    Россия поможет Кубе пережить экономическую блокаду США
    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре
    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России
    Диетолог рассказал о вреде блинов с икрой на Масленицу
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине
    Мерц признал преимущество России над ЕС
    В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
    Министр обороны Франции: Европа должна готовиться к интенсивному конфликту
    В Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    17 комментариев
    14 февраля 2026, 08:06 • Новости дня

    ПВО уничтожила 20 украинских дронов над Россией за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило Минобороны России.

    Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 20 беспилотников Вооружённых сил Украины, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В сообщении Минобороны уточняется: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Орловской области и по одному – над территориями Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областей и Московского региона».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологодской области ночью произошла атака с использованием шести беспилотников.

    В Воронежской области сбитый БПЛА привел к задержке движения поездов.

    В Удмуртии силы ПВО уничтожили еще один беспилотник.

    13 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в Женеве, поскольку это место признано наиболее удобным для всех сторон, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия, США и Украина проведут следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, так как это место оказалось наиболее удобным и подходящим для всех сторон. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «[Такое] место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», – пояснил Песков, отвечая на вопросы о причинах смены площадки для переговоров на европейскую.

    Песков также отметил, что переговоры в Женеве пройдут в трехстороннем формате: участие примут только представители России, США и Украины. «Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном участии представителей ЕС или международных организаций.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена. А секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на переговорах в Женеве.

    Комментарии (17)
    13 февраля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи

    Эксперт Анпилогов: Обещание Германии поставить Украине пять ракет PAC-3 демонстрирует немощь

    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Анастасия Куликова

    С учетом того, что в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десятки ОТРК «Искандер», Запад не в силах покрыть потребности украинской стороны в ракетах-перехватчиках, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал обещание Германии передать Киеву пять PAC-3 для Patriot при условии, что другие страны-партнеры соберут еще 30 таких боеприпасов.

    «Заявление министра обороны ФРГ выглядит абсолютно комично и демонстрирует всю немощь блока НАТО», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил о проблемах западной системы ПВО. «Во-первых, она оказалась дорогой и неэффективной против российской стратегии комбинированных ударов по целям на Украине, когда используется большое количество достаточно дешевых дронов, а также крылатые и баллистические ракеты», – отметил собеседник.

    «Чтобы сбить последние, используются ракеты PAC-3. Это высотные перехватчики с большой скоростью и хорошей маневренностью. Но их применение не гарантирует сбитие оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер» или гиперзвуковых «Кинжалов», не говоря уже о «Цирконах» или «Ониксах», – добавил аналитик.

    По его словам, масса целей становится для ЗРК Patriot фактически «экзаменом, который они проваливают». «Но даже если комплексу и удается сбить ракету, то на каждую затрачивается по две–три PAC-3», – заметил Анпилогов. Вторая проблема – производство. «Оно сосредоточено в США и Японии. Общий результат оценивается в 600–700 штук в год», – пояснил эксперт.

    «Если в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десяток, а то и два десятка ОТРК «Искандер», посчитайте, сколько перехватчиков получается за год», – призвал специалист. Он также указал на потребности других стран, в том числе Израиля, в ракетах для ЗРК Patriot. «На этом фоне заявление немецкого министра ничего, кроме смеха, не вызывает», – сказал Анпилогов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. По его мнению, пакет «30+5» перехватчиков для Patriot выглядит не усилением, а попыткой удержать украинскую ПВО от окончательного «обнуления» на ближайшие недели. «Украинские Patriot уже сталкивались с ситуацией, когда пусковые просто пустые – не по политическим заявлениям, а по факту, под ударами российских ракет по энергетике», – напомнил он.

    «Оценки самих западных структур и профильных изданий: Украине нужно более 60 PAC–3 в месяц только для того, чтобы закрывать текущий темп ударов, тогда как производство ограничено. И за эти же ракеты конкурируют и другие нуждающиеся», – написал Коц в своем Telegram-канале. Военкор подчеркивает: 35 ракет на выходе из «Рамштайна» – это не про стратегическое насыщение, а про латание дыр.

    «Один–два серьезных удара, и от пакета остаются единицы. При этом европейцы рапортуют о почти 38 млрд долларов помощи. Цифра красивая, но на земле Киев вынужден выбирать, какое небо закрывать, а какое оставлять под удар», – детализировал он. По его оценкам, для России это окно возможностей: «комбинированные массированные удары продолжают выбивать энергетическую и военную инфраструктуру, заставляя расходовать дорогие перехватчики по максимально неудобному для Киева сценарию».

