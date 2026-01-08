Захарова назвала «гарантии безопасности» Запада и Киева шагом к милитаризации

Tекст: Елизавета Шишкова

Документ западной «коалиции желающих» и Киева по так называемым гарантиям безопасности крайне далек от мирного урегулирования и нацелен на продолжение милитаризации, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Дипломат отметила, что 6 января в Париже представители коалиции во главе с Британией и Францией подписали с украинскими властями декларацию «Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира». Захарова подчеркнула: «Документ получился крайне далеким от мирного урегулирования. Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта».

По словам Захаровой, основным элементом документа является размещение на украинской территории так называемых многонациональных сил, которые коалиция должна сформировать для содействия восстановлению ВСУ и обеспечения сдерживания России после прекращения боевых действий. Она отметила, что подобные шаги могут привести к дальнейшему усугублению ситуации и расширению географии противостояния.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и Брюссель намерены использовать положения парижской декларации в качестве основы для мирного урегулирования конфликта на Украине. В западном издании усомнились в самостоятельности Евросоюза, указав на унизительный характер просьб о гарантиях безопасности для европейских войск у США.

При этом совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече в Париже подписала только часть участников, а США отказались поддержать этот документ.