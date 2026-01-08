  • Новость часаПосольство сообщило об отправке из Йемена первой группы российских туристов
    8 января 2026, 04:55

    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер «Marinera», ранее известныq как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters слова вице-президента США Джей Ди Вэнса в интервью Fox News.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж судна «Маринера» предпринял «отчаянные попытки избежать задержания» и «не подчинился» приказам Береговой охраны, поэтому ему предъявлены уголовные обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    7 января 2026, 17:17
    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»

    Эксперт Кнутов оценил захват США судна «Маринера» под российским флагом

    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Захват судна, идущего в нейтральных водах под российским флагом, – это пиратская акция, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    «Ранее США потребовали, чтобы Венесуэла разорвала любое сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном. Это требование касается и вопроса нефти. При этом стоит напомнить, что Москва, равно как и Пекин немало инвестировали в экономику Каракаса. На этом фоне идти на поводу у Вашингтона, который реализует откровенную неоколониальную политику, было бы неразумно», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что западные СМИ сообщали о якобы направленной Россией подводной лодке. «Эта информация пока официально не подтверждалась. Но, как бы то ни было, надо понимать, что «Маринера» находится на большой дальности. И помочь ему, скажем, нашими самолетами мы не сможем», – рассуждает аналитик.

    В заключении Кнутов подчеркнул: «США проводят пиратскую акцию. Штаты захватывают танкер, идущий в нейтральных водах и под российским флагом. При этом корабль не совершал никаких нарушений. В целом Америка пытается взять под свой контроль все, что так или иначе связано с нефтью и, по сути, прибегает к грабежу».

    Ранее европейское военное командование ВС США сообщило, что американские власти задержали российский нефтяной танкер «Маринера» якобы за нарушение американского санкционного режима.

    «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в заявлении. Американские военные высадились на российский нефтяной танкер «Маринера», сообщил журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники, добавляют РИА «Новости».

    Напомним, в среду RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике. За последние часы это уже вторая попытка задержания судна с участием вооруженных сил США.

    При этом западная пресса писала, что российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    Во вторник МИД России заявил, что танкер подвергается преследованию военных США и НАТО. За судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (78)
    7 января 2026, 18:00
    США захватили танкер Sophia в Карибском море

    Южное командование ВС США сообщило о захвате танкера Sophia

    США захватили танкер Sophia в Карибском море
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные провели операцию по задержанию танкера Sophia, который находился в международных водах Карибского моря, сообщили в Пентагоне.

    Американские военные захватили танкер M/T Sophia в международных водах Карибского моря, передает ТАСС.

    Как сообщает Южное командование ВС США, операция проводилась совместно с Министерством внутренней безопасности страны в предрассветные часы.

    Танкер Sophia не имел официальной страновой принадлежности и находился под санкциями. Военные уточняют, что задержание произошло в предрассветное время в международных водах, а судно занималось деятельностью, нарушающей международные нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике. Американский военный министр Пит Хегсет заявил, что задержание связано с санкциями на передвижение венесуэльской нефти.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал захват судна, идущего в нейтральных водах под российским флагом, пиратской акцией.

    Комментарии (14)
    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 14:19
    Названы ключевые проблемы нефтегазового сектора России

    Шмаль заявил о необходимости единой политики в нефтегазовом секторе

    Названы ключевые проблемы нефтегазового сектора России
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль указал на отсутствие единой политики как основной барьер для развития нефтегазовой отрасли.

    Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль заявил о ряде системных проблем в нефтегазовой отрасли страны, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что отсутствие единой научно-технической, инвестиционной и кадровой политики мешает эффективному развитию отрасли.

    Также Шмаль отметил, что необходимо сосредоточиться на развитии внутреннего потребления, создании собственного оборудования, строительстве новых испытательных полигонов и крупных нефтеперерабатывающих предприятий. По его словам, важно заниматься бурением новых скважин, поскольку в советское время ежегодно бурили более 7 млн разведочных скважин.

    «Строить, в конце концов, свой торговый флот, который в состоянии перевозить и нефть, и сниженный газ в любую точку мира», – заявил Шмаль. Он добавил, что сейчас существует множество разрозненных структур и компаний, однако отсутствует единая отраслевая система.

    Шмаль также напомнил, что подобная раздробленность отрасли уже приводила к отставанию промышленности на десятилетие назад, ссылаясь на действия Никиты Хрущева. Он призвал не повторять прошлых ошибок и добиваться консолидации политики в отрасли.

