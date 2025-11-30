Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.14 комментариев
Депутат Кошелев предложил залоговое удержание для борьбы со «схемой Долиной»
Первый запредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предлагает при отмене сделки по продаже квартиры ввести механизм залогового удержания недвижимости.
Кошелев выступил с инициативой залогового удержания недвижимого имущества у покупателей на период возврата средств продавцом, если по решению суда сделка купли-продажи признана недействительной.
«Надо ввести правило встречного исполнения – если продавец не в состоянии вернуть деньги, покупатель не обязан возвращать квартиру. До полного возврата средств недвижимость фактически должна оставаться в залоговом состоянии у покупателя», – приводит его слова РИА «Новости».
Парламентарий подчеркнул, что период залогового удержания не может быть бессрочным и предложил ограничить его сроком в один год. По истечении этого срока, если продавец не возвратил средства, квартира должна оставаться у покупателя.
Такой подход, по его мнению, будет соответствовать принципу встречного исполнения обязательств, закрепленному в Гражданском кодексе. При необходимости этот порядок может быть скорректирован дополнительными нормами законодательства, добавил депутат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с ситуацией, при которой продавец через суд добивается возврата жилья, заявляя, что находился под давлением или был введен в заблуждение. При этом покупатели квартир лишаются не только приобретенного жилья, но и денег, которые не удается взыскать.
Эта ситуация получила название «схема Долиной» после того, как народная артистка Лариса Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.