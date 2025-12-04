Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.0 комментариев
Росреестр сообщил о планах увеличить сроки регистрации сделок с пожилыми людьми
Росреестр рассматривает возможность увеличения сроков регистрации сделок с жильем пожилых для предотвращения мошенничества и обеспечения дополнительной защиты собственников. Об этом сообщается в ответе за подписью статс-секретаря – замруководителя Росреестра Алексея Бутовецкого.
Росреестр прорабатывает предложение о внесении изменений в законодательство с целью увеличения срока государственной регистрации прав по договорам купли-продажи жилых помещений, собственниками которых являются пожилые люди, передает ТАСС.
В ведомстве пояснили, что такие меры могут дать больше времени для выявления и предотвращения мошеннических схем при оформлении сделок.
В официальном ответе главы Росреестра говорится: «В целях обеспечения возможности принятия мер, направленных на прекращение регистрационных действий в случае выявления признаков мошеннических действий, в настоящее время Росреестром прорабатываются предложения по внесению изменений... применительно к договорам купли-продажи жилых помещений, собственниками которых являются лица пожилого возраста».
В ответе Алексея Бутовецкого также отмечается, что на текущий момент проблема мошеннических сделок с квартирами на вторичном рынке возникает из-за неприменения положений действующего законодательства в спорных ситуациях. В СМИ такие схемы получили названия «бабушкина схема» или «схема Долиной». В ведомстве считают, что реализация новых мер будет способствовать дополнительной защите прав пожилых собственников и уменьшит риск мошеннических операций с их недвижимостью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России обсуждается введение «периода охлаждения» при покупке квартиры для повышения безопасности сделок на вторичном рынке жилья.
Первый запредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предлагает ввести механизм залогового удержания недвижимости при отмене сделки.
Глава Верховного суда России Игорь Краснов призвал не допускать использования судебных решений для мошенничества и усиливать качество правосудия.
Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье пытается добиться передачи ей спорной квартиры через Верховный суд, настаивая на законности своей сделки.