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит Украине еще пять ракет PAC-3, если другие страны пожертвуют Киеву в общей сложности 30 таких комплексов. «Мы все знаем, что речь идет о спасении жизней, и счет идет на дни, а не на недели или месяцы. У нас ряд анонсов не все еще утверждены, но я очень оптимистичен в том, что мы достигнем цели «30 плюс 5», – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих».

    Министр также сообщил, что Берлин компенсирует деньгами Украине отсутствие поставок вооружения, если исчерпает собственные запасы. «Мы должны проверить собственные запасы на предмет того, что мы можем сделать, и если там не осталось того, что можно передать Украине, то нам нужно будет отдавать деньгами, как мы сделали в прошлом году», – отметил Писториус.

    Он напомнил, что Киеву в этом году «необходимо не менее 60 млрд от союзников для самообороны». Министр уточнил, что на прошлой неделе вместе с британским коллегой Джоном Хили, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте направили письмо партнерам, в котором призвали все страны контактной группы по Украине оказать дополнительную поддержку.

    В январе Владимир Зеленский заявлял о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Однако через некоторое время он пожаловался, что поставка таких ракет задерживается, поскольку Европа не оплачивает транш.

    Комментарии (5)
    13 февраля 2026, 20:56 • Видео
    На переговорах по Украине прорыв, считают в США

    Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    Комментарии (2)
    13 февраля 2026, 21:28 • Новости дня
    При ракетном ударе по Белгороду погибли два человека
    При ракетном ударе по Белгороду погибли два человека
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, погибли два мирных жителя, трое получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, в результате чего погибли два мирных жителя, еще три человека получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, погибшие мужчины и находились на территории одного из инфраструктурных объектов города. Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших от себя и от всех жителей региона.

    Трое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был доставлен в областную клиническую больницу, двое других с осколочными ранениями направлены в городскую больницу №2 Белгорода. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Обстрел повредил объекты энергетической инфраструктуры: в ряде районов города отсутствует электроэнергия, тепло и водоснабжение. В трех многоквартирных домах выбиты окна и повреждены фасады, пострадали припаркованные автомобили.

    Аварийные и оперативные службы уже работают на месте ЧП, устраняя последствия удара.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по селу Графовка в Шебекинском округе Белгородской области, в результате чего ранена женщина.

    В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям приграничных районов с просьбой не носить камуфляжную или военную одежду.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о подготовке дополнительных мер поддержки для Белгородской области, которая подверглась беспрецедентной атаке противника.

    Комментарии (13)
    13 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    Назван состав украинской делегации на переговорах в Женеве

    Умеров объявил состав украинской делегации на переговоры в Женеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на трехсторонних переговорах по урегулированию ситуации, которые пройдут в Женеве.

    Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в своем Телеграм-канале опубликовал состав делегации на трехсторонние переговоры в Женеве между Россией, США и Украиной.

    Умеров подчеркнул: «Вместе со мной в состав делегации войдут: глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции »Слуга народа« в Раде Давид Арахамия, первый заместитель руководителя офиса Зеленского Сергей Кислица и заместитель начальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий».

    В январе украинский лидер Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской делегации для переговоров по урегулированию на Украине. В этот расширенный список также вошли советник кабинета президента Александр Бевз, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, первый заместитель главы СБУ Александр Поклад и глава главного управления разведки Олег Иващенко.

    Ранее аналогичные трехсторонние переговоры проходили 4 и 5 февраля, а также 23-24 января в Абу-Даби. Все раунды велись в закрытом формате и без участия прессы.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередной раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал прошедшие трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена.

    А советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация готовится к новому раунду переговоров.

    Комментарии (6)
    13 февраля 2026, 09:35 • Новости дня
    Жителей белгородского приграничья призвали не носить камуфляж
    Жителей белгородского приграничья призвали не носить камуфляж
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Вячеслав Гладков обратился к населению приграничных муниципалитетов Белгородской области с просьбой не использовать камуфляжную или военную одежду.

    Гладков в Max рекомендовал жителям приграничных территорий воздержаться от ношения камуфляжа из-за участившихся атак беспилотников.

    Он отметил, что это особенно важно для проживающих и приезжающих по делам в пределах 25 километров от границы.

    Гладков подчеркнул, что в последнее время увеличились случаи атак FPV-дронов по людям, одетым в зеленую военную форму. По его словам, такая одежда может стать причиной ошибочного удара по гражданским.

