  • Новость часаМинобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Протесты в Иране использует в свою пользу герой скандалов и насмешек
    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу
    Рар: Европа боится не потери Гренландии, а развала НАТО
    Абиссинец из России возглавил мировой рейтинг кошек 2025 года
    Мирошник рассказал о массовых расстрелах ВСУ мирных жителей в Селидове
    Российские войска освободили Новобойковское в Запорожской области
    Власти ДНР рассказали о боях к западу от Красноармейска
    Трамп назвал себя спасителем НАТО на фоне спора о Гренландии
    Наследный принц Ирана призвал Трампа «навсегда обезглавить змею»
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Госуслуги» как путь к справедливости

    Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.

    11 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    6 комментариев
    12 января 2026, 17:01 • Справки

    Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

    Tекст: Ольга Никитина

    Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    Что такое рассада и зачем ее выращивают

    Рассада – это молодые растения, выращенные из семян в защищенных условиях (дома, в теплице) для их последующей пересадки на постоянное место. Этот метод позволяет:

    • Увеличить вегетационный период, что критически важно для регионов с коротким и прохладным летом (Урал, Сибирь, Северо-Запад).

    • Вырастить теплолюбивые культуры (томаты, перцы, баклажаны, огурцы), которые при прямом посеве в грунт просто не успеют дать урожай.

    • Экономить семена и получить гарантированные всходы, контролируя условия на самом уязвимом этапе жизни растения.

    • Ускорить получение урожая и цветения у декоративных культур.

    Через рассаду традиционно выращивают пасленовые (томаты, перцы, баклажаны), многие виды капусты, сельдерей, лук-порей, однолетние и многолетние цветы (петунии, лобелии, сальвии, гвоздики).

    Когда сажать рассаду: от чего зависят сроки

    Сроки посева – самый важный и часто задаваемый вопрос. Они не универсальны и зависят от четырех главных факторов:

    • Ваш регион и климат. Дата последних весенних заморозков – основной ориентир. От нее отсчитывают время, необходимое рассаде для роста.

    • Сроки высадки в грунт. Определите, когда в вашей местности можно безопасно высаживать теплолюбивые культуры в теплицу или на грядку. От этой даты нужно отнять возраст, который рассада должна достичь к моменту высадки, и еще 5-10 дней на всходы.

    • Культура и сорт. У каждой культуры свой вегетационный период. Позднеспелые томаты сеют раньше раннеспелых. Информация обычно указана на пакете с семенами.

    • Условия выращивания. Если у вас есть отапливаемая теплица для доращивания, сеять можно раньше. Рассада на холодном подоконнике растет медленнее, чем под фитолампой с подсветкой.

    Примерные сроки посева рассады популярных культур

    Томаты:

    • Для теплиц: конец февраля – середина марта.

    • Для открытого грунта: середина – конец марта.

    Перец и баклажаны:

    Эти теплолюбивые культуры с долгим периодом вегетации сеют в феврале (первая-вторая декады).

    Огурцы, кабачки, тыквы:

    Сеют позже всех, так как они быстро растут и плохо переносят пересадку. Оптимально – за 25-30 дней до высадки: конец апреля – начало мая.

    Капуста (белокочанная, цветная, брокколи):

    Ранние сорта – середина марта, поздние для хранения – начало апреля.

    Цветы:

    • С длинным периодом развития (петуния, лобелия, бегония) сеют в феврале.

    • Более быстрорастущие (астры, циннии, бархатцы) – в марте-апреле.

    Важно: эти сроки ориентированы на среднюю полосу России. На юге можно сеять на два-три недели раньше, на севере – на столько же позже.

    Лунный календарь и рассада: стоит ли ориентироваться

    Многие садоводы дополнительно сверяются с лунным календарем. Считается, что:

    • Благоприятными для посева культур, плодоносящих над землей, являются дни растущей Луны.

    • Новолуние и полнолуние – неблагоприятное время для любых посевных работ.

    • Корнеплоды рекомендуют сеять на убывающей Луне.

    Лунный календарь – это дополнительный инструмент, а не строгое правило. Приоритет всегда должен оставаться за агротехническими сроками и погодными условиями. Если благоприятный, по Луне, день выпал на слишком раннюю или позднюю дату, лучше выбрать оптимальный с точки зрения климата.

    Как правильно сажать рассаду: пошаговый алгоритм

    • Подготовка семян. Проведите калибровку (отбор крупных, полновесных семян), обеззараживание (в слабом растворе марганцовки или специальном препарате) и при необходимости – замачивание для ускорения прорастания.

    • Выбор грунта и емкостей. Используйте легкий, рыхлый и питательный грунт, предназначенный именно для рассады. Подойдут пластиковые кассеты, стаканчики, торфяные таблетки или общие неглубокие контейнеры с дренажными отверстиями.

    • Глубина заделки семян. Общее правило – глубина равна двум-трем диаметрам семечка. Мелкие семена (петуния, сельдерей) лишь слегка присыпают грунтом или оставляют на свету.

    • Схема посева. Старайтесь сеять редко, чтобы сеянцы не конкурировали за свет. В общих контейнерах соблюдайте расстояние два-четыре см между семенами.

    • Первый полив. Увлажните грунт до посева. После посева аккуратно опрыскайте поверхность из пульверизатора, чтобы не размыть семена. Накройте емкости пленкой или стеклом для создания парникового эффекта.

