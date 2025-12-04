Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.0 комментариев
Дело о квартире Долиной передали судье Верховного суда
Материалы дела, связанного с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной, переданы на рассмотрение судье Верховного суда.
Материалы гражданского дела о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной переданы судье Верховного суда России, сообщает ТАСС.
Как рассказали в пресс-службе суда, в качестве третьих лиц по делу указана осужденная по делу о мошенничестве курьер Анжела Цырульникова.
В официальном сообщении суда говорится: «Дело передали судье. Среди третьих лиц по делу – осужденная ранее по уголовному делу о хищении у Ларисы Долиной Анжела Цырульникова, находящаяся в СИЗО №1 УФСИН России по Москве».
Напомним, накануне Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной.
Во вторник Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов по делу о спорной квартире Ларисы Долиной.
Покупательница квартиры Полина Лурье добивается признания действительной сделки и передачи ей этого жилья.
Адвокат Александр Бенхин ранее прогнозировал уголовные дела против пенсионеров из-за мошенничества с недвижимостью.