    В обращении губернатор назвал отказ от камуфляжа идеальным вариантом для обеспечения личной безопасности и минимизации рисков в условиях приграничной обстановки.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о подготовке дополнительных мер поддержки для Белгородской области, которая подверглась беспрецедентной атаке противника.

    До этого Гладков сообщил, что лично докладывал президенту России Владимиру Путину и ключевым министрам о последствиях украинского обстрела Белгородской области.

    В результате очередных ударов беспилотников ВСУ в регионе пострадали пять мирных жителей.

    Комментарии (4)
    14 февраля 2026, 05:01 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона признал военное поражение Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина уже проиграла в военном отношении, а потери украинской стороны названы им ужасающими.

    Украина уже потерпела военное поражение, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что только те, кто слушает исключительно государственные новости в странах вроде Германии, Франции или Британии, могут считать иначе.

    Макгрегор отметил: «Украина побеждена в военном отношении. Иначе считают только те люди, кто слушает исключительно новости, спонсируемые государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании. Каждый, кто погружен глубоко в этот вопрос, понимает, что потери украинской стороны ужасающие».

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские войска ежедневно возвращают территорию «квадратными километрами» и наступление идет по всей линии фронта.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий, и киевский режим принуждается к мирному решению вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины отметил, что Вашингтон требует уступок от Киева, а не от России, и выделил особую роль США в переговорном процессе.

    Министерство обороны Швеции выделило значительную сумму на приобретение вооружений США для поддержки Украины.

    Соединенные Штаты связали предоставление гарантий безопасности Украине с необходимостью достижения мирных договоренностей между Киевом и Москвой.

    США планируют поставить вооружения Украине на сумму 15 млрд долларов в 2026 году через союзников по НАТО.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    СК возбудил дело против солдата ВСУ за теракт в Курской области

    СК возбудил дело против украинского солдата за терроризм в Курской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский военнослужащий, задержанный после вооружённого нападения и блокирования района в Курской области, обвиняется в совершении террористического акта 14 февраля 2025 года, сообщили в СК России.

    Уголовное дело возбуждено в отношении солдата 22 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Андрея Гринчишина. Его обвиняют в совершении террористического акта в Курской области, сообщает СК России. Следствие квалифицировало действия Гринчишина по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ.

    По данным следствия, 14 февраля 2025 года Гринчишин, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, вместе с вооруженным подразделением незаконно пересек государственную границу России. После этого он занял наблюдательно-огневую позицию в селе Гуево Суджанского района Курской области, где принимал участие в блокировании и удержании района.

    В ходе боестолкновения Гринчишин был задержан российскими военными и передан следственным органам. Военные следователи сейчас устанавливают личности мирных жителей, пострадавших от его действий, а также фиксируют ущерб гражданской инфраструктуре.

    СК России подчеркивает, что в рамках расследования будут установлены все обстоятельства преступлений, совершенных Гринчишиным, и дана правовая оценка его поступкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командиру 19-й ракетной бригады ВСУ Ростиславу Карпуше заочно предъявили обвинение в причастности к обстрелам Белгорода и области.

    Ранее Следственный комитет России завершил расследование по делу в отношении командира зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана, который приказал сбить Ил-76М с украинскими пленными на борту.

    А в декабре следователи предъявили обвинение командиру ВСУ Бровди за приказ о минировании дорог в Курской области, что привело к гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой.


    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 18:02 • Новости дня
    Три жителя Орловской области получили от 17 до 22 лет за госизмену

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд признал трех жителей Орловской области виновными в госизмене и подготовке теракта, им назначили сроки заключения от 17 до 22 лет, сообщили в прокуратуре региона.

    Трое жителей Орловской области получили сроки от 17 до 22 лет лишения свободы по обвинению в государственной измене и подготовке к теракту, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд, признав подсудимых виновными также в незаконном обороте оружия.

    В сообщении пресс-службы подчеркивается: «С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил участников организованной группы к наказанию в виде лишения свободы на 22 года, 18 и 17 лет, с отбыванием первых пяти и трех лет в тюрьме, а оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима, со штрафом от 1,3 до 1,5 млн рублей. Также всем осужденным назначено наказание в виде ограничения свободы на один год шесть месяцев».

    Суд установил, что члены организованной группы через интернет-мессенджер связались с человеком, действовавшим в интересах Украины. По данным следствия, по его указанию они фотографировали нужные объекты, приобретали огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатку и взрывные устройства. Их целью была доставка оружия для совершения теракта в феврале 2025 года.