    Условия для успешных всходов

    • Температура. До появления всходов поддерживайте тепло (+23…+26 °C). После всходов температуру нужно снизить на пять-семь градусов на четыре-пять дней, чтобы рассада не вытягивалась.

    • Освещение. Сразу после появления петелек контейнеры переносят на самый светлый подоконник. В феврале-марте обязательна досветка фитолампами по 12-14 часов в день.

    • Влажность. Под укрытием влажность высокая. После снятия пленки следите, чтобы грунт не пересыхал, но и не был заболочен. Избегайте попадания воды на нежные стебли.

    • Проветривание. Ежедневно приподнимайте пленку для удаления конденсата и профилактики грибковых заболеваний («черной ножки»).

    Уход за рассадой после всходов

    • Полив. Умеренный, только когда подсохнет верхний слой грунта. Лучше использовать отстоянную воду комнатной температуры и лейку с узким носиком под корень.

    • Пикировка. Проводится в фазе двух-трех настоящих листьев для растений, посеянных в общие емкости. Пересадка в отдельные стаканчики стимулирует развитие мощной корневой системы.

    • Подкормки. Начинают через 10-14 дней после пикировки, используя слабый раствор комплексного удобрения для рассады. Подкармливают каждые две-три недели.

    • Закаливание. За 10-14 дней до высадки начинайте приучать растения к уличным условиям: выносите на балкон или на улицу, постепенно увеличивая время пребывания с одного часа до полных суток.

    Когда пересаживать рассаду в грунт

    Рассада готова к высадке, если она:

    • Имеет шесть-восемь настоящих листьев (для пасленовых), крепкий стебель и развитую корневую систему.

    • Достигла возраста, рекомендованного для конкретной культуры.

    • Прошла закалку.

    Высаживают растения, когда минует угроза возвратных заморозков, а почва прогреется до +10…+12 °C для холодостойких культур и до +14…+16 °C для теплолюбивых. Ранняя высадка в холодную землю останавливает рост и может погубить растения.

    Частые ошибки при посадке рассады

    • Слишком ранний посев. Приводит к перерастанию: рассада вытягивается, становится слабой, хуже приживается.

    • Загущенные посадки. Сеянцы борются за свет, вытягиваются, повышается риск заболевания «черной ножкой».

    • Неправильный полив. Перелив вызывает гниль корней, недолив – ослабляет растение. Холодная вода – шок для корней.

    • Нехватка света. Главная причина вытягивания. Без досветки в ранние сроки не обойтись.

    • Использование неподходящего грунта. Тяжелая, кислая или бедная почва тормозит развитие и угнетает растения.

    Советы для начинающих

    • Начните с простого. Выберите две-три культуры. Самые неприхотливые для старта – томаты, перцы и цветы типа бархатцев.

    • Не сейте все сразу. Рассчитайте свои силы и площадь на подоконниках. 10 крепких кустов томатов лучше, чем 50 чахлых.

    • Подпишите емкости. Укажите сорт и дату посева, чтобы отслеживать динамику и не запутаться.

    • Главное – свет и прохлада после всходов. Это база для предотвращения вытягивания.

    Ответы на популярные вопросы

    Когда лучше сажать рассаду на подоконнике?

    Сроки те же, но учитывайте, что на подоконнике может быть прохладно от окна. Используйте подставки под стаканчики и организуйте досветку.

    Можно ли сажать рассаду зимой?

    Да, но только для культур с очень долгим вегетационным периодом (петуния, сельдерей, некоторые перцы) и только при условии обязательной мощной досветки.

    Почему рассада вытягивается?

    Основные причины: нехватка света, высокая температура после всходов, загущенный посев и избыток азотных удобрений.

    Что делать, если не взошли семена?

    Проверить срок годности, не заглублены ли они слишком сильно, не была ли температура слишком низкой. Если прошло больше срока, указанного на пакете + 5-7 дней, можно пересевать.

    Заключение

    Выращивание крепкой рассады – это точная наука, основанная на понимании потребностей растений. Правильно рассчитанные сроки посева, аккуратная посадка в качественный грунт и обеспечение базовых условий (свет, тепло, влага) – вот фундамент, на котором строится будущий урожай или пышное цветение. Избегая распространенных ошибок на старте, вы сэкономите силы и получите здоровые, сильные растения, готовые к плодоношению.

    Главное
    ЕС планирует вдвое увеличить расходы на Гренландию
    В Белоруссии заявили о невозможности повторения венесуэльского сценария в стране
    Венгрия предоставила убежище бывшему министру юстиции Польши
    СВР: Патриарх Варфоломей намерен вытеснить РПЦ из стран Балтии
    Назван регион с самыми высокими сугробами в России
    Доминик Гашек потребовал лишить США права проведения ЧМ-2026 по футболу
    Приставы открыли исполнительное производство по выселению Долиной

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Северная Корея показала подводную аномалию

    Колоссальное достижение под конец 2025 года показала Северная Корея – почти готовую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами. Перед нами не просто очередной военный корабль КНДР, а настоящий технологический прорыв. И кроме того – большая военно-политическая загадка. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Утилизационный сбор на автомобили в 2026 году: что это, ставка, изменения

      Существенное влияние на цены автомобилей некоторых категорий оказывает установленный государством утилизационный сбор. Что это за платеж, кто именно и в каком размере должен его уплачивать – и куда поступают собранные таким образом средства?

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации