвизовый режим позволяет въезжать в страну без предварительного получения визы в консульстве. Как правило, разрешены туристические, деловые и частные поездки. Для работы, учёбы или долгосрочного проживания потребуется оформление соответствующей визы.

    Типичные требования для безвизового въезда:

    • Загранпаспорт со сроком действия от 3 до 6 месяцев после даты выезда из страны (требования различаются).

    • Обратные билеты или билеты в третью страну.

    • Подтверждение бронирования жилья (отель, апартаменты).

    • Подтверждение финансовой обеспеченности (наличные деньги, выписка со счёта).

    • Медицинская страховка (обязательна в ряде стран).

    Важно учитывать: российские банковские карты (Visa, Mastercard) не работают в большинстве зарубежных стран. Карты «Мир» принимаются ограниченно в некоторых государствах (Армения, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Куба) и не во всех точках. Рекомендуется брать с собой наличные в долларах США или евро.

    Страны СНГ и ближнее зарубежье

    Наиболее простые условия въезда действуют для стран СНГ и постсоветского пространства. В некоторые из них можно въехать по внутреннему российскому паспорту.

    Беларусь – без ограничений по сроку, въезд по российскому или загранпаспорту.

    Казахстан – до 90 дней (30 дней без регистрации, далее возможно продление). Въезд по российскому или загранпаспорту.

    Киргизия – до 30 дней без регистрации, с возможностью продления. При нахождении более 30 дней требуется регистрация в течение 5 рабочих дней.

    Армения – до 180 дней без регистрации. Загранпаспорт со сроком действия не менее 3 месяцев.

    Азербайджан – до 90 дней в течение года. Требуется регистрация в течение 15 дней с момента въезда.

    Таджикистан – без ограничений по сроку. Регистрация обязательна при пребывании более 10 дней.

    Узбекистан – до 60 дней без визы. Регистрация обязательна при пребывании более 15 дней (оформляется через сайт emehmon.uz, отель или миграционную службу).

    Молдова – до 90 дней в течение 180 дней.

    Грузия – до 365 дней (один год) без регистрации. Одно из самых продолжительных разрешений на безвизовое пребывание в мире. Загранпаспорт со сроком действия не менее 3 месяцев после планируемого выезда.

    Европа

    Выбор европейских стран с безвизовым режимом для россиян в 2025–2026 году ограничен. Страны Шенгенской зоны и Евросоюза требуют получения визы.

    Сербия – до 30 дней. Регистрация в полиции обязательна в течение 24 часов (если проживаете в отеле, регистрацию оформляет администрация). Возможно продление пребывания до 90 дней в местном отделении полиции. Прямые рейсы из Москвы, Санкт–Петербурга, Казани, Сочи.

    Черногория – до 30 дней в туристический сезон. Регистрация обязательна в течение 24 часов. Прямых рейсов из России нет, добраться можно с пересадкой через Стамбул или Белград. Могут потребовать подтверждение брони отеля на весь срок поездки.

    Босния и Герцеговина – до 30 дней. Для посещения необходима регистрация при длительном пребывании.

    Северный Кипр – до 30 дней (признаётся только Турцией). Въезд возможен через Турцию самолётом или паромом. При въезде через Республику Кипр требуется национальная или шенгенская виза.

    Турция – до 60 дней за один въезд, не более 90 дней в течение 180 дней. Возможно продление ещё на 30 дней. Загранпаспорт со сроком действия не менее 4 месяцев. Прямые рейсы из многих городов России.

    Азия

    Азиатский регион предлагает наибольшее количество безвизовых направлений для россиян.

    Таиланд – до 60 дней без визы с возможностью продления на 30 дней в иммиграционной службе. С 2025 года требуется оформление цифровой миграционной карты онлайн (thaievisa.go.th) за 3 дня до прибытия. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев. Прямые рейсы из Москвы.

    Вьетнам – до 45 дней без визы, до 90 дней по электронной визе (e–visa). Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев. В течение безвизового периода можно въезжать и выезжать неограниченное количество раз. Прямые рейсы из Москвы.

    Индонезия (Бали) – виза по прибытии (VOA) на 30 дней за $35, с возможностью продления ещё на 30 дней. Также доступна электронная виза (e–VOA). Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев. Могут потребовать обратные билеты.

    Малайзия – до 30 дней без визы. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев.

    Филиппины – до 30 дней без визы. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев.

    Китай – до 30 дней без визы (с сентября 2025 года). Безвизовый режим действует при въезде с туристическими или деловыми целями. Ограничений по количеству въездов нет. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев.

    Гонконг (Китай) – до 14 дней без визы.

    Макао (Китай) – до 30 дней без визы.

    Монголия – до 30 дней без визы, не более 90 дней в течение 180 дней. Могут потребовать обратные билеты.

    Мальдивы – до 90 дней, штамп по прибытии бесплатно. Требуются подтверждение проживания и обратные билеты.

    Шри–Ланка – электронное разрешение (ETA) на 30 дней, оформляется онлайн или по прибытии.

    Камбоджа – виза по прибытии на 30 дней.

    Лаос – виза по прибытии на 30 дней.

    Мьянма – до 30 дней без визы (режим периодически продлевается, уточняйте перед поездкой). Въезд через международные аэропорты Янгон, Нейпьидо, Мандалай.

    Непал – виза по прибытии на срок до 90 дней.

    Бруней – до 14 дней без визы.

    Ближний Восток

    ОАЭ (Объединённые Арабские Эмираты) – до 90 дней без визы, с возможностью продления. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев. Прямые рейсы из многих городов России.

    Катар – до 90 дней без визы.

    Оман – до 30 дней, виза по прибытии или электронная виза.

    Бахрейн – до 14 дней, виза по прибытии (до 30 дней по многократной визе).

    Иордания – до 30 дней, виза по прибытии или через Jordan Pass.

    Ливан – до 30 дней без визы с возможностью продления. Если в паспорте есть отметки о посещении Израиля, во въезде могут отказать.

    Израиль – до 90 дней в течение 180 дней. С 1 января 2025 года требуется электронное разрешение ETA–IL, оформляемое онлайн до поездки. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев. Прямые рейсы из Москвы.

    Иран – до 15 дней для организованных туристических групп (не более 90 дней в течение 180 дней).

    Саудовская Аравия – до 90 дней, электронная виза (e–visa).

    Африка

    Египет – виза по прибытии на 30 дней за $25. При прилёте в Шарм–эш–Шейх можно получить бесплатный «синайский штамп» на 15 дней с ограничением передвижения территорией Синайского полуострова.

    Тунис – до 90 дней без визы. Загранпаспорт со сроком действия не менее 3 месяцев.

    Марокко – до 90 дней без визы. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев.

    Маврикий – до 60 дней без визы. Требуются обратные билеты и подтверждение проживания.

    Сейшельские острова – до 30 дней, штамп по прибытии бесплатно.

    Танзания (включая Занзибар) – до 90 дней, виза по прибытии или электронная виза.

    Кения – до 90 дней, электронное разрешение (eTA) оформляется на сайте etakenya.go.ke за $30.

    Мадагаскар – до 90 дней, виза по прибытии или онлайн.

    Намибия – до 90 дней без визы.

    ЮАР – до 90 дней без визы.

    Ботсвана – до 90 дней без визы.

    Кабо-Верде – требуется онлайн–регистрация до въезда, виза по прибытии.

    Латинская Америка и Карибский бассейн

    Латинская Америка – один из наиболее лояльных регионов для российских туристов. В большинстве стран действует безвизовый режим на срок до 90 дней.

    Аргентина – до 90 дней в течение 180 дней без визы.

    Бразилия – до 90 дней в течение 180 дней без визы.

    Чили – до 90 дней без визы.

    Перу – до 90 дней без визы.

    Колумбия – до 90 дней без визы, с возможностью продления.

    Эквадор – до 90 дней без визы.

    Боливия – до 90 дней без визы (условия периодически меняются).

    Уругвай – до 90 дней без визы.

    Парагвай – до 90 дней без визы.

    Венесуэла – до 90 дней без визы.

    Куба – до 90 дней, требуется заполнение миграционной карты (туристической карты). Карта приобретается в аэропорту или у авиакомпании.

    Доминиканская Республика – до 30 дней при покупке туристической карты ($10) по прибытии.

    Мексика – электронное разрешение, оформляется онлайн.

    Панама – до 90 дней без визы.

    Коста-Рика – до 90 дней без визы.

    Никарагуа – до 90 дней без визы.

    Гватемала – до 90 дней без визы.

    Ямайка – до 30 дней без визы.

    Багамские острова – до 90 дней без визы.

    Барбадос – до 28 дней без визы.

    Тринидад и Тобаго – до 90 дней без визы.

    Океания

    Фиджи – до 120 дней без визы.

    Вануату – до 120 дней без визы.

    Самоа – до 60 дней без визы.

    Палау – до 30 дней, виза по прибытии.

    Микронезия – до 30 дней без визы.

    Страны с электронной визой (e–visa)

    Ряд стран не предоставляет полностью безвизовый въезд, но позволяет оформить электронную визу онлайн без посещения консульства:

    • Индия – e-visa на 30 дней и более, стоимость от $10-25 (indianvisaonline.gov.in);

    • Шри–Ланка – ETA на 30 дней;

    • Австралия – электронная виза;

    • Новая Зеландия – электронная виза;

    • Камбоджа – e-visa на 30 дней.

    Въезд по внутреннему паспорту РФ

    В некоторые страны можно въехать по внутреннему российскому паспорту без загранпаспорта:

    • Беларусь – без ограничений;

    • Казахстан – до 90 дней (при въезде самолётом);

    • Киргизия – до 30 дней;

    • Армения – до 180 дней (только при авиаперелете);

    • Абхазия – без ограничений;

    • Южная Осетия – без ограничений.

    Практические рекомендации

    Перед поездкой обязательно:

    1. Проверьте актуальные условия въезда на сайте Консульского информационного портала МИД России (kdmid.ru) или в консульстве страны назначения – правила могут меняться.

    2. Убедитесь, что срок действия загранпаспорта соответствует требованиям страны (обычно от 3 до 6 месяцев после даты выезда).

    3. Подготовьте необходимые документы: обратные билеты, бронь отеля, подтверждение финансовой обеспеченности.

    4. Оформите медицинскую страховку – она обязательна в ряде стран и рекомендуется в любом случае.

    5. Возьмите достаточное количество наличных денег в долларах или евро.

    6. При необходимости оформите электронное разрешение (ETA, e–visa) заблаговременно.

    Распространённые причины отказа во въезде:

    • Недостаточный срок действия паспорта.

    • Отсутствие обратных билетов.

    • Отсутствие подтверждения проживания.

    • Недостаточное количество средств для пребывания.

    • Просроченное или неоформленное электронное разрешение.

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности». Такими словами эксперты комментируют украинскую террористическую атаку, направленную на резиденцию Владимира Путина. Однако в итоге киевский режим добился только ужесточения переговорной позиции – причем не только России, но и президента США Дональда Трампа. Подробности

