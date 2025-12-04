Дело о квартире Долиной передали судье Верховного суда

Tекст: Ольга Иванова

Материалы гражданского дела о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной переданы судье Верховного суда России, сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе суда, в качестве третьих лиц по делу указана осужденная по делу о мошенничестве курьер Анжела Цырульникова.

В официальном сообщении суда говорится: «Дело передали судье. Среди третьих лиц по делу – осужденная ранее по уголовному делу о хищении у Ларисы Долиной Анжела Цырульникова, находящаяся в СИЗО №1 УФСИН России по Москве».

Напомним, накануне Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной.

Во вторник Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов по делу о спорной квартире Ларисы Долиной.

Покупательница квартиры Полина Лурье добивается признания действительной сделки и передачи ей этого жилья.

