Глава Верховного суда высказался о качестве правосудия после появления «схемы Долиной»

Краснов: Судебные решения не должны являться катализатором мошеннических схем

Tекст: Вера Басилая

Судебные решения не должны становиться катализатором мошеннических схем, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей России в Москве, передает ТАСС.

По его словам, судебные акты не должны содержать необоснованных оценочных суждений, допускать двусмысленное толкование или тем более провоцировать незаконные схемы.

Глава Верховного суда добавил, что недопустимо принимать решения в угоду региональным и местным властям, а также в интересах корпораций и коммерческих структур. Он отдельно подчеркнул, что любые действия коррупционного характера, независимо от уровня, будут встречать бескомпромиссную реакцию со стороны судебной системы.

Краснов напомнил, что судебная практика должна формироваться исключительно на основе закона и позиций, изложенных в официальных актах и обзорах Верховного суда. По его словам, это принципиальная позиция для поддержания справедливости и законности в стране.

Он отметил, что одной из самых актуальных задач сегодня является повышение качества судебных решений, их ориентация на служение обществу. По убеждению Краснова, это напрямую связано с уровнем доверия населения к системе правосудия и стабилизацией социально-экономической ситуации в России.

В последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Продавцы заявляют о том, что продали квартиры под давлением или были введены в заблуждение. Покупатели теряют не только жилье, но и деньги, которые часто не удается вернуть.

Эта схема получила название «схема Долиной». Лариса Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