    В завершение Шмаль отметил, что у России значительные запасы нефти и газа, которых хватит на десятилетия, однако для эффективного использования ресурсов нужна четкая и единая стратегия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые с 2018 года смогла компенсировать снижение доходов от экспорта нефти и газа за счет роста доходов от ненефтегазового сектора.

    Также сообщалось, что российские компании топливно-энергетического комплекса готовы вывести конкурентоспособные технологии на международные рынки, включая страны БРИКС, Африки и Ближнего Востока.

    Ранее Союз нефтегазопромышленников оценил влияние санкций на добычу нефти в России.

    Комментарии (10)
    7 января 2026, 14:18
    Американист оценил сценарии по присоединению Гренландии к США

    Американист Дудаков оценил сценарии по присоединению Гренландии к США

    Американист оценил сценарии по присоединению Гренландии к США
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, скорее всего, пообещает Гренландии серьезные американские инвестиции в обмен на контроль над островом. Однако против такого сценария выступают местные власти, Дания и Европа. Вряд ли у Вашингтона хватит сил сломить это сопротивление, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее СМИ назвали четыре возможных сценария, как США будут присоединять Гренландию.

    «Администрация Трампа пытается воспользоваться той неразберихой, которая возникла вокруг Венесуэлы, чтобы оказаться давление на другие страны. Цель простая – заставить Западное полушарие следовать воле США», – говорит американист Малек Дудаков. По его словам, сейчас Вашингтон будет оказывать давление не только на Каракас, но и на Кубу.

    «Другим государствам пока эти планы Трампа стоит воспринимать, скорее, как риторику, нежели реальные действия. Например, я не думаю, что будет какое-то реальное военное вмешательство в Колумбию, если не считать возможных ударов по инфраструктуре картелей. Аналогичная ситуация и с севером Мексики, где в случае вторжения Штаты рискуют потерять много военных», – рассуждает аналитик.

    «Что касается непосредственно Гренландии, то я не верю в сценарий военного захвата территории. Полагаю, что Вашингтон будет предлагать местным властям внушительные инвестиции в обмен на согласие подписать Договор о свободной ассоциации и таким образом перейти под контроль Америки», – продолжает спикер.

    «При этом подавляющее большинство жителей острова – около 80% – в целом выступают против присоединения к США. К слову, и местная власть и европейцы тоже не поддерживает слияние. И я не уверен, что у Трампа хватит сил переломить это сопротивление. Тем более, что обещанные инвестиции – очень туманная перспектива», – замечает американист.

    Он указывает: равно ка и в Венесуэле, полезные ископаемые будет добывать довольно непросто, трудозатратно и дорого. «Что касается репутационных потерь, критика со стороны либералов как в Европе, так и внутри США в отношении Трампа будет только усиливаться. А это, в свою очередь, будет лишь способствовать Трансатлантическому разладу», – заключил Дудаков.

    Ранее The Times опубликовала возможные сценарии, по которым Трамп намеревается присоединить Гренландию к США. Предполагается четыре потенциальных способа.

    По мнению журналистов издания, у Вашингтона достаточно военного потенциала для силового захвата территории. Впрочем, нападение на союзника по НАТО стало бы ощутимым ударом по альянсу. Кроме того, это может спровоцировать активное сопротивление местного населения острова.

    Еще один вариант – это заключение Договора о свободной ассоциации. Документ может предусматривать оказание финансовой помощи со стороны США, в то врем как Гренландия передала бы Вашингтону полномочия в вопросах безопасности при сохранении внутреннего самоуправления.

    Не отказывается Трамп и от варианта покупки территории. Также одним из сценариев является сохранение Гренландии частью Дании, но с увеличением военного присутствия американцев.

    Эксперты сомневаются в возможности военного вторжения и допускают, что Дональд Трамп прибегнет к политическому вмешательству в совокупности с экономическим давлением.

    Впрочем, Reuters указывает, что «президент и его команда обсуждают ряд вариантов достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно же, использование вооруженных сил США всегда является одним из вариантов, находящихся в распоряжении главнокомандующего».

    Однако агентство тут же отмечает: «Захват Соединенными Штатами Гренландии у давнего союзника, Дании, вызвал бы шок в альянсе НАТО и углубил бы раскол между Трампом и европейскими лидерами».

    Источник агентства в администрации США сообщил, что вопрос о приобретении острова не исчезнет с повестки, несмотря на возражения партнеров по НАТО. По его словам, глава американского государства Дональд Трамп нацелен на заключение соглашения во время своего президентского срока, так как этот вопрос относится к приоритетам национальной безопасности США.

    Комментарии (4)
    7 января 2026, 20:04
    США начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке

    Минэнерго США приступило к реализации сырой нефти из Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров для проведения операций.