    Операция по задержанию и изъятию оружия была проведена сотрудниками УФСБ России по Орловской области. Уголовное дело в отношении лица, с которым общались подсудимые, выделено в отдельное производство и будет рассмотрено позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России отклонил кассационную жалобу жителя Воронежа, осужденного почти на десять лет за попытку вступления в вооруженные силы Украины.

    Ранее тамбовчанину назначили 18 лет лишения свободы за подготовку диверсии и государственную измену. А жительницу Крыма приговорили к 15 годам колонии за шпионаж в пользу Украины.


    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 12:43 • Новости дня
    ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО

    Tекст: Мария Иванова

    За неделю подразделения российских войск взяли под контроль Чугуновку, Сидоровку, Глушковку и Зализничное, нанеся значительные потери Вооруженным силам Украины.

    В течение недели подразделениями группировки «Север» установлен контроль над населенными пунктами Чугуновка в Харьковской области и Сидоровка в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и трех пограничных отрядов погранслужбы Украины.

    Всего же в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял более 1425 военнослужащих, шесть бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии, машину РСЗО «Град» и боевую машину чешской РСЗО Vampire. Уничтожены две станции РЭБ, 45 складов боеприпасов и матсредств.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» установили контроль над Глушковкой в Харьковской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, бригад охраны Генштаба ВСУ, теробороны и нацгвардии.

    Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении за минувшую неделю составили свыше 1130 военнослужащих, танк, восемь бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 30 складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Зализничное в Запорожской области.

    За последнюю неделю они нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, семи штурмовых полков и двух батальонов беспилотных систем ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 2830 военнослужащих, танк, 57 бронемашин и восемь артиллерийских орудий, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 925 военнослужащих, два танка, включая немецкий Leopard, 12 бронемашин. Уничтожены 15 артиллерийских орудий, восемь складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери противника составили свыше 1895 военнослужащих, пять танков, включая два Leopard, 29 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, четыре бронемашины, девять артиллерийских орудий, восемь станций РЭБ, а также 11 складов боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.

    Напомним, на этой неделе российские войска освободили Зализничное к западу от Гуляйполя. Ранее они освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку, а до этого установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 16:20 • Новости дня
    Взрыв дрона ВСУ ранил женщину в Белгородской области

    При детонации дрона ВСУ в Белгородской области ранена женщина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате взрыва беспилотника в селе Графовка Белгородской области серьезно пострадала мирная жительница, которой оказали первую медицинскую помощь на месте, уточнили власти региона.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по селу Графовка в Шебекинском округе Белгородской области. Во время детонации дрона серьезно пострадала местная жительница, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков

    «Женщине с минно-взрывной травмой и проникающим осколочным ранением грудной клетки оказана первая помощь в местной амбулатории. Сейчас бригада скорой транспортирует пострадавшую в областную клиническую больницу», - написал он.

    В результате атаки также повреждено остекление в двух многоквартирных домах. Другие разрушения или пострадавшие не зафиксированы. Ситуация находится под контролем экстренных служб региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Гладков обратился к жителям приграничных районов с просьбой не носить камуфляжную или военную одежду.

    Накануне в Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ пострадали пять мирных жителей. А в среду в селе Волчья беспилотник убил одного мирного жителя.


    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 12:29 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам
    ВС России за неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складам военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, военным аэродромам, местам производства, хранения и запуска ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в канале Max Минобороны.

    За неделю средствами ПВО сбиты пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 28 управляемых авиабомб, 39 снарядов американской РСЗО HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1243 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 113 957 беспилотников, 650 ЗРК, 27 647 танков и других бронемашин, 1664 боевые машины РСЗО, 33 257 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 266 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины. ВС России также поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ.

    В понедельник ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 14 БПЛА над Крымом, Курской и Белгородской областями

    Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Крымом, Курской и Белгородской областями

    Tекст: Вера Басилая

    В течение шести часов силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа, большая часть которых была сбита над Крымом сообщило Министерство обороны России.

    Силы противовоздушной обороны сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за шесть часов, сообщило в Max Министерство обороны.

    В военном ведомстве уточнили, что с 8.00 до 14.00 мск семь дронов были поражены над Крымом, четыре – над Курской областью, еще три – над Белгородской областью. Вся техника была уничтожена дежурными расчетами ПВО.

