ТАСС: Центральная группировка уничтожила до 460 военных ВСУ, три бронемашины и артиллерию

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, начальник пресс-центра Центральной группировки Александр Савчук заявил, что в зоне ответственности объединения общевойсковыми подразделениями и беспилотными системами было уничтожено до 460 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Humvee, и одно артиллерийское орудие.

Савчук уточнил, что две атаки штурмовых групп 425-го полка были отражены на красноармейском направлении в попытке деблокировать формирования ВСУ в районе населенного пункта Родинское. Зафиксировано семь попыток противника покинуть кольцо окружения малыми группами в Димитрове, которые были пресечены российскими военными.

Также, по его словам, уничтожены до сорока военнослужащих ВСУ, а российские военные сбили 107 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 77 тяжелого типа.

По аналогичным данным за сутки, группировка «Восток» уничтожила до 250 военных ВСУ, две боевые бронированные машины и тринадцать автомобилей противника, передает ТАСС. Операции велись в районах Андреевки Днепропетровской области, Терноватого и Гуляйполя Запорожской области при поддержке ударных беспилотников.

Пресс-центр группировки «Запад» сообщил ТАСС, что за сутки уничтожено свыше 230 военных ВСУ, танк, четыре боевые машины и семнадцать автомобилей. Также сбито 67 тяжелых гексакоптеров «Баба-яга» и 25 БПЛА самолетного типа при поддержке мобильных огневых групп.

По данным пресс-центра «Днепра», за сутки уничтожено до 60 военных ВСУ, два танка, 16 автомобилей, четыре безэкипажных катера и артиллерийское орудие, пишет ТАСС. Атаки проводились в районах Запорожской и Херсонской областей при поддержке авиации и артиллерии.

В Южной зоне ответственности отмечены потери ВСУ более 195 военнослужащих, три боевые машины, 15 автомобилей и артиллерийское орудие, сообщает ТАСС. Дополнительно поражены 10 роботов, семь блиндажей, четыре дрона «Баба-яга» и три станции радиоэлектронной борьбы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили Безымянное в Донецкой народной республике. За неделю войска России освободили семь населенных пунктов в зоне спецоперации.

Группировка «Север» продвинулась в центральной части Вильчи и районе Лимана на Харьковском направлении. Украинские боевики заминировали опорный пункт, но российские военные взяли его под контроль в Зеленом Гае Запорожской области.