    О начале реализации венесуэльской сырой нефти на мировом рынке сообщило Министерство энергетики США, передает ТАСС. В официальном заявлении ведомства указано, что продажа осуществляется «в интересах Соединенных Штатов, Венесуэлы и союзников» с привлечением ведущих мировых трейдеров и ключевых банков для проведения операций и поддержки.

    В документе подчеркивается, что все доходы от продажи нефти и нефтепродуктов будут поступать на счета в международных банках, которые находятся под полным контролем Вашингтона. Эти меры, как утверждается, приняты для обеспечения легитимности и честности распределения средств.

    Правительство США будет самостоятельно определять направления выплат из полученных средств, которые, как указано, будут расходоваться исключительно «в интересах американского и венесуэльского народов». Продажи нефти начнутся немедленно, на первом этапе планируется реализовать от тридцати до пятидесяти миллионов баррелей. В заявлении отмечается, что такая практика сохранится на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

    Однако до этого сообщалось, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество санкций против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений.

    Власти Венесуэлы ранее согласились передать США от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене и средства от продажи останутся под контролем президента США Дональда Трампа.


    Комментарии (10)
    7 января 2026, 17:47
    Хегсет связал задержание «Маринера» с блокадой нефти Венесуэлы

    Хегсет заявил о блокаде венесуэльской нефти после задержания «Маринеры»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский военный министр Пит Хегсет, комментируя заявление Европейского командования ВС США о задержании российского нефтяного танкера «Маринера», заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

    Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение венесуэльской нефти, находящейся под санкциями, передает ТАСС. Его заявление прозвучало на фоне публикации Европейского командования ВС США о задержании российского танкера «Маринера».

    Хегсет в своем сообщении в соцсети X (заблокирована в РФ) подчеркнул, что задержание «Маринеры» связано с действующими ограничениями на торговлю венесуэльской нефтью, которые остаются в силе в любой точке мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал захват российского судна в нейтральных водах пиратской акцией.

    США ранее подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    Канал RT сообщил о попытке высадки десанта на этот танкер.

    Комментарии (3)
    7 января 2026, 18:20
    Экс-глава ЦРУ спрогнозировал тяжелое будущее Кубы из-за ситуации с Венесуэлой

    Экс-глава ЦРУ Петреус предупредил о рисках для Кубы из-за ситуации с Венесуэлой

    Экс-глава ЦРУ спрогнозировал тяжелое будущее Кубы из-за ситуации с Венесуэлой
    @ Michael Runkel/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус отметил, что прекращение поставок нефти из Венесуэлы может усугубить энергетический кризис на Кубе.

    Бывший директор ЦРУ США Дэвид Петреус в интервью порталу The Pioneer заявил, что Кубе стоит серьезно беспокоиться за свое будущее на фоне недавних событий в Венесуэле, пишет ТАСС.

    По его словам, страна уже сталкивается с нестабильной работой энергетической системы, а в последние недели и месяцы на Кубе неоднократно происходили отключения электричества.

    «Я думаю, что Куба окажется в очень сложной ситуации», – подчеркнул Петреус.

    Он отметил, что если Венесуэла прекратит экспорт нефти на Кубу, положение государства станет еще тяжелее. Петреус считает, что в этом случае Вашингтон получит дополнительный рычаг влияния на Гавану. Он добавил, что стране следует серьезно побеспокоиться за свое будущее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 января президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал нападение США на Венесуэлу преступным и потребовал быстрой международной реакции.

    В ответ президент США Дональд Трамп отметил, что экономика Кубы находится в тяжелом положении и предрек ухудшение ситуации после смены власти в Венесуэле.

    Позже Госдепартамент США опубликовал заявление о том, что Западное полушарие считается зоной интересов Вашингтона.

    Комментарии (3)
    7 января 2026, 08:20
    Reuters: Вашингтон пригрозил расправиться с главой МВД Венесуэлы
    Reuters: Вашингтон пригрозил расправиться с главой МВД Венесуэлы
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти передали венесуэльскому вице-президенту и главе МВД Диосдадо Кабельо сообщение с угрозой ликвидации или похищения в случае отказа поддержать требования Вашингтона в переходный период, сообщают информационные агентства.

    Администрация США через посредников предупредила Кабельо о возможной угрозе его жизни или похищения, если он не поможет исполняющей обязанности президента Делси Родригес выполнить требования Вашингтона и поддержать порядок в Венесуэле, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Американская сторона уверена, что Кабельо остается верен похищенному США президенту Николасу Мадуро.