    О потерях или разрушениях в результате попыток атаки не сообщается. Минобороны регулярно информирует о подобных инцидентах на граничащих с Украиной территориях.

    Ранее дроны ВСУ атаковали дома и промышленные предприятия в Волгоградской области.

    Губернатор Вячеслав Гладков обратился к жителям приграничных муниципалитетов Белгородской области с просьбой не носить камуфляжную или военную одежду.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 11:33 • Новости дня
    При обстреле ВСУ автобуса в Малокаховке пострадали два человека

    Сальдо сообщил о двух раненых при обстреле ВСУ автобуса в Малокаховке

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела автобуса в херсонском селе Малокаховка были ранены двое местных жителей, которых доставили в больницу, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По информации губернатора региона Владимира Сальдо, в результате обстрела автобуса в селе Малокаховка Херсонской области пострадали двое жителей – мужчина 1964 года рождения и женщина 1968 года рождения, передает РИА «Новости».

    Глава региона уточнил, что у пострадавших диагностированы осколочные ранения мягких тканей лица и тела. Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу Каховки, где им оказана медицинская помощь.

    В поселке Великая Лепетиха Херсонской области после удара беспилотника две девочки получили осколочные ранения головы и лица.

    В Каховке три человека пострадали при обстреле рынка.

    В начале февраля ВСУ обстреляли Херсонскую область из артиллерии, в результате чего погибли трое мирных жителей.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    ВСУ ударили по гуманитарному штабу и почте в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара по зданию администрации и гуманитарного штаба в селе Сладководное был ранен один местный житель и повреждена техника, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    ВСУ нанесли удар по зданию гуманитарного штаба и почтового отделения в селе Сладководное Куйбышевского округа Запорожской области, сообщил в Telegram-канале Балицкий.

    Губернатор региона отметил, что удар пришелся по зданию, где располагается территориальное отделение администрации округа и гуманитарный штаб.

    По его словам, в результате атаки пострадало также почтовое отделение «Почты Таврии», которое находится в этом же здании. Балицкий подчеркнул: «В здании выбиты стекла, повреждена оргтехника, есть разрушения. Пострадал местный житель – мужчина 1988 года рождения получил осколочное ранение в ногу».

    Губернатор добавил, что противник целенаправленно атаковал социально важный объект, чтобы нарушить его работу. В настоящее время уже начались восстановительные работы, чтобы как можно скорее возобновить работу штаба и почты.

    Ранее украинские военные атаковали город Приморск в Запорожской области. В результате обстрела пострадало отделение связи, после атаки начался сильный пожар.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 19:04 • Новости дня
    Герой России Манохин назначен замминистра спорта Крыма

    Герой России Владимир Манохин назначен заместителем министра спорта Крыма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Герой России Владимир Манохин занял пост заместителя министра спорта Крыма и будет курировать развитие паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта в регионе, говорится в сообщении местных властей.

    Герой России Владимир Манохин назначен заместителем министра спорта Республики Крым. По словам главы региона Сергея Аксенова, Манохин будет курировать развитие паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта, а также участвовать в реализации государственной политики в сфере адаптивного спорта.

    В своем Телеграм-канале Аксенов подчеркнул, что Манохин вошел в региональную кадровую программу «Герои Крыма», которая реализуется в рамках федерального проекта «Время героев» по поручению президента Владимира Путина.

    Глава Крыма отметил: «Уверен, что лидерские качества, проявленные на фронте, помогут Владимиру Александровичу выстроить эффективную работу в новой должности».

    Распоряжение о назначении Манохина подписал председатель Совета министров Юрий Гоцанюк, оно опубликовано на правительственном портале Крыма 13 февраля.

    Манохин родился в 1997 году, вырос на Дальнем Востоке, служил в Крыму, имеет звание гвардии майор запаса. В ходе спецоперации на Украине он принимал участие в боевых действиях на территории ДНР, ЛНР и Херсонской области. Манохин был награжден медалью «За отвагу», орденом Мужества, а в 2024 году ему присвоено звание Героя России.

    Как писала в октябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся на спецоперации военнослужащим, среди которых был и Владимир Манохин, который командовал батальоном, сдержавшим наступление противника на важный населенный пункт в Херсонской области.

    Ранее Герой России Александр Шуваев назначен заместителем губернатора Иркутской области. До этого Герой России, кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев» Николай Соколов стал заместителем начальника департамента Управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

    Комментарии (0)
    • На переговорах по Украине прорыв, считают в США

      В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    • В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

      Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

