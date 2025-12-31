Юрист Петкилёв рассказал, как взять отпуск после новогодних праздников

Tекст: Катерина Туманова

«Трудовой кодекс не ограничивает работника в том, чтобы уйти в отпуск сразу после новогодних праздников. Но требуется учесть несколько нюансов. Нужные даты отпуска заранее должны быть включены в график отпусков. Он утверждается работодателем не позднее чем за две недели до начала года. Такой график в силу прямого указания закона (статья 123 ТК РФ) обязателен и для работодателя, и для работника», – сказал он РИА «Новости».

Петкилёв пояснил, что сотрудник может оформить отпуск на весь предоставляемый ему законом период, который обычно составляет 28 дней. Главное условие – согласовать это с руководством и внести даты в утвержденный график.

Также юрист напомнил, что право на ежегодный отпуск возникает после шести месяцев работы в организации, однако по согласованию с работодателем уходить в оплачиваемый отпуск можно и раньше.