    В публикации уточняется, что Вашингтон рассчитывает заставить Кабельо к сотрудничеству во время переходного периода, а затем добиться его отстранения от власти и отправки в изгнание.

    Также источники сообщили, что, если Кабельо проявит упрямство, его может ожидать судьба Мадуро или его жизнь окажется под угрозой. Однако в материале отмечается, что американская администрация опасается возникновения хаоса в Венесуэле в случае устранения Кабельо.

    По сведениям агентства, в списке целей Вашингтона также оказался министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес, от которого также требуют сотрудничества. Власти США считают, что венесуэльская оппозиция во главе с Марией Кориной Мачадо не способна удержать мир в стране, поэтому предпочтительным вариантом управления республикой остается Делси Родригес.

    Среди требований Вашингтона названы борьба с поставками наркотиков, высылка кубинских специалистов по безопасности и прекращение связей с Ираном.

    Напомним, в начале января США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльские власти готовы передать Вашингтону от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства будут находиться под контролем главы Белого дома.

    Комментарии (5)
    7 января 2026, 10:38
    Polymarket отказалась выплачивать выигрыш за ставки на вторжение США в Венесуэлу
    Polymarket отказалась выплачивать выигрыш за ставки на вторжение США в Венесуэлу
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Онлайн-платформа Polymarket отказалась выплачивать выигрыши за ставки на американское вторжение в Венесуэлу, компания объяснила это отсутствием операции по установлению контроля над территорией страны.

    Выплаты будут возможны только в случае, если американские военные начнут операцию по установлению контроля над территорией Венесуэлы, заявили в платформе, передает РИА «Новости».

    По данным Financial Times, решение платформы вызвало недовольство пользователей. Издание напомнило, что анонимный участник недавно выиграл более 400 тыс. долларов, поставив на вторжение США в Венесуэлу.

    Polymarket оспаривает утверждение, что миссия по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро являлась вторжением.

    Ранее крупная ставка в Polymarket на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро принесла трейдеру почти 437 тыс. долларов, после этого начались споры о рисках инсайдерской торговли на рынках прогнозов.

    Напомним, США похитили Мадуро, страну возглавила вице-президент Дельси Родригес.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 18:44
    Трамп заявил, что Россия и Китай не опасались бы НАТО без США

    Трамп отметил отсутствие страха России и Китая перед НАТО без США в составе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Россия и Китай не воспринимали бы НАТО как угрозу без участия Соединенных Штатов в альянсе.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не считают НАТО угрозой, если в составе альянса отсутствуют Соединенные Штаты, передает ТАСС. «Россия и Китай совсем не боятся НАТО без США, и я сомневаюсь, что альянс придет на помощь Соединенным Штатам, если нам это по-настоящему потребуется», – отметил в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что именно благодаря его давлению страны Североатлантического альянса согласились увеличить военные расходы до 5% ВВП, хотя ранее это казалось невозможным. По словам Трампа, при его президентстве американские вооруженные силы были восстановлены, и он продолжает работу в этом направлении.

    Трамп также добавил, что именно Соединенные Штаты, восстановленные при нем, вызывают уважение и опасения у Пекина и Москвы. Кроме того, он заверил, что Америка всегда будет поддерживать НАТО, даже если альянс не будет поступать так же по отношению к США.

    Напомним, что по итогам саммита НАТО в Гааге в июне прошлого года страны-участницы обязались увеличить военные расходы до 5% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США заявил, что стране необходим контроль над Гренландией из-за активности судов КНР и России в Арктике. В то же время представители Штатов отметили, что разведка не проявляет интереса к преследованию России.

    Комментарии (4)
    7 января 2026, 20:31
    Рубио назвал заключительную фазу плана США по Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках американского плана для Венесуэлы предусмотрена передача власти с одновременной амнистией оппозиционных сил и запуском национального примирения, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Заключительным этапом плана Соединенных Штатов по урегулированию ситуации в Венесуэле станет передача власти с учетом амнистии для оппозиционных сил, передает РИА «Новости».

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам: «И после этого, конечно же, наступит третий этап: этап передачи (власти)».

    Он пояснил, что одновременно с этим этапом будет запущен процесс национального примирения. В частности, предполагается амнистия для представителей оппозиции, а также освобождение политических заключенных и возвращение их в страну.

    В рамках плана также предусмотрено начало восстановления гражданского общества, что, по словам Рубио, поможет стабилизировать ситуацию в Венесуэле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выбрал именно Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение по поводу утверждений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв, указав на гибель десятков граждан.

