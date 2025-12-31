В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
Юрист Петкилёв рассказал, как взять отпуск после новогодних праздников
Отпуск сразу после новогодних праздников получить возможно, если заранее договориться с работодателем и внести его в график, рассказал доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Петр Петкилёв.
«Трудовой кодекс не ограничивает работника в том, чтобы уйти в отпуск сразу после новогодних праздников. Но требуется учесть несколько нюансов. Нужные даты отпуска заранее должны быть включены в график отпусков. Он утверждается работодателем не позднее чем за две недели до начала года. Такой график в силу прямого указания закона (статья 123 ТК РФ) обязателен и для работодателя, и для работника», – сказал он РИА «Новости».
Петкилёв пояснил, что сотрудник может оформить отпуск на весь предоставляемый ему законом период, который обычно составляет 28 дней. Главное условие – согласовать это с руководством и внести даты в утвержденный график.
Также юрист напомнил, что право на ежегодный отпуск возникает после шести месяцев работы в организации, однако по согласованию с работодателем уходить в оплачиваемый отпуск можно и раньше.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ТПП Катырин предупредил о рисках при исключении выходных из отпуска. Кадровый эксперт объяснил разницу между 13-й зарплатой и бонусом. Юрист Санина заявила, что сотрудник может спать на рабочем месте во время перерыва.