    Также в среду Рубио сообщил членам Конгресса, что в администрации США рассматривают покупку Гренландии у Дании как основной вариант, а не военное вторжение.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 09:57
    Захарова: Слово «шок» не раз прозвучало в ООН при обсуждении ситуации с Мадуро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Венесуэле не раз прозвучало слово «шок», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Слово «шок» я слышала практически с первых же минут экстренного заседания Совета Безопасности [ООН], которое прошло два дня назад, с учетом разницы во времени», – заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

    Дипломат добавила, что слово «шок» употребляли очень многие, включая постпреда России при ООН Василия Небензю, и представителей КНР.

    По мнению Захаровой, вероятно, не существует международно-правовой категории, которая дала бы адекватную юридическую оценку произошедшего.

    Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что венесуэльская сторона на заседании Совета Безопасности ООН одержала явную и законную победу – мировое сообщество признало атаку США нарушением международного права.

    Напомним, США похитили венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента.

    Комментарии (2)
    7 января 2026, 11:41
    КНР: Операция США в Венесуэле поставила под угрозу стабильность поставок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действия американской стороны на венесуэльской территории несут угрозу глобальной цепочке поставок и экономике этой латиноамериканской страны, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Китай решительно осуждает действия США в Венесуэле, действия Вашингтона серьезно повлияли на экономический и социальный порядок этой страны, а также на стабильность глобальной цепочки поставок, заявила Мао Нин, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что Пекин сотрудничает с Каракасом, поскольку это две суверенные страны, их взаимодействие защищено международным правом и законами.

    Соединенные Штаты в начале января похитили венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента.

    Комментарии (12212)
    7 января 2026, 11:56
    WP: В ходе операции США в Венесуэле погибли более 70 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате военной операции США в Венесуэле, проведенной 3 января, погибли десятки человек, включая военных и мирных жителей, сообщают американские СМИ.

    По предварительным оценкам, около 75 человек стали жертвами атаки, причем значительная часть погибших – в результате перестрелки в резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, сказали источники Washington Post, передает РИА «Новости».

    Один из источников уточнил, что по меньшей мере 67 человек погибли непосредственно во время удара, а другой источник указал, что число погибших может достигать 80.

    В числе жертв, по словам чиновников, есть кубинские и венесуэльские военные, а также мирные жители.

    Напомним, США атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп сообщил, что венесуэльские власти готовы передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства останутся под контролем американского президента.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 23:07
    Трамп вызвал распродажу акций ВПК заявлением о запрете дивидендов

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит оборонным компаниям выплачивать дивиденды или выкупать собственные акции, пока они не станут больше инвестировать в производство и исследования, после чего в отрасли началась активная распродажа акций.

    Трамп заявил в соцсети Truth, что зарплаты руководителей оборонных компаний должны быть ограничены 5 млн. долларов до тех пор, пока они не построят, как он выразился, «новые и современные производственные заводы», передает Bloomberg.

    Он сказал, что компании пока производят военную технику недостаточно быстро и не обеспечивают её надлежащее техническое обслуживание.

    «В настоящее время выплачивают огромные дивиденды своим акционерам и проводят масштабные выкупы акций за счет и в ущерб инвестициям в заводы и оборудование. Такая ситуация больше не будет допускаться и терпеться!» – написал Трам в соцсети.

    Акции крупных американских оборонных подрядчиков упали после комментариев Трампа: акции Northrop Grumman Corp. упали на 3% к 14:19 по нью-йоркскому времени. Акции Lockheed Martin Corp., RTX Corp. и General Dynamics Corp. также снизились, отмечает агентство.

    «В 2024 году общая компенсация генерального директора Northrop Кэти Уорден составила 24 млн долларов, а годовая зарплата – 1,79 млн долларов. Общая компенсация генерального директора Lockheed Джима Тайклета составила 23,75 млн долларов, а зарплата – 1,75 миллиона долларов», – приводит данные Bloomberg.

    Трамп не уточнил, как он планирует добиться выполнения своего требования, хотя источники, знакомые с ситуацией, ранее заявляли, что он рассматривает возможность издания исполнительного указа по этому вопросу.

    В ноябре 2025 года министр обороны Пит Хегсет обрушился с критикой на то, что он охарактеризовал как мучительно медленный процесс закупок вооружений, в котором производство оружия выходит за рамки бюджета, задерживается на годы и иногда устаревает к моменту его появления на рынке.

    Он потребовал, чтобы крупнейшие американские оборонные компании инвестировали собственные средства в ускорение и увеличение объемов поставок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что военная операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала мощной демонстрацией возможностей армии США. Кроме того, американский лидер сообщал, что США нарастят темпы производства вооружений.

    Комментарии (2)
